Blogger hevder Putin lurte amerikansk stjerneregissør

Oliver Stone har over en toårsperiode gjennomført en rekke intervjuer og opptak med den russiske presidenten Vladimir Putin, som nå vises eller skal vises både på amerikansk og russisk TV.

Stone, som er kjent for sine russiskvennlige holdninger, har kommet tett på den ellers tilbakeholdne russiske lederen, og har fått følge ham både på fritiden og i rollen som leder for verdens største land.

I et av opptakene viser Putin Stone en video på sin mobiltelefon som han sier er tatt i forbindelse med et russisk angrep på islamske opprørere i Syria, som er kommet inn i landet fra Tyrkia.

Bilder fra Afghanistan – lyd fra Ukraina

Men den russiske videobloggeren Aleksej Kovalov hevder på sin nettside at bildene vi ser i virkeligheten stammer fra et angrep som amerikanske Apache-helikoptre gjennomførte mot Talibansoldater i Afghanistan for fem år siden.



Lyden som bare svakt kan høres i bakgrunnen mener han stammer fra et angrep som det ukrainske luftvåpenet gjennomførte nær byen Slavjansk i mai 2014 i forbindelse med kampene mot de prorussiske separatistene.

– Bare tull

Det er naturlig nok ikke kjent om den russiske presidenten var klar over at det han sa var et russisk angrep i virkeligheten var noe annet. Men noen må ha gjort klar disse opptakene til den russiske presidenten før møtet med den amerikanske filmskaperen. Intervjuene og møtene som Oliver Stone har hatt med Putin er ellers nøye gjennomtenkt og lite er overlatt til tilfeldigheten.

POLITISK ENGASJERT: Den amerikanske filmskaper Oliver Stone har tidligere blant annet laget film om Edward Snowden. Foto: Andrew Medichini / AP

Pressetalsmann til den russiske presidenten Dmitrij Peskov sier til nyhetsbyrået Meduza at saken bare er tull og at Putin ikke har forvekslet et amerikansk angrep i Afghanistan med et russisk i Syria. Selv om de store russiske TV-kanalene har unngått å omtale saken, så har den eksplodert på sosiale medier, som spiller en stadig viktigere rolle i russernes mediehverdag.

Hele filmen og intervjuet som Oliver Stone har gjort med Putin er ennå ikke vist på statlig russisk TV, men via internett er det allerede mulig for russerne å se opptakene, slik det er vist i USA. Så spørs det om noen tar fram saksen og klipper bort det som blir hevdet å være «fake news» fra den versjonen som en av de nærmeste dagene skal vises for russiske TV-seere.