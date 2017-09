Blir Schulz valgt, vil han stoppe Tyrkias EU-samtaler

Det er tre uker til forbundsdagsvalget i Tyskland. Søndag kveld møttes Kristendemokratenes leder Angela Merkel og Sosialdemokratenes leder Martin Schulz til duell.

Schulz sa i den TV-sendte debatten at han vil stoppe Tyrkias planer om å bli med i den Europeiske unionen om han blir valgt til Tysklands forbundskansler.

Advarte mot å stanse Tyrkia nå

Tyrkia og Tyskland har et anstrengt forhold, og siden det mislykkede kuppet i Tyrkia i fjor har konflikten gradvis forverret seg. Tyrkia har arrestert flere tyske aktivister etter mistanke om terrortilknytning, og Tyskland fraråder sine borgere å reise til landet. Den tyske regjeringen har også antydet at tyske investeringer i Tyrkia kan bli stoppet.

Schulz sa også at ingen tyske borgere er trygge i Tyrkia lengre, og refererte til fengslingen av flere tyskere i landet det siste året.

– Den neste kansleren har som oppgave å fortelle Tyrkia: alle røde linjer har blitt krysset, og derfor kan ikke dette landet lengre bli medlem av EU.

Merkel mener også at Tyrkia ikke bør være et medlem i EU, men sa at man bør være forsiktig med å stoppe Tyrkias EU-samtaler nå, ifølge Reuters.

Likevel uttalte hun at hun vil snakke med sine kolleger i EU og se om de kan avslutte samtalene med Tyrkia.

– Jeg ser ikke for meg at Tyrkia noen gang vil bli medlem, sa hun.

Kritiserte flyktningpolitikken

De to lederne brukte også mye tid på å diskutere migrasjon og integrering.

Schulz kritiserte Merkel for å ikke gjøre en bra nok jobb under flyktningkrisen i 2015. Merkel mistet mye velgerstøtte da hun åpnet Tysklands grenser for flere hundre tusen flyktninger, men har gjenopprettet mye av støtten siden da.

Ifølge de siste meningsmålingene er det sannsynlig at Merkel vil kunne få en fjerde periode som forbundskansler.