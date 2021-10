Blir første filmstjerne i verdensrommet

Dette er første gang en film av denne typen blir spilt inn i rommet. Det Yulia Peresild skal gjøre foran kamera er kjernen i dramafilmen «Utfordringen».

Filmer har blitt spilt inn i rommet før, men det har vært uten skuespill. Rom-filmer til nå har vært rene dokumentarer som «A Beautiful Planet» og «Hubble». De har basert seg på filmklipp fanget opp av astronauter.

BESETNINGEN: Skuespiller Yulia Peresild, kosmonaut Anton Shkaplerov og filmregissør Klim Shipenko. Foto: ROSCOSMOS

Regissøren Klim Sjipenko skal opp i rommet sammen med Peresild 5. oktober. Ikke bare skal han ha ansvaret for regien, men også lys, kamera, lyd og sminke.

Skal være lege

Peresild og Sjipenko skal spille inn nok materiale til å fylle 35 til 40 minutter av filmen. Plottet er at en kosmonaut i romstasjonen blir alvorlig syk, men at han ikke er stabil nok til å dra tilbake til jorden for behandling.

Kirurgen Zhenya (Peresild) blir på rekordtid trent til å reise ut i rommet. Der skal hun gjennomføre en komplisert hjerteoperasjon på den syke kosmonauten.

RUSSISK SUPERSTJERNE: Yulia Peresild har spilt i over 30 filmer.

De to profesjonelle kosmonautene Oleg Novitsky og Peter Dubrov skal være med i filmen. De er nå i romstasjonen. Én av dem skal være den syke kosmonauten. Det er sannsynlig at det vil være Novitsky. Han skal være med de to filmskaperne når de drar tilbake til jorden 17. oktober.

TRANGT: Peresild under trening inne i romfartøyet. Plassen inne i den lille kapselen skal hun dele med en profesjonell kosmonaut og regissøren av filmen. Foto: Andrey Shelepin/gctc/roscosmos / Reuters

Nesten grundig trent

I mai i år begynte den 37 år gamle skuespilleren og hennes 38 år gamle regissør på treningen. Hun var allerede i utmerket form, men han måtte kvitte seg med femten kilo for å få plass i romdrakten.

SKAL HIT: Dette er den russiske Zvezda-modulen i Den internasjonale romstasjonen. Kosmonauten i bildet er Oleg Novitsky som skal spille en rolle i filmen. Foto: Nasa

De er trent i nødprosedyrer og det som skal til for å ta over kontrollen av romfartøyet dersom den ene profesjonelle astronauten om bord blir slått ut. De to filmskaperne har fått tittelen ferd-ingeniører.

De skal forlate jorden om bord i fartøyet Sojus MS-19.

Fikk sparken

Motstanden mot prosjektet har vært kraftig. Den russiske staten bidrar med romfartøy, rakett, logistikk og trening. Dette er ressurser som kunne ha blitt brukt til andre ting i det russiske romfartsprogrammet.

REKLAME: Russiske myndigheter støtter filmen fordi den skal promotere landets romfartsprogram. Foto: Andrey Shelepin/gctc/roscosmos / Reuters

Sjefen for astronautkorpset i Russland, kosmonautlegenden Sergei Krikalev, mistet jobben etter at han skal ha satt sin stilling inn på å stoppe ferden til Peresild. Etter voldsomme protester fra de andre kosmonautene fikk Krikalev jobben tilbake.

Den russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos støtter produksjonen av flere grunner. Ledelsen mener filmen vil motivere unge mennesker til å bli kosmonauter, at romprogrammet vil få mye reklame og at selve gjennomføringen av filmen er en realistisk øvelse i å sende folk ut i rommet raskt.

VEKTLØS FØR: Dersom Tom Cruise kommer seg ut i rommet, så vil han oppleve noe han har opplevd før. Dette er et bilde fra filmen The Mummy der Cruise spilte inn en dramatisk scene i vektløs tilstand. Det ble gjort i et spesialfly som også brukes av astronauter under deres trening. Foto: Universal Pictures

Amerikanerne kommer etter

Det ligger an til at det vil bli spilt inn enda en film i Den internasjonale romstasjonen. Ingen mindre enn superstjernen Tom Cruise skal ha takket ja til å spille hovedrollen.

Når dette skal skje, er nå blitt helt usikkert. Da den daværende sjefen for Nasa, Jim Bridenstine, gratulerte Cruise med rollen i fjor, var planen at skuespilleren skulle ut i rommet i oktober i år.

Det er selskapet Axiom Space som står for selve ferden. Rakett og romfartøy leier de av SpaceX, og Nasa har godkjent bruken av romstasjonen. Den første ferden til Axiom Space skjer etter planen i februar neste år, og Tom Cruise er ikke med.