Ble latterliggjort etter TV-tabbe, men nå er det skøyteis i Amsterdam

I alle fall har programlederen rett i én del av det noe spesielle resonnementet.

Katie Couric forsøkte under OL i Pyeongchang å forklare amerikanske tv-seere hvorfor Nederland dominerer i internasjonal skøytesport.

TOK SELVKRITIKK: – Jeg forsøkte kun å hylle deres tradisjonsrike lidenskap for sport, men det kom ikke ut på den måten, forklarte Couric. Foto: Frederick M. Brown / AFP

– Som dere alle vet har Amsterdam mange kanaler som fryser om vinteren. Så lenge kanalene har eksistert, har nederlendere stått på skøyter for å komme seg fra sted til sted, for å konkurrere mot hverandre, og også bare for gøy, resonnerte Couric om de nederlandske skøyteløperne.

Det var åpenbart flere problemer med Couric' forklaring, som gikk som en farsott i sosiale medier. Programlederens blemme ble også omtalt i medier verden over.

Skøyteis likevel

Nederlendere har selvfølgelig biler, sykler, busser og tog. Skøyter kan ikke karakteriseres som et viktig fremkomstmiddel i Nederland, selv om nederlendere som Sven Kramer har dominert skøytesporten i årevis.

Dessuten er det ikke alltid mulig for nederlenderne å stå på skøyter på de verdenskjente kanalene i Amsterdam om vinteren. Det er ikke hvert år kanalene fryser.

Men nå har det altså skjedd.

Når man ser slike bilder er det ikke vanskelig å tenke seg hvordan den amerikanske programlederen muligens hadde lagt sammen to og to. Foto: Michael Kooren / Reuters

Bilder fra Amsterdam viser et yrende folkeliv på de islagte kanalene. Nederlenderne går på skøyter, kanskje akkurat som den amerikanske programlederen hadde sett for seg.

Seks år siden sist

Etter kuldeperioden i Europa den siste tiden har deler av Prinsengracht- og Keizersgracht-kanalen frosset tykk nok til å tåle vekten av skøyteløpere. Keizersgracht er den andre og bredeste av kanalene i sentrum av Amsterdam. Prinsengracht er den lengste av hovedkanalen i den nederlandske hovedstaden.

Det er ifølge The Guardian seks år siden disse kanalene i Amsterdam hadde tjukk nok is nok til å tåle vekten av mennesker.

Kanalene i Amsterdam ble bygget på 1500- og 1600-tallet, og strekker seg mot vest og sør fra den historiske gamlebyen, og havnen som tidligere omringet gamlebyen.