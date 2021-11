Bli med på diskusjonen: Bør stortingspolitikerne kontrolleres bedre?

Pendlerleiligheter betalt av det offentlige, juks med reiseregninger - en rekke brudd på regelverket er avslørt av media de siste årene. I kveld beordret statsadvokaten politietterforskning av seks stortingsrepresentanter.

Burde politikerne våre vært underlagt strengere kontroll?

