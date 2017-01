Ble feilaktig hengt ut som terrorist

Minst 39 personer ble drept da en ukjent gjerningsmannen åpnet ild på den tyrkiske nattklubben Reina natt til søndag.

Politiet i Istanbul leter fortsatt etter gjerningsmannen som er fanget opp på overvåkningsvideo.

Frigivelsen av overvåkningsvideoen førte imidlertid til at en mann ble feilaktig pekt ut som gjerningsmannen på sosiale medier.

Mannen meldte seg frivillig til avhør hos politiet for å rydde opp i feilen. I bildeteksten ber han om at bildet hans ikke spres videre med feil informasjon. Foto: Teyit.org

Meldte seg for politiet

Det tyrkiske nettstedet Teyit.org skriver at mannen måtte selv melde seg for politiet for å oppklare situasjonen.

Sammen med to venner la han ut et bilde av seg selv fra en politistasjon. I bildeteksten ber han om at bildet hans ikke spres videre med feil informasjon.

Nettstedet Superhaber.tv som var de første til å publisere bildet sier til Teyit at de fikk informasjonen fra en troverdig kilde. En talsmann for nettsiden beklager og sier de gjorde en feil ved å ikke dobbeltsjekke informasjonen før publisering.

IS hevder å stå bak angrepet

Terroristgruppa IS tar på seg ansvaret for nattklubbangrepet i Istanbul. Det melder Al Jazeera mandag morgen.

Motivet for angrepet er så langt ikke kjent, men det rettes mistanke mot ekstremistgruppa IS, som allerede er koblet til to terrorangrep i Tyrkia i 2016.

Ifølge anonyme sikkerhetskilder antar myndighetene at gjerningsmannen kommer fra et land i Sentral-Asia, ifølge avisene Hurriyet og Karar.

Hurriyet skriver at teorien så langt går på at han kommer fra enten Usbekistan eller Kirgisistan.

Mange utlendinger

39 mennesker ble drept i angrepet og 65 såret.

Av de drepte er 27 utlendinger og 11 tyrkere er så langt identifisert, ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu. Blant utledningene er statsborgere fra Israel, Russland, Canada, Frankrike, Tunisia, Libanon, India, Belgia, Jordan og Saudi-Arabia.

Kringkasteren NTV melder at gjerningsmannen avfyrte mellom 120 og 180 skudd i løpet av angrepet som varte i sju minutter.