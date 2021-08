Caleb McGillvarys (32) historie gikk viralt etter et oppsiktsvekkende intervju med Tv-kanalen KMPH News i Fresno, California for ni år siden.

Til reporteren Jessob Reisbeck presenterte han seg som «Kai».

Med stor innlevelse fortalte han at han haiket med en mann som under kjøreturen først kjørte på en veiarbeider og deretter angrep en kvinne.

Unggutten forklarte på teatralsk vis at han stormet til for å redde kvinnen og «slo, slo, SLLOOO» gjerningsmannen i bakhodet med en øks.

Intervjuet ble publisert på YouTube av reporteren og har senere dukket opp i mange versjoner og fått flere titalls millioner klikk:

Fra heltestatus til drapssak

I sosiale medier ble den da 24 år gamle mannen fra Canada kjent som «Den øksesvingende haikeren Kai».

Vitner på stedet kalte hans inngripen en heltedåd.

Mange fikk medfølelse med «Kai», som var hjemløs og fortalte at han ikke hadde en familie eller visste hvor gammel han var.

Berømmelsen førte til at han ble intervjuet av talkshowverten Jimmy Kimmel og en rekke andre medier.

Talkshowstjernen mente Caleb «Kai» McGillvary fremstod som så snill at han spøkefullt lurte på om han burde søke på stillingen som pave.

STJERNESTATUS: Caleb McGillvary ble hyllet av talkshowstjernen Jimmy Kimmel Foto: Skjermdump, Facebook

Men kjendistilværelsen som hverdagshelt og YouTube-stjerne ble kortvarig.

Bare tre måneder etter heltedåden ble han siktet for drapet på den 73 år gamle advokaten Joseph Galfy i New Jersey.

Dømt til 57 år i fengsel

McGillvary skal ha møtt advokaten ved Times Square i New York og ble tilbudt å overnatte i hans hjem. To døgn senere var 73-åringen død. McGillvary ble arrestert kort tid senere.

ARRESTERT: McGillvary klippet håret etter drapet men ble gjenkjent og pågrepet etter kort tid. Foto: Mel Evans / AP

Ifølge politiet hadde liket blåmerker på brystet, nakken, armene og i ansiktet. Advokaten hadde også flere ribbeinsbrudd, samt kraniebrudd.

McGillvary hevdet dødsfallet skjedde i selvforsvar og at skadene oppstod da han forsvarte seg mot et seksuelt overgrep.

Retten trodde ikke på hans forklaring og dømte ham i 2019 til 57 år i fengsel for drapet.

Siden har McGillvary kjempet for å bli frikjent, men før helgen tapte 32-åringen ankesaken, melder AP.

I dommen bemerket lagmannsretten at legens undersøkelser viste at Galfys skader var så alvorlige at de var et resultat av «langt mer enn bare et forsøk på å hindre et seksuelle handlinger».