Blir toppmøtet mellom Putin og Trump vellykket, kan Putin notere seg en seier

Det er neppe tvil om at det er en stor politisk seier for Vladimir Putin at det onsdag ble klart at det endelig blir et skikkelig toppmøte mellom de to atomstormaktene USA og Russland.

– Både Putin og Trump tror at et slikt toppmøte kan bedre forholdene mellom de to landene, sa Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver John Bolton i Moskva onsdag, etter at han hadde sittet sammen med den russiske presidentene i flere timer.

De to skulle legge grunnlaget for et vellykket toppmøte, men Bolton sørget også for å gratulere den russiske presidenten med et vellykket fotball-VM.

Bolton forsøkte på presskonferansen onsdag kveld å tone ned betydningen av møtet gjennom å vise til at det er en rekke europeiske ledere som den siste tiden har møtt Vladimir Putin, blant andre Frankrikes president Emmanuel Macron.

Likevel er det en begivenhet at Trump og Putin nå endelig møtes til et fullverdig toppmøte, nesten ett og et halvt år etter at Trump ble innsatt som amerikansk president. Det er neppe tvil om at den manglende kontakten på topplan mellom USA og Russland har vært med å skape en internasjonal spenning som vi ikke har sett siden den kalde krigen.

KUN KORTE MØTER: Presidentene Trump og Putin har bare møttes kort under to toppmøter, her i Da Nang i Vietnam 11. november 2017. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP

Farlig opptrapping

Enkelte har hevdet at situasjonen er farligere nå fordi det pågår uoversiktlige konflikter der USA og Russland står overfor hverandre på hver sin side.

Det gjelder først og fremst Syria, men til dels også Ukraina. Der har amerikanerne begynt å forsyne den ukrainske hæren med blant annet moderne anti-tank-våpen av type Javelin, slik at de kan forsvare seg mot de prorussiske separatistene som har nesten ubegrenset tilgang til våpen fra den russiske hæren.

Vi har sett episoder, blant annet i Østersjøen og Svartehavet, der amerikanske skip og russiske fly har lekt farlige krigsspill med hverandre, og hvor en liten feilmanøver fort kunne ført til en svært farlig situasjon.

Hvem startet?

Det er mange årsaker til at det man på 1990-tallet trodde skulle bli en ny og fredeligere verdensorden, i løpet av 10 år er erstattet av frykt for en ny storkrig. Russland sier hovedskylden for dette ligger i Vesten og USA, som de mener utnyttet et svakt Russland etter oppløsningen av Sovjetunionen til å skaffe seg verdensherredømme, både politisk og økonomisk.

Utvidelsen av Nato østover til blant annet å omfatte de tidligere sovjetrepublikkene i Baltikum, ble sett på som eksempler på dette. De nye Nato-landene på sin side mente historien hadde vist at de måtte være forberedt på et mulig sterkere og mer aggressivt Russland, og at de derfor trengte Natos beskyttelse.

Russland har brukt militær makt

I så måte fikk de rett da Russland i 2008 valgte å bruke militær makt for å forsvare sine interesser inne i den tidligere sovjetrepublikken Georgia, og fulgte opp på samme måte over for Ukraina i 2014.

Russland selv så på dette som et forsvar for landets strategiske og historiske interesser. Vi hadde fått en totalt forskjellig virkelighetsoppfatning som siden den gangen bare har blitt mer ulik.

Vesten og USA innførte sanksjoner mot Russland etter annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya, Russland svarte med blant annet å forby matimport fra EU og fisk fra Norge.

Men det var i slutten av 2016 forholdet mellom USA og Russland nærmet seg det absolutte frysepunkt, etter påstander om statlig styrt russisk innblanding i amerikansk politikk foran presidentvalget i 2016.

ANSTRENGT: Forholdet mellom Putin og Obama var tidvis svært anstrengt. Foto: Carolyn Kaster / AP

Avtroppende president Barack Obama utviste 35 russiske diplomater, men president Vladimir Putin valgte den gangen ikke å svare, for å gi den nye presidenten, Donald Trump, en sjanse til å rette opp de bilaterale relasjonene.

Masseutvisninger av diplomater

Slik skulle det ikke gå, og det hele toppet seg da president Putin i slutten av juli 2017 bestemte at 750 ansatte ved de amerikanske diplomatiske representasjonene i USA måtte reise hjem, for at tallet skulle samsvare med russiske diplomater i USA. Forholdet mellom USA og Russland var på et absolutt lavmål

Hva kan vi vente oss når Putin og Trump setter seg ned ansikt til ansikt om et par uke? Neppe noe stort gjennombrudd i større spørsmål som Ukraina og Syria. Men kanskje en generell enighet om at det nå er nødvendig å snakke mer sammen, for i alle fall å unngå at den negative utviklingen fortsetter.

OPTIMISTISK: John Bolton var etter møtene i Moskva tirsdag optimistisk foran toppmøte mellom Putin og Trump Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

I Russland har man selvfølgelig notert seg Donald Trumps gjentatte uttalelser om at han gjerne ser Russland tilbake i G7-gruppen av industrialiserte demokratiske land.

– Trump kommer til å gjennomføre dette møtet uansett kritikk på hjemmebane, sa John Bolton på pressekonferansen i Moskva onsdag kveld.

Russiske og amerikanske myndigheter sier onsdag kveld at de er enige om å gå ut med mer detaljerte opplysninger om toppmøtet 28. juni.

Verden følger spent med

Uansett kommer toppmøte til å bli en verdensbegivenhet på linje med møtet mellom Trump og den nordkoreanske lederen Kim Jong-un i Singapore 12. juni.

Den finske presidenten Sauli Niinistö har sagt at Finland alltid er klar til å legge til rette for et slikt toppmøte, og myndighetene i den finske hovedstaden Helsingfors forbereder seg på et innrykk av mellom 2000 og 3000 journalister og mediefolk, i tillegg til topptunge delegasjoner fra USA og Russland.

TOPPMØTE-BY: Den finske hovedstaden Helsingfors har flere ganger vært vert for toppmøter. Her er her det Sovjetunionens president Mikhail Gorbatsjov som hilser på USAs leder George Bush 9. september 1990. Foto: Boris Yurchenko / Ap

Putin må rekke tilbake til finalen i fotball-VM som spilles på Luzjniki stadion i Moskva om kvelden 15. juli. Det er vel tvilsom om han får med seg Donald Trump dit, men blir det et vellykket toppmøte er det neppe tvil om at den russiske presidenten kan innkassere en seier, uansett resultatet av fotballkampen.