Ble gravid etter voldtekt: – Jeg ser voldtektsmennene i barnets øyne

For ti måneder siden gjennomførte Myanmars sikkerhetsstyrker systematiske og brutale overgrep mot landets rohingya-muslimer.

Nå er barna som ble unnfanget ved voldtekt, født inn i de overbefolkede flyktningleirer i Bangladesh. Nyhetsbyrået AP har møtt flere av mødrene.

Rohingya-kvinnen «S» fryktet at naboene skulle høre at hun fødte sønnen, som ble unnfanget ved voldtekt. Derfor puttet hun et skjerf i munnen under fødselen for å dempe skrikene. Foto: Wong Maye-e / AP

Kvelte toåring før de voldtok moren

For rohingya-kvinnene som blir gravide etter å ha blitt voldtatt av soldater fra sikkerhetsstyrkene, er svangerskapet preget av skam og frykt. Blant rohingya-minoriteten er det å få et barn med en buddhist ansett som en verre skjebne enn døden.

I et intervju med AP forteller en av kvinnene sin historie. Av hensyn til hennes egen sikkerhet ønsker hun kun å bli omtalt med forbokstaven «M».

Hennes mareritt begynte i august i fjor, da en gruppe soldater stormet landsbyen der hun bodde og satte fyr på innbyggernes hjem. Seks soldater ventet på henne da hun prøvde å flykte med sin to år gamle sønn i armene.

De kvelte gutten til døde før de kastet ham livløs i bakken foran øynene hennes. Deretter voldtok de henne.

Rohingya-kvinnen «M» viser frem bitemerkene etter voldtekten hun ble utsatt for av soldater fra myanmarske sikkerhetsstyrker. Foto: Wong Maye-e / AP

Ser voldtektsmennene i barnets øyne

I frykt for hvordan mannen ville reagere, valgte «M» å ikke fortelle ham om voldtekten. Da hun til slutt måtte si at hun var blitt gravid som et resultat av overgrepet, begynte han å behandle henne som om hun var usynlig.

«Du er ubrukelig for meg», sa han, ifølge kvinnen.

Selv etter at barnet ble født, har «M» slitt med å føle seg knyttet til det. Hun sier til AP at hun kun ser sine voldtektsmenn i øynene på barnet, og gjenopplever grusomhetene om og om igjen.

Nå ber hun til Gud om at livet hennes skal ta slutt.

– Jeg har ingen penger. Jeg er alltid deprimert. Mannen min elsker meg ikke. Livet mitt er meningsløst, sier hun til AP.

Skjuler svangerskapet

For mange av rohingya-kvinnene som blir gravide etter å ha blitt voldtatt, er skammen så stor at de ikke klarer å beholde barnet.

En arbeider i Unicefs utsending for barn, Krissie Hayes, forteller til AP at organisasjonen har omplassert rundt ti barn innenfor flyktningleirene, som er unnfanget ved voldtekt.

Skammen og frykten knyttet til denne typen svangerskap fører også til at mange prøver å skjule at de er gravide.

Da Rohingya-kvinnen «A» ble gravid etter å ha blitt voldtatt av myanmarske sikkerhetsstyrker, skjulte hun svangerskapet ved å sure et tørkle rundt magen. Foto: Wong Maye-e / AP

Leger Uten Grenser er bekymret for at disse kvinnene ikke kommer til nødvendige svangerskapskontroller.

– Jeg er også sikker på at mange har dødd under svangerskapet eller under fødselen, sier Leger Uten Grensers jordmor, Daniela Cassio, til AP.

Andre kvinner har henvendt seg til lokale klinikker for å få medikamenter som vil hjelpe dem med å avslutte svangerskapet.