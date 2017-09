Blir truffet av orkanen Irma nå

– Vi er så trygge som vi kan være, forteller Ingrid Widvey på telefon klokken 17 i ettermiddag.

Da var det to timer igjen til huset de bor i ville ligge inne i sonen med de kraftigste vindene.

Klokken 18:40 norsk tid melder Ingrid Widvey på Facebook at naboen nettopp mistet taket.

Naboen kan ikke komme over til dem fordi det blåser for kraftig

– Jeg vet ikke om det går bra med dem, skriver Ingrid.

Familien fra Rogaland jobber med å leie ut feriehus, og har bodd på St. Thomas i over to år.

– Vi sitter inne i det tryggest rommet i et nybygd murhus. Vi har vann, mat og drivstoff til generatoren. Vi kan klare oss i flere uker, sier Widvey.

Huset er bygd solid i mur, og vil greie seg gjennom herjingene fra orkanen. Ingrid Widvey sier at ingen bør bekymre seg for deres sikkerhet. Foto: Ingrid Widvey

Hun snakker rolig, og det virker som hun er avslappet.

– Jeg er snart utslitt, jeg sov tre timer i natt.

Med seg i det trygge rommet har hun mannen Øystein, datteren Sofie på seks år og familiens kjæledyr.

– Sofie er fullstendig klar over det som skal skje, forteller Ingrid.

– Hun er veldig spent på hvordan det vil være.

Sofie er utstyrt med hørselvern, fordi lyden av vinden som kommer i flere hundre kilometer i timen kan bli veldig høy.

Satellittbilde tatt klokken 17.15 norsk tid viser at sentrum av orkanen Irma bare var noen kilometer fra øya St. Thomas der familien Widvey bor Foto: NOAA

Tror samfunnet blir ødelagt

Gjennom et kamera montert på utsiden har familien sett at det store treet i hagen allerede er knekt i to.

– Jeg tror ikke det vil være noe samfunn igjen, sier Ingrid.

Hun tror at alle trær og all infrastruktur over bakken vil være blåst vekk når orkanen har passert.

Hun er sikker på at strømmen vil forsvinne, og at den vil være vekk i flere uker.

Hun er bekymret for hvordan det vil gå med de andre på øya som ikke bor i like solide hus som dem.

– Veldig mange bor i dårlige trehus med blikktak. Det sier seg selv at sånne hus ikke kan stå imot 270 kilometer i timen.

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold Dette interaktive vindkartet er hentet fra https://earth.nullschool.net/, og viser orkanen Irma akkurat nå.

Ingrid Widvey følger med på uværets gang mot dem. Klokken 19 treffer den sørlige delen av veggen rundt orkanens dem. De vil ikke komme inn i selve øyet, der det er rolig.

De er likevel heldige med orkanens bane. De aller høyeste vindene, vindene som er målt til en hastighet på 290 kilometer i timen, kommer i den nordlige delen av øyeveggen.