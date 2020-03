Blir det fred nå?

Bildene som kom inn fra nyhetsbyråene lørdag ettermiddag var rørende. For alle som har fulgt utviklingen i Afghanistan gjennom noen år gjorde det inntrykk. To fiender har endelig blitt enige om å stanse krigføring mot hverandre.

Håndtrykket og enighet. USAs spesialutsending til Afghanistan Zalmay Khalilzad og Abdul Ghani Barada fra Taliban har nettopp signert avtalen. Det kan være starten på fred i Afghanistan. Foto: Ibrahem Alomari / Reuters

USA skal ikke sende flere droner, fly og raketter mot fjellandsbyer for å drepe Taliban-krigere og familiene deres.

Terrorgruppen skal også stanse sine aksjoner. De har lovet at det ikke vil komme gående flere selvmordsbombere inn på markedene for å drepe kvinner og barn.

Gjennom 18 år har vi sett moderne krigføring på sitt mest nådeløse og effektive. Den lengste krigen i USA og Natos historie, kan være over.

Afghanistan kan oppleve fred etter generasjoner med nød og lidelse.

USA trekker seg ut

Avtalen fremstår ikke som veldig komplisert. Målet er at den skal være starten på en prosess som gir varig fred i Afghanistan.

Det viktigste punktet er at USA, deres allierte og koalisjonspartnere forplikter seg til å trekke ut alle sine soldater i løpet av de neste 14 månedene.

En liten norsk styrke fra Marinejegerkommandoen, en del av Forsvarets spesialstyrker, sendes hjem til Norge.

USA vil i løpet av kort tid redusere sin styrke fra 12.000 til 8600 soldater. Det som blir igjen vil først og fremst være spesialoperatører og etterretningspersonell.

Dette er mannskaper som blir værende i Afghanistan frem til en endelig tilbaketrekning. Styrken skal i tilstrekkelig grad kunne greie å holde Kabul ved et større angrep samt følge opp de internasjonale styrkenes forpliktelser overfor afghanske myndigheter.

Taliban har også forpliktet seg til å følge sin del av avtalen og skal innstille sin krigføring. Islamistene skal også gå i forhandlinger med afghanske myndigheter og kutte alle bånd de måtte ha til Al Qaida eller andre terrornettverk.

Partene skal løslate til sammen 6000 fanger. De fleste holdes i forvaring av amerikanerne og afghanske myndigheter. Dette er personer som i hovedsak har vært tilknyttet Taliban.

Amerikanske soldater i Kabul etter et selvmordsangrep 16. september 2014. I 18 år har amerikanske styrker vært i landet. Foto: WAKIL KOHSAR / Afp

Hvorfor inngå fred med terrorister?

Da USA gikk til angrep på Afghanistan og Taliban-regimet 7. oktober 2001 hadde president George W. Bush bred støtte ute i det amerikanske samfunnet. Operation Enduring Freedom skulle hevne terrorangrepet på World Trade Center. Siden da har militæroperasjonene blitt stadig mindre populær ute i det amerikanske samfunnet.

Totalt har de allierte styrkene mistet 4000 soldater i Afghanistan. Ti av dem var norske. Av de falne var nærmere 2400 fra USA. Samtidig er tusenvis blitt lemlestet eller skadet og krigføringen har kostet vanvittige pengesummer.

Mange amerikanere mener det nå er mer enn nok.

Det vet Donald Trump. Han fikk derfor støtte hos mange når han lovet å hente hjem soldatene fra Afghanistan.

For ham har det vært viktig å holde det løftet, og særlig når det nærmer seg et nytt presidentvalg.

To drepte amerikanske soldater kommer hjem til USA. Der blir de tatt i mot av Donald Trump og visepresident Mike Pence. Bildet er tatt 11. februar ved Dover Air Force Base i Deleware. Foto: JIM WATSON

For USA er det ikke lengre slik at dette er en krig som må vinnes, men en krig som USA helst må komme seg ut av så raskt som mulig. Etter at Osama bin Laden ble drept i mai 2011, og Al Qaida fremstår som stadig mer svekket, så er det en oppfatning blant mange amerikanere om at det er på tide å forlate Afghanistan.

Hva skjer videre nå?

Donald Trump har allerede varslet at de første amerikanske soldatene vil bli trukket ut nærmest umiddelbart. Det gjorde han like etter at avtalen ble undertegnet lørdag. Det er liten tvil om at det kommer til å skje. For Trump vil det ha stor symbolverdi hvis det allerede om noen dager kommer ut bilder av soldater med store ryggsekker på vei inn i transportflyene.

Det eneste som kan stanse en tilbaketrekking er hvis Taliban ikke holder sin del av avtalen. Både Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs forsvarsminister Mark Esper har understreket nettopp det.

For islamistene er det en stor seier at de internasjonale styrkene forlater Afghanistan. Det gir dem atskillig større handlingsrom enn de har i dag.

Det er derfor lite som tyder på at Taliban som gruppering vil bryte avtalene de har inngått. Ikke nå.

Talibankrigere i Farah-provinsen vest i Afghanistan. Nå har de lovet å innstille krigshandlingene. Foto: Uncredited / Uncredited

Utfordringene står i kø

I Afghanistan starter nå neste kapittel i fredsprosessen. Nå skal Taliban gå i forhandlinger med den afghanske regjeringen. Søndag hevdet flere nyhetsbyråer at de samtalene kan finne sted i Oslo.

Uansett hvor det skal skje vil de forhandlingene bli langt mer utfordrende enn de samtalene som har vært frem til nå.

Forholdet mellom Taliban og afghanske myndigheter er svært anstrengt. Mens USA og Taliban har snakket sammen ble afghanske myndigheter holdt utenfor.

Under gårsdagens seremoni i Kabul var den afghanske presidenten, Nato-topper og amerikanske ministre til stede. Ingen representanter fra Taliban deltok. Så sent som fredag nektet Taliban å ha noen form for kontakt med afghanske myndigheter.

Samtaler etter borgerkrigslignende tilstander som har preget Afghanistan vil være ekstra krevende.

Det vil være afghanere på begge sider av bordet. De har svært ulike ønsker og krav for hvilket Afghanistan de vil leve i.

Regjeringen har i teorien makten. Systemet deres er gjennomkorrupt, men afghanske myndigheter vil fortsette å bygge et land etter vestlig modell. Det betyr frie og demokratiske valg samt en form for likhet mellom kvinner og menn. Hvordan vil Talibans delegasjon reagere på slike krav fra en regjering de ikke anerkjenner?

De to partene har vært innbitte fiender. Titusener av mennesker er drept i krigshandlingene mellom dem. Hatet og frykten er ikke borte. Hvordan vil de legge det bak seg?

Afghanistans president Ashraf Ghani har allerede antydet at han ikke uten videre vil løslate tusenvis av Taliban-krigere fra fangenskap slik det ble enighet om i avtalen. Noen av dem har utført terror og drap.

Afghanistans president Ashraf Ghani under en pressekonferanse i Kabul søndag. Hva venter ham nå? Hvordan blir fredssamtalene med Taliban? Foto: WAKIL KOHSAR

Hvordan vil det afghanske samfunnet reagere hvis de plutselig bare slippes ut igjen?

Taliban har ennå ikke beklaget sine terrorhandlinger, selvmordsbomberne, håndhevingen av Sharialovene, tortur og henrettelser.

Det er heller ikke slik at Taliban har tatt tilstrekkelig avstand fra terrororganisasjoner, terror som virkemiddel eller beklaget terror som har rammet USA og andre vestlige land.

«Peace with Honor»

For president Ghani må det være utfordrende dager. På den ene siden blir det snakket om historiske avtaler og varig fred. Det er også det han ønsker. Samtidig ser han at de som har vært garantistene for regimet nå planlegger sin retrett.

Både Ashraf Ghani, hans generaler, og mange amerikanere for den saks skyld, husker forrige gang USA ville fredsforhandle seg ut av en krig de kom til å tape.

Det tok litt mer enn to år fra fredsavtalen mellom Nord-Vietnam og USA ble forhandlet frem i januar 1973 til kommuniststyrkene sto utenfor presidentpalasset i Saigon 30. april 1975.

Det sørvietnamesiske regimet, USAs nære allierte i Sørøst-Asia, ble nedkjempet.

Det er riktignok 45 år siden og mye har forandret seg siden da. Samtidig er det noen likhetstrekk. «Peace with Honor» ble en utskjelt frase. I Sør-Vietnam ble USAs fredsavtale snart oppfattet som et svik. Det samme kan skje i Afghanistan.

Greier de å leve sammen?

Hva gjør Taliban når ikke USA og Nato lenger kan forsvare det afghanske regjeringsapparatet? Noe av målet med vestlig tilstedeværelse i Afghanistan var å gjøre regjeringsstyrkene i stand til å nedkjempe Taliban på egen hånd.

Det målet er ikke oppnådd.

I det afghanske samfunnet er det uro, og særlig i de regjeringskontrollerte områdene. Det er forståelig.

Mange spør seg nok om Taliban er interessert i å finne diplomatiske løsninger og kompromisser? Hva skjer med menneskerettighetene i områder de eventuelt tar kontrollen over?

Da Taliban styrte landet frem til 2001 hadde kvinnene knapt med rettigheter. Under vestlig tilstedeværelse har dette endret seg i deler av landet. Det finnes jenteskoler og det er vanlig å se kvinner uten heldekkende burka. Hvordan vil Taliban forholde seg til det?

Afghanske jenter får undervisning og tilbys skolegang. Hva skjer med dem nå? Bildet er fra en jenteskole i Kabul. Foto: ADEK BERRY / Afp

De er kommet et stykke på vei i Afghanistan. Drømmen er fred.

I løpet av kort tid skal de ytterliggående islamistene i Taliban og USAs venner i det afghanske regjeringsapparatet komme sammen til samtaler. Nå er det opp til dem å finne en løsning.