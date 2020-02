– Jeg vil at vi skal snakke om hvem vi kjemper mot. En milliardær som kaller kvinner for «feite kvinnfolk» og «hestetrynelesber». Og nei, jeg snakker ikke om Donald Trump, jeg snakker om ordfører Bloomberg, sa Elizabeth Warren.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Alles øyne var rettet mot mangemilliardæren som er en av USAs aller rikeste menn. Under nattens debatt om hvem som skal bli demokratenes presidentkandidat, var det han som fikk gjennomgå.

Det ble den heftigste debatten hittil. Mye står nå på spill for kandidatene som blir færre og færre.

– Jeg har ingen toleranse for den form for oppførsel som #metoo-bevegelsen har avslørt, sa Bloomberg, og viste til at hans selskaper etterforsker og sparker folk som bryter retningslinjene. Han la også vekt på at han har en høy kvinneandel, kvinner med mye ansvar og kvinner som får betalt like mye som menn blant sine ansatte.

Hysj-kontrakter ble tema

Det er første gang Bloomberg fikk anledning til å delta i debatten som han tidligere ikke har vært kvalifisert til. Den tidligere ordføreren i New York er den første som får være med uten å ha nådd målet om innsamlede midler – han bruker nemlig alt fra egen lomme.

– Jeg håper dere hørte hva hans forsvar var. «Jeg har vært snill mot noen kvinner», kontret Warren. Hun viste til hvordan kvinner har måttet undertegne hysj-kontrakter, og spurte ham direkte om han nå vil løse dem fra kontraktene og la dem snakke ut. Noe Bloomberg avviste.

– Ingen av dem har anklaget meg for noe. Utenom at de kanskje ikke likte spøken jeg fortalte, parerte Bloomberg. Warren krevde å få vite hvor mange som har underskrevet slike kontrakter. Hun mener det handler om valgbarhet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også Joe Biden slengte seg på.

– Det er lett. Alt han trenger å si er «du er løst fra avtalen», sa han.

Supertuesday kan bli avgjørende

Michael Bloomberg droppet nominasjonsvalgene i de fire første delstatene.

Mye av annonsepengene til Bloomberg er brukt i de 14 statene som stemmer under «Supertuesday» 3. mars.

Pete Buttigieg advarte mot at de to mest polariserte personene er dem USA kan våkne til etter denne avgjørende dagen i Demokratenes nominasjonsvalg.

– La oss velge noen som faktisk er demokrat, sa han.

Et gjennomsnitt av en rekke meningsmålinger hos fivethirtyeight.com viser hvordan Bloomberg den siste tiden har steget betraktelig på meningsmålingene.

– Vi burde ikke velge mellom en kandidat som vil brenne dette partiet ned, eller en som vil kjøpe opp partiet, sa han. Han viste da til Bernie Sanders som har inntatt ledertrøyen, og Michael Bloomberg som tidlig i debatten viste til sin valgbarhet som et viktig argument for å stemme på ham.

– Vi vil ikke ha Donald Trump i fire år til. Det tåler vi ikke, var Bloombergs argument. Han mener han er kandidaten til å slå Trump.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sanders hjerteinfarkt og Bloombergs ligningstall

Meningsmålingen som fikk Bloomberg på scenen, fra NPR-PBS NewsHour-Marist, viser at Bloomberg nå har støtte fra 19 prosent av de demokratiske velgerne som skal delta i primærvalgene i USA. Det gir ham en andreplass, rett bak Bernie Sanders som fikk 31 prosents oppslutning.

Bernie Sanders' hjerteinfarkt i oktober ble også et tema i debatten. Flere krever mer informasjon og offentliggjøring av flere dokumenter. Også Bloombergs ligningstall ble etterspurt:

– Jeg synes du burde offentliggjøre dem, sa Amy Klobuchar, som kjemper om de samme moderate velgerne.

– Vi vil offentliggjøre dem innen noen uker, sa Bloomberg da.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Demokratene har nettopp gått i gang med primærvalgene som holdes fram mot sommeren da DNC skal avgjøre hvem som blir Demokratenes kandidat i Milwaukee, Wisconsin 13.–16. juli.

Demokratiske kandidater 2020 Favoritter Pete Buttigieg Ordfører i South Bend, Indiana Eneste erklært homofile kandidat. Giftet seg i 2018 Snakker åtte språk, deriblant norsk Afghanistan-veteran Har posisjonert seg i midten av Det demokratiske partiet

Bernie Sanders Senator fra Vermont Var Hillary Clintons hovedutfordrer til å bli Demokratenes presidentkandidat i 2016 Beskriver seg selv som demokratisk sosialist Har offenlig helsevesen og gratis universitetutdannelse som fanesaker

Elizabeth Warren Senator fra Massachusetts Kjent for sin kritikk av finansindustrien og store selskaper Har profilert seg som en forkjemper for en radikal økonomisk politikk Var professor i juss ved Harvard-universitetet fra 1995 til hun ble senator i 2013 Har flere ganger sagt at hun er delvis indiansk, noe som har fått president Trump til å kalle henne «Pochahontas»

Joe Biden Tidligere visepresident Senator 1973–2009 og visepresident 2009–2017 Prøvde å bli Demokratenes presidentkandidat i 1988 og 2008 Mistet sin første kone og ett år gamle datter i en bilulykke i 1973, og sønnen Beau til kreft i 2015 Spesielt populær i delstater som Demokratene tapte i 2016, som Wisconsin, Michigan og Pennsylvania

Amy Klobuchar Senator fra Minnesota Tidligere statsadvokat i Minnesota Har markert seg som en tilhenger av samarbeid over partitgrensene Fikk mye oppmerksomhet under utspørringen av Brett Kavanaugh under nominasjonsprosessen til høyesterett

Michael Bloomberg Forretningsmann og tidligere ordfører i New York En av verdens rikeste menn med en formue på rundt 50 milliarder dollar Har markert seg som tilhenger av våpenkontroll og lettelser i immigrasjonslovgivningen På høyresiden i det demokratiske partiet i økonomiske spørsmål

Andre Tulsi Gabbard Kongressrepresentant fra Hawaii Første hindu og første etniske samoaner i Kongressen Har tjenestegjort som militær i Irak Har beveget seg mot venstre de siste årene, men har tidligere blant annet arbeidet mot likekjønnede ekteskap

Tom Steyer Forretningsmann Har styrt verdipapirfond Har en formue på 1,6 milliarder dollar Har vært en ledende donator til Demokratene i flere tiår Har blant annet markert seg som en forkjemper for klimatiltak og høyere skatter

John Delaney Tidligere kongressrepresentant fra Maryland Trukket seg Andrew Yang Har bakgrunn som entreprenør og advokat Har borgerlønn der alle amerikanere skal få 1000 dollar i måneden, som viktigste sak Har en personlig formue på mellom en og fire millioner dollar, ifølge Forbes og Newsweek.

Michael Bennet Senator fra Colorado Har markert seg som en sentrumsorientert politiker i Det demokratiske partiet Motstander av planer om offentlig helsevesen Har vært behandlet for prostata-kreft

John Hickenlooper Tidligere guvernør i Colorado Ordfører i Denver 2003–2011 og guvernør i Colorado 2011–2019 Fikk gjennomført strenge våpenkontrollover som guvernør Gjorde seg rik på en kjede mikrobryggerier før han gikk inn i politikken

Jay Inslee Guvernør i Washington Vil gjøre klimaendringer til hovedsak i valgkampen Satt 15 år i Kongressen før han ble valgt til guvernør i 2012 Markerte seg som moderat og sentrumsorientert i sine år i Kongressen

Seth Moulton Kongressrepresentant fra Massaschusetts Krigsveteran fra Irak-krigen Ledet et forsøk høsten 2018 på hindre Nancy Pelosi i å bli speaker i Representantenes hus Har markert seg som forkjemper for strengere våpenlover

Eric Swalwell Kongressrepresentant fra California Har gjort kampen for våpenkontroll til en fanesak Har markert seg som en flittig deltaker i debattprogrammer på TV Født i Iowa, den første staten som velger sin kandidat

Kirsten Gillibrand Senator fra New York Har ledet an i kampen mot seksuell trakassering i en årrekke Er tidligere forretningsadvokat Har beveget seg mot venstre de siste årene, men har tidligere blant annet stemt mot våpenkontroll

Robert «Beto» O'Rourke Tidligere medlem av Representantenes hus Omtales som en ny stjerne blant Demokratene Tapte (relativt) knepent senatorvalget i Texas i november 2018. Viste under senatsvalgkampen seg som flink til å samle inn penger Sa at klima blir hans viktigste valgkampsak

Bill De Blasio Borgermester i New York Har markert seg som motstander av økonomisk ulikhet Har fått gjennom en kraftig bedring i barnehagetilbudet i New York by Slet med at få av innbyggerne i New York mener han bør prøve å bli president

Tim Ryan Kongressrepresentant fra Ohio Kommer fra en industriby i Midtvesten, et område som kan bli avgjørende i kampen mot Trump Vil posisjonere seg på sentrum-høyresiden av Det dermokratiske partiet Utfordret Nancy Pelosi i kampen om å bli leder for Representantenes hus, men lyktes ikke

Steve Bullock Guvernør i Montana Demokratisk guvernør i tradisjonelt republikansk delstat Markedsfører seg som en kandidat som kan få stemmer fra velgere fra landsbygda og småbyer Har lagt ned veto mot lover støttet av våpenlobbyen til tross for at Montana er en stat der mange eier våpen

Kamala Harris Senator fra California Tidligere justisminister i California Datter av jamaicansk far og indisk mor Ledet an i Demokratenes utspørring av Brett Kavanaugh under nominasjonsprosessen til høyesterett Har tidligere stått for en tøff kriminalpolitikk, noe som kan være et problem for venstresiden i Det demokratiske partiet

Cory Booker Senator fra New Jersey Kjent som en god taler Har tidligere vært borgermester i Newark Har markert seg som en kritiker av president Trump i spørsmål knyttet til innvandring og klimaendringer

Marianne Williamson Selvhjelps-guru

Julian Castro Tidligere boligminister Barnebarn av meksikansk innvandrer og vokste opp hos alenemor Borgermester i San Antonio 2009-2014 Boligminister for president Obama 2014–2017 Står frem som en motpol til president Trump når det gjelder innvandringspolitikk

Joe Sestak Tidligere kongressrepresentant fra Pennsylvania

Wayne Messam Ordfører i Miramar, Florida

Mike Gravel Tidligere senator fra Alaska

Deval Patrick Tidligere guvernør i Massachussets Vokste opp i det fattige området sør i Chicago Var Massachussets' første svarte guvernør Har tette bånd til mange i kretsen rundt eks-president Barack Obama