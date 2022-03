Blir Putin dømt for krigsforbrytelser? Dette lurer nordmenn på om krigen

Krigen i Ukraina har nå pågått i over tre uker og ødeleggelsene er store i flere av landets byer.

Jukia Yushenko sier døde mennesker bare blir liggende i gatene i Mariupol. Foto: BBC/EBU

Vi i NRK og en rekke eksperter på ulike fagområder har svart på rundt 1300 spørsmål fra dere om krigen som pågår i Ukraina siden den startet.

Her er noen av de oftest stilte spørsmålene de siste dagene:

Dømmes Putin?

Mange har spurt om det fortsatt jobbes med å få Putin og andre i hans indre krets dømt for krigsforbrytelser.

Camilla Cooper, forsker ved Forsvarets høgskole, har svart slik:

– Den internasjonale straffedomstolen jobber fortsatt med å samle inn informasjon og etterforske krigsforbrytelser i Ukraina. I tillegg har flere land, inkludert Norge, satt i gang innsamling av informasjon fra flyktningene som kommer dit.

– Fokus er på alle som er ansvarlige for krigsforbrytelser og andre brudd på folkeretten, ikke bare Putin, men han har et særlig ansvar ettersom han leder den russiske operasjonen og er den som besluttet at de skulle angripe Ukraina, mener Cooper.

Førsteamanuensis Camilla Guldahl Cooper ved Forsvarets høgskole har Natos engasjementsregler og krigens folkerett som spesialfelt. Foto: Forsvaret

Knut Einar Skodvin, professor ved juridisk fakultet ved UiB svarer at det i tillegg til etterforskning og innsamling av bevis i regi av den internasjonale straffedomstolen ICC), gjøres mer:

– Det arbeides med spørsmålet om det skal opprettes en egen domstol for selve invasjonsbeslutningen. Det som kalles aggresjonsforbrytelsen. Den kan ikke ICC behandle.

– Hva en så får til i etterkant er et vanskeligere spørsmål. Særlig fordi en helst ikke bør ha slike saker uten at de som tiltales er til stede. Det forutsetter at en får tak i dem, og får satt dem på tiltalebenken, sier Skodvin.

Russland er ikke medlem av ICC. Generaladvokat Sigrid Redse Johansen sier det kan gjøre det vanskelig å få en statsleder fra et land som ikke er medlem ekstra vanskelig. Statsledere har immunitet mot straffeforfølging i andre land.

FNs sikkerhetsråd har hatt mange hastemøter om situasjonen i Ukraina, men siden Russland har vetorett, får de gjort lite. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Kan Russland kastes ut av FNs sikkerhetsråd?

Russland er et av fem faste medlemmer av Sikkerhetsrådet og har vetorett. Mange har pekt på at dette gjør at FN ikke kan få gjort noe for å stoppe krigen.

Her er ukas mest stilte spørsmål: Hvorfor blir ikke Russland kastet ut av FNs sikkerhetsråd?

Flere har svart på det. Det korte svaret er at de ikke kan kastes ut. For å kaste et land ut av FN eller Sikkerhetsrådet, må det vedtas av Sikkerhetsrådet, og da får Russland mulighet til å blokkere et vedtak, siden de har vetorett.

Det kan virke ulogisk, men det var en forutsetning for at stormaktene skulle akseptere opprettelsen av et internasjonalt rettslig bindende organ som FN.

Ødeleggelsene er store etter den russiske invasjonen i Ukraina. Foto: AZOV REGIMENT PRESS SERVICE / Reuters

Erstatning til Ukraina?

Mange har lurt på om Russland må betale for det de har ødelagt i krigen, og om Vesten kan bruke sanksjonene og midlene som er frosset gjennom dem til tvinge Russland til å ta regningen.

Jørn Holm-Hansen, statsviter og forsker ved Oslo Met svarte slik:

– Så vidt jeg kan se, kan noe sånt være mulig. Russland har jo plassert store valutareserver utenlands. Visstnok kan 350 milliarder av en total reserve på 585 milliarder amerikanske dollar teoretisk bli gjenstand for en sånn ordning som du skisserer.

– En resolusjon fra FNs generalforsamling i 2005 kan legges til grunn. Den åpner for at ofre for brudd på menneskerettighetene som resultat av en forsettlig skadevoldende handling, kan få erstatning, sier Holm-Hansen.

Camilla Cooper, førsteamanuensis i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole utfyller:

– Krigserstatning er noe en stat dømmes til å betale, for eksempel av den internasjonale domstolen i Haag. Når det foreligger en slik dom, blir spørsmålet hvordan pengene skal inndrives.

Normalt vil staten kunne velge selv hvilke midler de bruker, men dersom de nekter å betale, vil det kunne være interessant å se på midlene som er frosset gjennom sanksjonene. Da må det foreligge en rettslig bindende beslutning om at midlene kan brukes, for eksempel fra domstolen, svarer Cooper.

Dette boligområdet utenfor Kyiv ble ødelagt av et flyangrep tidlig i mars. Ukraina ønsker hjelp til å stenge luftrommet for å hindre slike angrep.

Hvorfor stenger ikke Nato luftrommet over Ukraina?

Ukrainernes ønske fra Nato er å få stengt luftrommet slik at russiske fly ikke skal kunne angripe.

Mange har spurt hva som skjer om Nato stenger luftrommet.

Svarene fra ekspertene er ganske like og peker på at Nato da blir en aktør i krigen.

– I tilfelle Nato innfører en flyforbudssone, vil Russland se på Nato som en aktiv krigsdeltaker, svarer Tor Ivar Strømmen, orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen.

– Det betyr ikke at Russland ønsker eskalering, men det betyr at flystasjoner og flystyrker fra Nato vil være både legale og nødvendige mål etter Russland syn. Og det er mål Russland kan ramme via langtrekkende luftvern stasjonert i Russland. Dette kan raskt få Nato til å eskalere ytterligere gjennom å angripe mål i Russland. I så tilfelle kommer vi raskt inn i en spiral – og da kan veien være kort til Tredje verdenskrig, skriver Strømmen.

Ble bombingen av teaterbygningen i Mariupol gjort av Ukrainerne, for så å legge skylden på Russland? Foto: AFP

Falske påstander?

Flere har spurt om Ukraina kommer med falske anklager mot Russland om bombing.

Anastasia Steffensen viser til at det stadig blir påstått fra Russland at mål som er truffet ikke er truffet fra luften, men at det er plantet bomber fra innsiden for å skape falske påstander om at Russland bomber sivile mål.

Hun spør: Er det er mulig å fastslå om noe er truffet fra luften eller skadet av en bombe på innsiden?

Flere av ekspertene våre har pekt på at det i krig, også denne, brukes propaganda for å så tvil hos folk om hva som er riktig og ikke.

– Den Internasjonale straffedomstolen har startet etterforskning og informasjonsinnhenting for å avdekke krigsforbrytelser begått i Ukraina. Den typen informasjon du snakker om, vil være en del av dette, både hvordan skaden på bygningene er og hva som skjedde i området før eksplosjonen, svarer Camilla Cooper.

Tidligere Pink Floyd-musiker Roger Waters hevder EU og USA satser for lite på diplomati. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Har Roger Waters rett?

Et litt sjeldnere stilt spørsmål til slutt:

Roger Waters (og flere andre) synes at EU og USA satser for lite på diplomati og forhandling, skriver Alessandro Marin – og spør hva våre eksperter synes om dette.

Han viser til en uttalelse fra den tidligere Pink Floyd-musikeren der han mener Vesten må satse mye mer på diplomati og en fredsløsning i stedet for å gi næring til krigen ved å forsyne Ukraina med våpen.

– Jeg er ikke enig med Waters, svarer Stein Tønnesson, seniorforsker ved PRIO, Institutt for fredsforskning.

– For det første: Det er direkte forhandlinger mellom Ukraina og Russland som har størst mulighet for å bringe resultater. EU og USA har lagt kraftig press på Russland gjennom sanksjoner, FN-resolusjoner og uttalelser. De har ikke store muligheter for å vinne frem overfor Russland med diplomati. Det blir også galt hvis EU og USA presser Ukraina til innrømmelser.

– Jeg mener EU og USA gjør rett i å prøve å få Kina med på å presse Russland til å forhandle frem en avtale. Og det må være en avtale som Zelensky kan leve med, mener Tønnesson.

