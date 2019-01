Bjarne Brøndbo før stormen treffer i Thailand: – Alle har flyktet fra stranda

Den tropiske stormen Pabuk nærmer seg det sørlige Thailand og melder sin ankomst med vind, regn og stigende vannstand.

Thailands meteorologiske institutt har varslet bølger opp mot sju meter, og tusenvis av turister og fastboende har flyktet fra de mest utsatte områdene.

Pabuk er det kraftigste tropiske uværet utenfor monsunperioden på 30 år.

Fredag ettermiddag lokal tid ble en fisker funnet omkommet på en strand i provinsen Pattani, etter at båten trolig kantret. I tillegg måtte over 100 turister reddes i båt fra øya Koh Racha nær Phuket.

STORE BØLGER: Fredag morgen har stormen allerede truffet flere steder i Thailand. Bildet er tatt i den største provinsen i Sør-Thailand, Surat Thani. Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP

Folk har flyktet fra strandområdet

D.D.E-vokalist og artist Bjarne Brøndbo er på ferie på øya Ko Samui, der man allerede kan observere kraftig vind, store mengder nedbør og bølger som slår hardt innover stranden.

Når NRK snakker med ham i 15-tiden lokal tid, har han og kona måttet flytte fra huset de hadde leid på stranda, til en boenhet som ligger i høyden.

– Det blir mer dramatisk enn vi hadde trodd, men vi føler vi har gjort riktig i å flytte oss. Det eneste vi ikke har kontroll på er elektrisitet, kommunikasjon og ikke minst vinden som er ventet.

Han forteller videre at det var svært få rom igjen da han skulle gjøre bookingen, noe som tyder på at folk har flyktet fra strandområdene.

Samtidig sier Brøndbo at de føler seg trygge, selv om de forbereder seg på at stormen vil treffe med større styrke til kvelden.

– Vi krysser fingrene for at dette går over og at sola kikker frem igjen om en dag eller tre.

– Kokosnøtter og palmeblader flyr rundt

Robert Lundgren fra Vadsø i Finnmark er også på Ko Samui sammen med familien sin, og holder til i et hus litt lenger oppe i fjellsiden.

Når NRK snakker med ham fredag ettermiddag lokal tid har strømmen gått, og han skildrer voldsomme vindkast og bølger utenfor.

– Det flyr palmeblader og kokosnøtter overalt, så vi er nødt til å holde oss inne. Det er heller ingen trafikk eller folk som er ute på øya nå.

STRØMBRUDD: Robert Lundgren på Koh Samui sier at strømbrudd gjør det vanskelig å holde seg oppdatert på hvordan stormen vil utvikle seg. Foto: Privat

Stormen Pabuk er ventet å treffe med full styrke på øya ved 19-tiden lokal tid fredag. Til tross for omstendighetene sier Lundgren at han og familien har det greit.

– Det er litt slitsomt å ikke ha strøm, men det finnes verre problemer. Ellers er det veldig vanskelig å få tak i informasjon her nede, for da strømmen forsvant, forsvant også internettet.

Reiste til Thailand for å slippe stormen

Norske Martine Olsen Strømnæss (22) fra Hobøl i Østfold er på backpacking på den populære ferieøya Koh Tao, der stormen er ventet å treffe senere på dagen. Når NRK snakker med henne fredag morgen, er klokken passert 14 lokal tid.

SOVET LITE: Martine Olsen Strømness som befinner seg i Thailand forteller at hun har sovet lite i natt på grunn av den varslede tropiske stormen. Foto: Privat

Olsen Strømnæss forteller at hun først reiste fra Filippinene til Thailand for å slippe unna stormen som var varslet der.

– Men nå ser det ut som om stormen har fulgt etter meg. Da jeg tok båten hit i går var bølgene så store at folk falt fra den ene siden av båten til den andre. Nå tror jeg ikke det er mulig å evakuere herfra på grunn av stormen.

Hun legger til at alle båtene til og fra øya er kansellert på grunn av de kraftige bølgene.

– Har ikke sovet noe særlig i natt

På hotellet der hun bor har det blitt hengt opp plakater med informasjon om hvordan gjestene skal forholde seg til stormen.

ADVARER: På lappene som er hengt opp rundt på hotellet der Martine Olsen Strømnæss bor, blir folk bedt om å være forberedt, men om å ikke få panikk. Foto: Martine Olsen Strømnæss

Selv om informasjonen fra hotellet har betrygget henne, synes Strømnæss Olsen det er vanskelig å vite hva hun må forberede seg på.

– I nyhetene høres det ganske skummelt ut, mens andre sier at det ikke blir så ille. Men jeg har vært ganske stressa og ikke sovet noe særlig i natt.

– Hvordan har du forberedt deg?

– Jeg har ladet powerbanken, siden vi kanskje må koble ut strømmen fra veggen når det blir torden. I tillegg har jeg pakket en vanntett bag, blant annet med noe førstehjelpsutstyr.

Hun legger til at hun holder seg oppdatert ved å følge med på en vær-applikasjon på telefonen.

Stormen vil merkes på øyene

Pabuk er den første stormen på flere tiår som inntreffer i høysesongen for turister, og traff sørlige deler av Thailand torsdag kveld.

Stormen var fredag morgen økende i styrke, og stormens øye er spådd å passere over Nakhon Si Thammarat i Thailandbukta, ifølge meteorologer i landet.

– De som befinner seg på øyene i Thailandbukta, inkludert Koh Samui, Koh Phangan og Koh Tao, vil merke stormen fordi Pabuk er stor, sa leder Phuwieng Prakhammintara i Thailands meteorologiske institutt fredag.

Titusener av turister befinner seg på øya Koh Phangan, sier Krikkrai Songthanee, leder for de lokale myndighetene i distriktet.

REVET OPP: Et tre er revet opp på grunn av kraftig vind i Nakhon Si Thammarat-provinsen i Thailand fredag morgen. Foto: Stringer / Reuters

Beveger seg i stor hastighet

I landsbyer og på feriesteder langs kysten på øyene venter folk nervøst på at stormen skal treffe.

En far og en sønn fylte eiendelene sine i en pickup og kjørte unna mens de fortalte journalister på stedet at taket på huset deres allerede var ødelagt. Tjenestemenn hjalp fiskere med å trekke båter opp fra stranden, der kraftige bølger slo inn.

VEIER STENGT: I provinsen Nakhon Si Thammarat har flere strømmaster blitt tatt av vinden. Myndighetene har frarådet folk fra å oppholde seg på veiene. Foto: Stringer / Reuters

Pabuk beveger seg over havet med en hastighet på om lag 75 kilometer i timen, og vindene skaper opp mot 5 meter høye bølger.

Stormen bringer med seg store nedbørsmengder og kraftig vind og er ventet å ramme minst tolv provinser. Fredag morgen ble det målt vindkast på mot 22 meter per sekund i stormen.