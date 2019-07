Blant sjamaner og mormoner

En gjeng blide og humørfylte ungdommer spiller kubb på universitetets irrgrønne plener. Over dem ruver Rocky Mountains-kjedens utløpere inn i delstaten Utah. Med spisse, majestetiske topper. Fortsatt godt dekket av snø selv om vi har kommet nesten til veis ende i mai måned.

Klokketårnet ved Brigham Young University i Provo, Utah. Bak dem ruver det snødekte Mount Timpanogos (3600 moh.), en av toppene i Rocky Mountain-kjedens vestlige utløpere. Foto: Anders Magnus

De kjekke studentene passer godt inn i slike vakre omgivelser. Blomstringen på busker og trær er i full gang; kaskader i hvitt, rosa og gult. En litt sein vår her i høyden, 1400 meter over havet.

De unge studerende er litt uvanlige. For de er mormoner – og de snakker norsk. Men hvorfor norsk?

Hard Tromsø-vinter for mormoner-misjonærer

– Særlig vinteren i Tromsø var hard, syntes en av de amerikanske jentene. Hun forteller om mørke dager med isnende sno i ansiktet. Lukkede mennesker som haster forbi i kulden og verken ønsker eller har tid til å lytte til budskapet.

– De vet jo ikke hva de går glipp av! Vi har så mye fantastisk å fortelle dem, sier hun med stjerner i blikket.

Norskstudenter ved Brigham Young University i Provo, Utah. Ved kateteret står norsklæreren Christian Gylseth, fotograf Lars Os filmer det hele. Foto: Anders Magnus

Under oppholdet i Tromsø makter hun heller ikke å omvende én eneste, stakkarslig sjel til Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige – som mormonene kaller kirkesamfunnet sitt.

Hun skylder litt på dårlige språkkunnskaper. For da hun kom til Norge kunne hun svært lite. Måten å lære seg norsk var å snakke med alle nordmennene som ikke hadde lyst til å høre hvordan Mormons bok og Joseph Smiths lære kunne føre dem nærmere saligheten.

Gleden ved å omvende én sjel

Andre studenter forteller strålende om gleden ved å ha omvendt én norsk sjel til mormonerkirken – etter to års hard misjonering i det kalde landet. Det gjør hele oppholdet verdt å slite seg gjennom, mener de. Så synes de nordmenn flest er ganske hyggelige, og naturen vakker i Norge. Det hjelper.

Kjekke og glade studenter som skal bli misjonærer for mormonerkirken. Her er de under opplæring ved Missionary Training Center i Provo, Utah. Bildet er fra 2013, og dette er ikke de samme studentene som NRK snakket med i vår. Foto: Rick Bowmer / Ap

Mormonene har sitt eget høyere lærested i byen Provo, like sør for delstaten Utahs hovedstad Salt Lake City. Brigham Young University er et av USAs bedre. Her undervises det i hele 60 ulike språk, deriblant norsk. Denne unike språkinteressen henger sammen med mormonenes misjonskall. Over halvparten av førsteårsstudentene drar til fremmede land for å forsøke å verve nye medlemmer til Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Og da er det ikke bare asiater og afrikanere som skal omvendes. Også Norge og resten av Europa er en viktig misjonsmark for mormonene.

Flerkoneri

På sett og vis har de lykkes rimelig bra. Da deres første profet Joseph Smith stiftet sitt kirkesamfunn i 1830 i delstaten New York, var det ikke mange som fulgte hans lære. Kristkirken, som den het i starten, var plaget av flere skandaler og stridigheter med lokalbefolkningen. Løsningen for Smith og hans tilhengere ble å flytte lenger og lenger vestover på det nordamerikanske kontinentet, før mormonene i 1847 til slutt slo seg ned i det territoriet som etter hvert skulle bli delstaten Utah.

Mormoner-tempelet i delstaten Utahs hovedstad Salt Lake City. Her i Utah slo mormonene seg ned i 1847 etter at de hadde blitt jaget vekk fra mange andre steder lenger øst i USA. Foto: Rick Bowmer / AP

Da var Joseph Smith for lengst myrdet i en av konfliktene med de lokale, og flokken på 60.000 ble ledet av etterfølgeren Brigham Young. Han var en ivrig polygamist med 55 koner, enda litt flere enn det man antar at kirkens grunnlegger Joseph Smith hadde.

Disse karene visste å følge Bibelens bud om å «være fruktbare og bli mange» (1. Mosebok 9.7), både ved barnefødsler og misjonering. I dag teller mormonerkirken 16 millioner medlemmer verden over.

Tre koner og én mann

Men det amerikanske storsamfunnet aksepterte ikke flerkoneriet, og tvang mormonene til å oppgi praksisen dersom Utah skulle bli innlemmet som delstat i USA. Etter 1890 ga hovedkirken avkall på polygamiet, men flere utbryterkirker har fortsatt med flerkoneri helt til våre dager. En av disse fundamentalistiske mormoner-gruppene holder til i den svært avsidesliggende og naturskjønne Rockland Ranch midt i Utah. Her har de sprengt ut svære huler i det røde fjellet hvor de bygger husene sine, og håper at de er så langt unna sivilisasjonen at lovens lange arm aldri når fram hit. Til tross for at de har vist fram sin straffbare levemåte for hele verden i dokumentarserien «Three Wives, One Husband».

I utsprengte huler i fjellet «The Rock» bor medlemmene av den fundamentalistiske mormoner-gruppen i Rockland Ranch. Foto: JIM URQUHART / Reuters

Selv om sheriffen ikke kom, hadde vi tenkt oss til «The Rock», som ranchen blir kalt. For å lage en reportasje om flerkoneriets siste utpost i USA. Vi kom aldri så langt. For plutselig var den norske offentligheten sterkt opptatt av en annen form for religiøs besynderlighet: sjamanisme.

Fra mormoner til sjamaner

Vår hjemlige prinsesse Märtha Louise hadde forelsket seg Durek Verrett, en selverklært sjaman, fra USAs vestkyst. Dermed ble fotograf Lars Os og jeg omdirigert til Los Angeles for å lage reportasje om sjamanismen fra den byen i verden som trolig har det mest mangfoldige innslaget av religiøse samfunn og sekter.

Prinsesse Märtha Louise og kjæresten Sjaman Durek Verrett på Verdensteateret i Tromsø i mai i år. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Det ble en lang omvei. Først ti timer i bil gjennom halvparten av Utah tilbake til Salt Lake City, deretter fly til Los Angeles. Neste morgen tidlig opp for å møte den selverklærte sjaman Rami og eksperter på det religiøse liv i Englenes by. Kvelden kom med ekstra kraftig fullmåne – en såkalt Blå måne i nyreligiøse kretser – og vi fikk bivåne et sjamanistisk renselsesritual med tromming og personlige tilståelser. Pluss krystallstein lagt ulike steder på kroppen for å påvirke chakraene.

Fellestrekk

Først langt på natt kom vi i gang med redigeringen av reportasjen, men heldigvis klarte vi å holde oss våkne. Og leverte i god tid før Søndagsrevyen gikk på lufta i Norge, klokken 10 på formiddagen i Los Angeles. Her ligger man hele ni timer etter norsk tid.

Han kaller seg sjaman Rami og mener han er en av dem som kan snu atomkjerner og elektroner ved hjelp av tankens kraft. Foto: Lars Os

Etter en dose søvn var vi igjen så oppegående at det gikk an å reflektere litt over det vi hadde vært gjennom de siste døgnene. Om hvordan fortellinger om det overnaturlige kan forandre og bestemme menneskers liv. Felles for både mormoner og sjaman-tilhengere syntes å være en trang til å tro på noe utenfor den virkelige verden. Noe som verken skal eller kan bevises. For så vidt et felles trekk for alle små og store religioner.

Gulltavlene som forsvant

Medlemmene av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige tror at grunnleggeren Joseph Smith fikk overlevert gulltavler av engel-profeten Moroni. Moronis far var. etter fortellingen. profeten Mormon, som hadde risset inn i gullet historien om et kristent folkeslag som skulle ha bodd i Amerika allerede i det 4. århundret etter Kristus.

En statue av engelen Moroni, plassert på toppen av mormoner-tempelet i Salt Lake City, Utah Foto: Rick Bowmer / AP

Men etter Smiths angivelige møte med Moroni, har ingen sett snurten av gulltavlene. Arkeologene har heller ikke funnet antydninger til spor etter mormonenes mystiske by Zarahemla, som etter tradisjonen skulle ha ligget et sted i dagens Mexico.

Det forhindrer likevel ikke at 16 millioner mennesker ved hjelp av sterk tro er hellig overbevist om at både gulltavlene og Zarahemla var like virkelige i sin tid som Rosetta-steinen og Egypts gamle hovedstad Memfis.

På samme vis kan både nyreligiøse og prinsesser være like sikre på at dagens moderne sjamaner kan rotere kjernen i atomene, også elektronene, rett og slett ved ren tankekraft. Og på den måten redusere alderen til den som er så heldig å bli utsatt for sjamanens åndelige krefter.

Tullpreik, sier fysikerne. Ingen tanker kan rotere atomkjerner. Det hindrer likevel ikke at mange mennesker er hellig overbevist om at, «jo da, det kan de».

Religiøst maktmisbruk

Men mennesker med slik ubetinget tro er også sårbare for maktmisbruk. Oppnår de ikke foryngelse eller religiøs tilfredsstillelse kan sjamaner og prester snu det mot sine undersåtter og forklare det mislykkete resultatet med at det er fordi de mangler tro. Å rette opp slikt kan gå hardt ut over både lommebok og selvaktelse.

Tara Westover brøt med sin mormoner-familie for å skaffe seg utdanning. Nå har hun doktorgrad fra Cambridge. Foto: Mimmo Frassineti/Agf/REX / Rex Shutterstock

I den utrolige selvbiografien «Educated» forteller norskættede Tara Westover om slikt religiøst maktmisbruk da hun vokste opp i et lite mormonersamfunn i Utahs nabostat Idaho.

Jeg leste bestselgeren. som heter «Noe tapt og noe vunnet» på norsk, som en forberedelse til reisen inn i mormonerland. Her forteller Westover at hun ble nektet både skolegang og legebesøk.

Familien mente at all kontakt med offentlige myndigheter, skole og helsevesen var av det onde. Derfor skulle ikke barna få undervisning av de ugudelige offentlige lærerne, og hjemmeundervisningen var det så som så med. Sykehus måtte også unngås, faren hennes mente at legene der var ute etter å forgifte dem med sine vestlige medisiner.

Brøt med familien

Til tross for store sjelekvaler klarte Tara Westover til slutt å bryte med familien. 17 år gammel og selvlært kom hun seg inn på studier som til slutt endte med en doktorgrad fra Cambridge i England.

Oversikt over chakraene

I boken forteller hun om en hendelse som på sett og vis kombinerer sjamaners og strenge mormoners livsanskuelse. Under studieoppholdet i Cambridge ble hun plaget av akutt hjemlengsel og ringte moren i Idaho. Foreldrene var overbevist om at djevelen hadde tatt Tara i sin besittelse, men moren kunne tilby hjelp:

«Jeg har funnet ut at en av chakraene dine er ute av balanse,» forklarte moren, og sa at hun kunne justere den.

Tara minte henne på at moren befant seg på andre siden av kloden, 8000 kilometer unna.

«Det gjør ingenting,» svarte moren. «Jeg justerer chakraen på søsteren din, og så vinger jeg den til deg.»

«Du gjør hva?» spurte Tara mistroisk.

«Vinger den. Avstand betyr ingenting for levende energi. Jeg kan sende deg den korrigerte energien herfra,» forklarte moren.

Datteren ga seg over, men avsluttet lattermildt:

«Hvordan reiser denne energien? Med lysets hastighet, eller mer som et jetfly? Flyr den direkte, eller må den overnatte i Minneapolis?»

Tara hadde virkelig blitt en ikke-troende.