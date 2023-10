Ble skutt av Hamas – har venner som er gisler

Ifølge det israelske militæret er 155 personer tatt som gisler fra Israel og inn på Gaza. Samtidig er en bakkeinvasjon fra Israelske styrker bare noen timer unna, ifølge eksperter.

Et slikt angrep kan selvfølgelig sette gislenes liv i fare, tror krigshistoriker Asgeir Ueland, som bor i Israel og som kjenner godt til det israelske militæret.

– En bakkeinvasjon vil nok øke risikoen for gislene, men jeg anser det for sannsynlig at det ikke vil legge noen demper på offensiven. Det er også i Hamas' og Islamsk Jihads interesse å holde så mange som mulig i live på grunn av eventuelle senere forhandlinger, sier Ueland til NRK.

Ti i familien tatt som gisler

– Vi ber Norge og andre land presse Hamas om å frigi gislene, og ikke minst få Hamas til å gi oss tegn på at de lever.

Annalee Milstein snakker om familien sin på 10, som er tatt som gisler av Hamas. Foto: Privat / NRK

Det sier Annalee Milstein til NRK. Hennes manns familie på ti personer ble lørdag morgen for en uke siden tatt som gisler av Hamas, og trolig ført til Gaza. Milstein selv og hennes mann var tilfeldigvis ute av kibbutzen, da angrepet skjedde.

– Vi ringte en i familien, den som svarte i andre enden snakket dårlig hebraisk, og godt arabisk. Vi fikk med oss et ord på hebraisk, og det var ordet kidnappet. Etterpå klarte vi å spore flere av telefonene, og de var inne på Gazastripen, sier Milstein til NRK.

Dette skal være det nedbrente huset til familien, der flere av de 10 bodde. Huset ligger i Kibbutzen Beeri, nær Gaza. Du trenger javascript for å se video. Dette skal være det nedbrente huset til familien, der flere av de 10 bodde. Huset ligger i Kibbutzen Beeri, nær Gaza.

Blant de ti som skal være bortført er tre barn, den yngste er fem år. Hun sier flere av de kidnappede familiemedlemmene er eldre, og trenger daglige medisiner som de ikke fikk med seg. Når hun og mannen kom tilbake til familiehuset i en kibbutz nær Gaza, fant de huset nedbrent og ingen spor av familien.

Dette er de 10 i familien, som skal være tatt som gisler til Gaza. Foto: privat / NRK

– Det er et stort dilemma

Israels ambassadør til Norge Avraham Nir-Feldklein sier gislenes situasjon opprører en hel nasjon.

– 7. oktober sist lørdag var den verste dagen for jøder siden Holocaust. Vi ser nå forbrytelser som ikke er sett siden den islamske stat, IS. Lukk øynene og tenk deg. Mange barn, tatt til fange av en brutal islamistisk terrororganisasjon. Hva slags dyr er de, sier en opprørt ambassadør.

Israels ambassadør til Norge Avraham Nir-Feldklein

– Israel planlegger nå en bakkeinvasjon, som kan sett gislenes liv ytterligere i fare. Hva tenker du om det?

– Det er et stort dilemma. Som du vet har vi tidligere vært villige til å løslate 1000 terrorister for å få frigitt en israelsk soldat. Det vil ikke bli situasjonen nå. Nå har vi møtt forbrytelser som ikke er sett siden den islamske stat herjet.

– Jeg vet ikke nøyaktig hva det israelske militæret vil gjøre, men vi kan ikke fortsette med å ha en slik nabo, et slikt monster på andre siden av gjerdet. Så vi må få til begge deler. Å eliminere Hamas, og også sørge for å få våre innbyggere trygt tilbake. De vil ikke være de samme som da de ble tatt som gisler. Men vi må få dem hjem, sier ambassadøren.

– Rokker ved Israels grunnsjel

Hanne Eggen Røislien har forsket på de israelske militære styrkene, og kjenner landet godt. Hun sier hun selv kjenner 13 mennesker som er drept i angrepet fra Hamas. Angrepet og spesielt gisseltakingen har rystet nasjonen, sier hun.

– Det er Israels grunnsjel som er rokket ved. Israel skal være trygt for alle, det er på en måte kontrakten. Det andre er at det er et stort samhold i Israel rundt hva Israel skal være og stå for. Og det tredje er at det israelske forsvaret, som alle militære styrker, har en forpliktelse til at ingen skal glemmes bak fiendens linjer. De har et utrolig sterkt samhold i å støtte hverandre i slike situasjoner. Dette er de godt trent på, og det er nærmest en ideologi hos de israelske styrkene at ingen skal glemmes.

– Har dette også noe med jødenes historie å gjøre?

– Ja, dette vekker jo til live minnet om jødeforfølgelsene, og redselen for at det ikke går an å være trygg noen steder, sier Røislien.

– Vi er naboer til et terrorregime

Louise Kahn er norsk jøde, bosatt i Israel. Hun snakker med oss mellom turer ut i oppgangen med de to barna, der søker de ly når flyalarmen går. Hamas sender fortsatt raketter inn i Israel.

Hun sier gislene er det som opptar israelere nå, og mange er fortvilte fordi det kommer svært lite informasjon ut. Hva en bakkeinvasjon kan bety for gislenes sikkerhet, tør hun ikke tenke på.

– Men vi må nok gå inn i Gaza. Det er det stor oppslutning om nå. Mange kommer til å bli drept. men vi har ikke noe alternativ. Vi er naboer til et terrorregime, og vi kan ikke leve slik lenger. Og jeg tror jeg snakker på vegne av de fleste israelere nå, også dem på venstresiden som meg selv, sier Kahn.

I går snakket NRK med Louise Kahn, rett før hun og familien måtte gå ut i oppgangen under en rakettalarm. Oppgangen er det sikreste stedet under rakettangrep. De har ikke bomberom. Rakettene var sendt ut av Hamas fra Gazastripen. Du trenger javascript for å se video. I går snakket NRK med Louise Kahn, rett før hun og familien måtte gå ut i oppgangen under en rakettalarm. Oppgangen er det sikreste stedet under rakettangrep. De har ikke bomberom. Rakettene var sendt ut av Hamas fra Gazastripen.

– Jeg ba mine siste bønner

27 år gamle Michel Ohana er opprinnelig fra Israel, men bor nå i Portugal. Hun skulle besøke sin søster i Israel som hadde fått barn. Hun deltok også på musikkfestivalen i på et jorde nær Gaza, som lørdag morgen ble angrepet av soldater fra Hamas.

Michal bor i Portugal, men kom til Israel for å være med på at søsteren fikk en unge. Nå ligger søsteren med ungen i etasjen under henne på sykehuset i Tel Aviv. Her er babyen på besøk hos Michal. Foto: Privat / NRK

Fra sykesengen i Tel Aviv snakker hun med NRK om angrepet. De ble beskutt, og hun gjemte seg under en forlatt tankbil. Hamas-soldater traff henne i leggen med et skudd, og hun fikk granatsplinter i magen. Hun lå slik i seks timer

– De kastet også granater mot oss, jeg ba mine siste bønner, sier Ohan.

Dette er Michal Ohanas egne opptak fra ungdomsfesten på et jorde nær Gaza, der Hamas-krigere gikk til angrep forrige lørdag morgen. Du trenger javascript for å se video. Dette er Michal Ohanas egne opptak fra ungdomsfesten på et jorde nær Gaza, der Hamas-krigere gikk til angrep forrige lørdag morgen.

Nå ligger hun på sykehus med skader, og tenker på nære venner som er tatt som gisler av Hamas, inne på Gazastripen. NRK snakket med henne før og etter behandling hos en psykolog på sykehuset.

– Når hæren går inn i Gaza, blir situasjonen for gislene vanskeligere. Men vi får håpe at Hamas er interessert i å holde dem i live, for å kunne bytte fanger med Israel, sier hun.

– Har Israel noe annet valg enn å gå inn med bakkestyrker?

– Nei, svarer han kort.