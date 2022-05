Er det fare for atomkrig?

Over 2200 spørsmål er besvart i NRK Svarer om krigen mellom Russland og Ukraina.

Noen temaer går ofte igjen. Atomvåpen er et av dem. Hvor langt er Putin villig til å gå for å vinne krigen? Er det virkelig en risiko for atomkrig?

Her kommer ekspertenes svar.

Er Putin «gal nok» til å trykke på atomknappen?

Kristin M. Bakke mener det er lite sannsynlig at Putin og Russland vil bruke atomvåpen. Hun er professor i statsvitenskap og seniorforsker ved Prio.

På spørsmål om Putin er «gal nok» til å gjøre det, svarer hun dette:

– Selv hvis sanksjoner og våpenstøtte trappes opp – og selv hvis Nato involveres – er nok faren for at Russland med overlegg vil bruke strategiske (kraftige og langtrekkende) atomvåpen liten, gitt konsekvensene hvis de gjør det.

Det har blitt spekulert i om Putin er syk, og om det øker faren for bruk av atomvåpen.

Det er blitt spekulert i om president Vladimir Putin helse er dårlig, og om dette påvirker hans vurderinger. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP

– Disse spekulasjonene om helse bidrar til ulike myter om Putin. For eksempel om at hans handlinger kan forstås som desperate avgjørelser tatt av en syk, kanskje døende, eller mentalt forstyrret person, svarer førsteamanuensis Kirsti Stuvøy ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet.

Hun mener slike spekulasjoner er for enkle.

Blir det 3. verdenskrig?

Samtidig har Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, snakket om «en reell fare for 3. verdenskrig» og en «seriøs og reell risiko for atomkrig».

Espen Mathy, vitenskapelig assistent ved Norsk utenrikspolitisk institutt, tror Lavrov sier dette for å hindre Nato og Vesten i å involvere seg mer i krigen.

– Selv om uttalelsene fra Lavrov er bekymringsfulle, anser jeg sannsynligheten for atomkrig fortsatt som lav.

Betyr det at vi ikke trenger å ta trusler fra Russland på alvor?

Mathy påpeker at Russland har overrasket mange de siste månedene. Men når det gjelder akkurat atomvåpen, tror han det er større avstand mellom retorikk og handling.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, her på besøk under frigjøringsjubileet i Kirkenes 25. oktober 2019. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Er det større fare for atombruk rundt 9. mai?

9. mai er Russlands store seiersdag. Den markerer seieren over Nazi-Tyskland i 1945.

Til NRK Svarer har flere spurt om det er større fare for at Russland erklærer storkrig og bruker atomvåpen rundt denne datoen.

Gunhild Hoogensen Gjørv er professor i sikkerhetsstudier ved Universitetet i Tromsø. Ifølge henne er det ulike spekulasjoner i forkant av 9. mai.

Blant annet at Putin på denne datoen i år vil erklære «nok en suksess», og at krigen dermed slutter.

– Eller om han bruker denne dagen til å erklære krig. Noe som innebærer innkalling av reserver til krigen, og en eskalering av krigen til å inkludere Nato og Vesten. Som du sikkert skjønner, det blir veldig alvorlig hvis Putin trapper opp og erklærer krig. Spørsmålet er hvor sannsynlig dette blir.

Marianne Riddervold er forsker ved Nupi og professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Hun svarer dette om økt fare for bruk av atomvåpen:

– De fleste eksperter er enige om at det ikke er større sjanse for atomvåpenbruk nå, eller at det kommer til å skje senere. Det er riktig at Russland stadig minner om at de har atomvåpen. Men det er ifølge USAs etterretning ingenting som tyder på at de har gjort klart for å bruke dem. Og de har hatt rett til nå.

Riddervold forklarer at Russland trolig kommer med atomvåpentrusler for å begrense Vestens respons på krigen.

Hva skjer om Nato involverer seg mer?

Det spekuleres en del i om Russland mener Nato er part i krigen, fordi de støtter Ukraina med utstyr og penger. Er dette noe som kan legitimere at krigen utvides?

Espen Mathy mener spørsmålet om legitimitet ikke er det viktigste.

– Slik jeg ser det, har Nato siden krigens begynnelse hatt legitimitet etter folkeretten til å involvere seg mer aktivt.

Det er liten sjanse for at Nato-soldater – her under øvelsen Cold Response – vil bli direkte involvert i Ukraina-krigen. Foto: NATO

Videre påpeker han at Nato og Vesten viser tilbakeholdenhet for å unngå direkte konflikt med Russland. Mathy sier det motsatte kan føre til økt fare for bruk av atomvåpen.

– Jeg tror derfor at Nato og Vesten fortsatt vil være svært forsiktige med å involvere seg mer direkte i krigen, gjennom å for eksempel angripe russiske mål med missiler.

Kan atomvåpen stoppes?

Hva skjer om man med sikkerhet finner ut at fienden kommer til å bruke atomvåpen? Vil man da klare å ødelegge utskytningsbasene?

Kjølv Egeland forsker på atomvåpen ved Sciences Po. Han mener det ikke finnes noen sikker metode for å ødelegge Russlands atomarsenal.

Her er noen av problemene han ser:

For at et slikt angrep skal være effektiv, må store mengder atomvåpen brukes. Et slikt angrep vil få dramatiske globale følger. Blant annet vil klimaet nedkjøles, uavhengig av om Russland fikk tid til å svare.

Russland ville på varslingssystemene sine kunne se rakettene som kommer mot dem. Det betyr at de hadde kunnet svare med samme mynt. Millioner av menneskeliv kunne gått tapt.

Russland har til enhver tid ubåter utrustet med atomvåpen ute i havet. Det samme har USA, Frankrike og Storbritannia. Det er vanskelig å vite hvor ubåtene ligger. Og dermed også vanskelig å slå dem ut.

Har du flere spørsmål?

Still spørsmålet ditt her: NRK svarer: Spør oss om krigen mellom Russland og Ukraina