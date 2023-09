Ble tatt til fange av Russerne: – Visste at vi var ille ute

– Jeg har det helt topp nå, jeg er på rehabilitering.

NRK møter 21 år gamle Andrii Prekhin i en nedslitt boligblokk vest i industribyen Zaporizjzja, sørøst i Ukraina.

På en hylle i rommet, som fungerer både som soverom og stue, ligger en hjelm og en uniformslue. Den siste ser ut til å stamme fra den tiden Ukraina var en del av Sovjetunionen.

Vi er bare noen titalls kilometer fra fronten i Ukraina.

I det fjerne hører vi drønnene fra kanonene. De stadige flyalarmene er det nesten ingen som reagerer på lenger.

Akkurat som Zelenskyj, har Andrii kledd seg i en mørkegrønn skjorte med det ukrainske nasjonalsymbolet.

– Da vi forsto at vi var omringet, visste vi at vi var ille ute. Da vi overga oss, gikk det rolig for seg. Vi trodde alle vi skulle bli satt fri i løpet av noen måneder, forteller han.

Fra farmasøyt til soldat

Sammen med tusenvis av ukrainske soldater ble Andrii tatt til fange av russiske styrker i kampene om Mariupol og den gigantiske Azovstal-fabrikken våren 2022.

Mellom 2500 og 3000 ukrainske soldater overga seg til de russiske styrkene etter nederlaget i Mariupol i mai 2022. Andrii Prekhin bakerst på bilde. Foto: AP

Egentlig hadde han tenkt å utdanne seg til farmasøyt, men høsten 2021 følte Andrii og mange andre i Ukraina at situasjonen begynte å dra seg til.

– 8. oktober 2021 skrev jeg under en kontrakt med Azovregimentet, forteller Andrii Prekhin.

Andrii Prekhin sammen med mamma Julija, før han vervet seg til Azovregimentet. Foto: Privat

Azov-regimentet hadde opprinnelig rykte på seg for å tiltrekke seg høyrenasjonalister, ikke bare fra Ukraina, men også fra andre land. Blant annet Sverige.

I 2021 var Azov en del av innenriksstyrkene i det ukrainske forsvaret. 21-åringen ble forespeilet at han først og fremst ville bli satt til vakthold og kontroll.

Det var også slike oppgaver han fikk da han 15. desember 2021 ble forflyttet til Mariupol sør i Donetsk-fylke.

Andrii Prekhin fotografert like før det russiske storangrepet 24. februar 2022. Foto: Privat

– Da vi kom dit, var det ikke noe spesielt som skjedde. Vi ble plassert i andre linje. Vi kontrollerte biler og så på dokumenter, forteller han.

– Vi trodde ikke det kunne skje noe alvorlig. Det var stille og rolig, selv om vi befant oss bare rundt seks kilometer fra den såkalte kontaktlinjen mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de russiske støttede separatistene.

Russland går til storangrep

24. februar 2022 skjedde det som enkelte hadde advart om, men som få egentlig hadde trodd kunne skje.

Russlands president kunngjorde full invasjon av nabolandet Ukraina, der målsettingen var å fjerne landets regjering og opprette et russiskvennlig styre.

– Jeg var som vanlig på vakt på kontrollposten, og vi fikk beskjed om å innta stridsposisjoner. Etter noen dager ble vi satt under direkte kommando fra Azovregimentet, og snart begynte de russiske styrkene å komme ubehagelig nær.

Hjemme i Zaporizjzja ble moren Julija mer og mer urolig for hva som skjedde med sønnen.

Andrii Prekhin har mange medaljer fra den tiden han drev med bryting. Foto: Privat

Den glade unggutten, som en gang også hadde vært en av de beste bryterne i denne delen av Ukraina, var havnet midt i den verste krigen som Europa har sett siden 2. verdenskrig.

Andrii pleide å ringe hver dag. Men nå kunne det gå én uke mellom hver dag han tok kontakt, har hun fortalt et intervju med Ukrajinska Pravda.

Allerede i midten av mars var det klart at det ukrainske forsvaret vest for Mariupol i retning Krym-halvøyen var i ferd med å bryte helt sammen.

Byen som før krigen hadde vel 400.000 innbyggere var nå i praksis omringet.

Skadet

De ukrainske styrkene var totalt underlegne i slaget om Mariupol, ikke minst når det gjaldt tyngre våpen og flystøtte.

Selv om de erfarne soldatene som forsvarte byen var motiverte, ble de presset tilbake til forsvarsstillinger inne i de store fabrikkområdene øst i byen.

Her ligger den gigantiske Azovstal-fabrikken, eid av Ukrainas rikeste mann Rinat Akhmetov.

– Jeg ble truffet av splinter fra en granat i begynnelsen av april, og var i praksis ikke i stand til å bevege meg noe særlig i et par uker, sier Andrii.

Dette bildet tok Andrii Prekhin av seg selv under beleiringen av Azovstal. Foto: Privat

Han forteller om en mer og mer håpløs situasjon hvor den ukrainske hæren ikke var i stand til å hjelpe med full styrke.

– Det var rykter om at vi kanskje skulle få til en avtale der vi ble evakuert med et tyrkisk skip, forteller Andrii.

Til slutt endte det med at FN og Det internasjonale røde kors fikk framforhandlet en avtale om overgivelse, mot at Russland forpliktet seg til å følge internasjonale regler for behandling av fanger.

Til Olenivka

– Vi gikk cirka en og en halv kilometer til et avtalt sted. Der overga vi oss formelt til de russiske styrkene.

Overgivelsen foregikk i ordnede former, hvor de russiske styrkene oppførte seg sivilisert, forteller han.

– Jeg fikk inntrykk av at dette var soldater som ikke hadde vært direkte involvert i kampene om Mariupol. I tillegg var det mange til stede som kom fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

De ukrainske soldatene ble kroppsvisitert og så ble de plassert i busser. Røde Kors var til stede under selve overgivelsen.

Andrii sier at det var siste gang de så noe til noen internasjonale observatører.

21-åringen ble så kjørt nordover i Donetsk fylke til landsbyen Olenivka vel ti kilometer sør for Donetsk by.

Det som var en straffekoloni beregnet for rundt 400 kriminelle, ble nå fylt opp av mer enn 2000 utslitte og til dels sårede soldater.

– Vi ble plassert i korridorer. Maten var også svært knapp denne første tiden, forteller han.

De vanlige soldatene og underoffiserene ble plassert for seg.

De høyere offiserene og kommandantene ble ført bort til et annet sted.

– Det gikk noen dager før de tok mobiltelefonene fra oss. De fleste av oss fikk derfor gitt beskjed hjem om at vi var tatt til fange, men i live.

Ikke mishandling, men tøff behandling

Etter en drøy måned i Olenivka ble han sendt nordover til et fengsel i den delen av Luhansk fylke som er kontrollerte av russisk-støttede separatister.

Han var heldig.

29. juli 2022 traff en rakett eller et eksplosiv en av bygningene i Olenivka-fengselet og drepte 53 ukrainske soldater. 75 ble såret. En FN-undersøkelse har konkludert med at raketten eller granaten ikke kom fra ukrainsk-kontrollert område.

Les også: Zelenskyj: – Bevisst massedrap på ukrainske krigsfanger

Fangeleiren i Luhansk var helle ikke bygget for å ta imot en så stor gruppe fanger.

– Da vi kom dit ble vi satt på bakken, og jeg fikk en maskinpistol rettet mot meg. Overalt var det bjeffende hunder. Vi fikk beskjed om å sitte med hodet ned, og slik ble vi sittende i flere timer, forteller han.

«Bind for øynene»

Fangene fra Mariupol trodde helt fra starten at fangeoppholdet skulle bli relativt kort.

Problemet var at de var så mange, og at Ukraina ikke klarte å ta så mange russiske soldater til fange, etter at frontene stabiliserte seg utover våren 2022.

I september 2022 valgte Ukraina å la den prorussiske politikeren Viktor Medvedtsjuk få dra til Russland, mot å få satt fri noen av lederne for Azov-regimentet fra Mariupol, blant dem Denys Prokopenko og Svjatoslav Palamar.

Azovkommandantene kom så tilbake til Ukraina i begynnelsen av juli 2023, etter en avtale mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og president Volodymyr Zelenskyj.

Denys Prokopenko, til venstre på bilde, og flere andre av offiserene fra Azovregimentet kom i begynnelsen av juli tilbake til Ukraina, sammen med landets president Volodymyr Zelenskyj. Foto: AFP

Det store flertallet av ukrainske krigsfanger, blant dem Andrii Prekhin, ble likevel sittende i fangenskap.

Men plutselig, en dag i mars 2023, fikk han beskjed om at han skulle få reise hjem.

– Vi fikk bind for øynene og så ble vi fraktet til en flyplass.

Etter flyturen, som Andrii beskriver som svært røff, ble han og de andre ukrainske fangene kjørt i busser til den ukrainske grensen for selve utvekslingen.

Fortsatt mange igjen

Hjemme i Zaporizjzja åpner Andrii opp et vindu i den lille leiligheten han bor i før han tenner seg en røyk.

Selv om han forsikrer oss om at han har bra, er det ikke vanskelig å se at han er preget av det han har vært gjennom.

– Jeg tenker også mye på at av de rundt 400 fangene som satt i fengselet i Luhansk, så er det bare vel 1/3, rundt 140 som har fått komme hjem.

Andrii Prekhin tenker mye på de flere tusen ukrainske soldatene som fortsatt sitter i russisk fangenskap. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Trolig er det rundt 2000, av de kanskje mellom 2500 og 3000 ukrainske soldatene som ble tatt til fange i Mariupol, som fortsatt holdes fanget av russerne.

Derfor er fremdeles Azovstal og Mariupol ord som vekker bitre følelser i det ukrainske samfunnet.

29. juli 2023 var det en markering foran den tidligere russiske ambassaden i Kyiv for de ukrainske krigsfangene som ble drept i Olenivka og for de som fortsatt sitter i fangenskap. Foto: Reuters

Og med så få fanger som Ukraina greier å ta, og en fredsløsning helt i det blå, er det fare for at tusenvis av ukrainske soldater må belage seg på lange opphold under kummerlige forhold i russiske fangeleirer.