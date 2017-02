– Det er ikke riktig å drive handel med okkupanter, sier Dmitro Kravtsjenko.

Han har hetten på den grønne uniformen godt trukket over hodet i snøværet.

Ved en jernbaneovergang i utkanten av den østukrainske byen Bakhmut har han og et titalls aktivister satt opp et stort militærtelt. Over dette vaier både det ukrainske flagget, men også det svarte og røde som er knyttet til den ukrainske nasjonalistiske bevegelsene OUN.

– Europa har innført sanksjoner mot Russland og har lidd økonomiske tap på grunn av det. De har også innført sanksjoner mot de prorussiske separatistene og andre terroristiske organisasjonene som okkuperer deler av Ukraina. Og Ukraina fortsetter å handle med disse, sier Dmitro Kravtsjenko oppgitt.

Vi må slutte å handle med okkupantene sier Dmitro Kravtsjenko ved blokaden han og aktivistene har satt opp i byen Bakhmut. Foto: Jurij Linkevitsj

– Det er derfor vi er her, vi vil ha slutt på en handel som gjør det mulig for separatistene å føre krig mot oss.

De har satt opp blokade tre steder.

– To her i Donetsk fylke og en i Luhansk lenger nord. To tog er stoppet etter at vi satte i gang.

Men Dmitro Kravtsjenko vet godt at aksjonene har gjort at kull-tog holdes tilbake i påvente av at situasjonen kan bli avklart.

Blokadene av kulltransporten fra de prorussiske separatistenes såkalte «folkerepublikker» til regjeringskontrollert område er i ferd med å bli et svært vanskelig spørsmål for den ukrainske regjeringen og president Petro Porosjenko.

Denne uken vedtok regjeringen å innføre unntakstilstand i energisektoren fordi mangel på kull raskt kan føre til problemer for kullkraftverkene i Ukraina. Disse er fremdeles avhengig av kullet fra Donbass.

– Aksjonene for å stoppe kulltransporten er en destabiliserende faktor, sa president Porosjenko på torsdag, og la samtidig til at 300.000 jobber i Ukraina er i fare.

Blokadene har stoppet transporten av kull

Men det er ingen ting som tyder på at aktivistene har tenkt å gi opp med det første.

I utkanten av byen Novogorodske, litt lenger vest for Bakhmut, er det Taras Tsjornij, aktivist i den ukrainske nasjonalistiske organisasjonen Pravyj Sektor, Høyresektoren, som har kommandoen.

Sammen med en gruppe på 10–15 menn har han satt opp et telt ved siden av jernbanelinjen som går fra Konstantinovka i nord sørover til Jasinovata, fra regjeringskontrollert område inn i den delen av Donbass som kontrolleres av de prorussiske separatistene.

– Vi er her for å overvåke situasjonen, sier Taras diplomatisk til NRK.

Men aksjonen deres har allerede gjort at ingen godstog har passert her de siste ukene. Blokadene av kulltransporten begynner allerede å merkes på begge sider av frontlinjen.

Fredag meldte nettavisen Ukrainska Pravda at bedriften ISD nå stenger sin fabrikk i Altsjevsk, som ligger inne på separatistkontrollert område, som en konsekvens av at transporten over frontlinjen har stoppet opp.

Taras Tsjornyj og medlemmer fra den ukrainske nasjonalistiske bevegelsen Pravyj sektor overvåker transporten på jernbanelinjen mellom Konstantinovka og Jasinuvata. Foto: Jurij Linkevitsj

Dette området er blant de rikeste fra naturens side i Europa, og derfor også et av de tettest befolkede i vår verdensdel.

Eller var det.

Nå har millioner av mennesker forlatt det som i dag er Europas eneste krigsskueplass, og der kullet også er blitt en del av konflikten.

Taras, som selv kommer fra byen Rivne vest i Ukraina, vil ikke si så mye om hva han vet om transporten av kull fra den separatistkontrollerte «Folkerepublikken Donetsk» til Ukraina, og han vil heller ikke si hva de vil gjøre om det kommer et godstog.

Blokadene av kull fra separatistene er blitt en konflikt innad i Ukraina som fort kan eksplodere og true den skjøre felles enheten som i dag er i landet, i kampen mot separatistene i øst.

Regjeringen fordømmer, men avventer

– Vi må huske på at også de separatistkontrollerte områdene i øst er en del av Ukraina, sier den ukrainske visestatsministeren Ivanna Klympush-Tsintsadze til NRK når hun forsvarer at det fremdeles drives handel over frontlinjen, samtidig som soldatene skyter og dreper hverandre.

Ukrainas visestatsminister Ivanna Klymbush-Tsintsadze møtte NRK i den ukrainske hovedstaden Kiev. Foto: Jurij Linkevitsj

Klympush-Tsintsadze er en av de nærmeste støttespillerne til den ukrainske presidenten Petro Porosjenko, og hun mener det er viktig å ha kontakt over frontlinjen selv i en konfliktsituasjon.

Hun sier at det er ukrainsk kull som utvinnes, og at bedriftene som eier og driver gruvene betaler skatt til Ukraina.

– Men er dere villig til å bruke politimakt for å fjerne blokadene?

– Dette er et svært vanskelig spørsmål sier visestatsminister Ivanna Klympush-Tsintsadze. Du må huske på at det også er medlemmer av parlamentet som deltar i disse aksjonene sier hun.

Men hun understreker at både hun og regjeringen mener aksjonene er feil, og ryktene går om at de er forberedt på å fjerne aktivistene med makt.

Farlig situasjon

– Men med dette så kan det som nå skjer også true hele den skjøre politiske stabiliteten i Ukraina sier den anerkjente ukrainske statsviteren Volodymyr Fesenko.

Han møter NRK på Maidan, den store plassen sentralt i hovedstaden Kiev og åstedet for revolusjonene i landet både i 2004 og i 2014.

Volodymyr Fesenko er redd for stabiliteten i Ukraina om ikke spørsmålet om blokadene snart blir løst Foto: Jurij Linkevitsj

– Det som skjer rundt blokadene av kulltrafikken handler om hele den politiske situasjonen i Ukraina nå. Om krigen, om økonomi og politikk og kampen mot korrupsjon, og det forteller at landet vårt ikke står samlet sier Volodymyr Fesenko.

Han mener at blokadene er svært farlige og at det fort igjen kan bli demonstrasjoner og sammenstøt her på Maidan.

– Blokadene er også med på skjerpe frontene i Ukraina, de styrker ytterpunktene i konflikten mener Volodymyr Fesenko.

Han er svært redd for hva som kan skje hvis ikke regjeringen klarer å løse dette på en fredelig måte.

Myndighetene er korrupte

– Regjeringen er selvfølgelig mot aksjonene våre, sier Dmitro Kravtsjenko ved bålet ved jernbanelinjen i Bakhmut i Donbass.

President Petro Porosjenko er selv en oligark, en forretningsmann som tjener på kullhandelen med separatistene, eller okkupantene som han kaller dem.

Og bak ham står Ukrainas rikeste mann Rinat Akhmetov, som eier fabrikker og gruver på begge sider av frontlinjen.

– Ukraina betaler 500 hryvnja eller vel 150 norske kroner per tonn kull, mens forbrukerne i Ukraina betaler 1800 hryvnja for kullet. Hvor tror du pengene forsvinner, spør Dmitro Kravtsjenko, som mener at kullhandelen over frontlinjen er både amoralsk og et eksempel på korrupsjonen i hjemlandet.

Tungt bevæpnet ukrainsk politi er til stede ved blokadepunktene i Donbass, men holder seg på avstand, foreløpig.

Bare noen kilometer unna høres lyden av skyting. Konflikten i Ukraina er komplisert og noen snarlig løsning er det få som har tro på.

Jernbanen mellom Konstantinovka og Jasinuvata er stengt av aktivister ved byen Novogorodske Foto: Jurij Linkevitsj

Nye forhandlinger om fred

Lørdag møttes utenriksministrene fra Russland, Ukraina, Tyskland og Frankrike i forbindelse med den store internasjonale konferansen i München i Tyskland.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov gjentok kravet om at den ukrainske regjeringen må snakke direkte med de prorussiske separatistene for å få til en løsning, noe Ukraina så langt har nektet å gjøre.

Samtidig var partene enige om å gjøre sitt for at ny våpenhvile fra mandag 20. februar blir så effektiv som mulig.

Ukrainas visestatsminister Ivanna Klymbush-Tsintsadze legger ansvaret på Russland for at fredsprosessen i Ukraina har stoppet opp. Foto: Jurij Linkevitsj

– Jeg mener nøkkelen til en løsning ligger fullt og helt i Moskva og hos president Vladimir Putin, sier den ukrainske visestatsministeren Ivanna Klympush-Tsintsadze til NRK.

– Russland må trekke sine styrker ut av Donbass og presse separatistene til å gå med på frie valg under internasjonal kontroll.

Fredag meldte ukrainske myndigheter at tre av deres soldater var drept i løpet av 24 timer. Lørdag skriver det ukrainske forsvarsdepartementet på sin facebookside at «bare» fire soldater er skadet siden fredag morgen.