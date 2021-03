Bittert rettsoppgjør i Bolivia – ekspresident fengslet

«Añes i fengsel», roper en gruppe demonstranter i Bolivias hovedstad La Paz. De gir full støtte til rettsprosessen mot landets tidligere president.

Når en svart politibil med ekspresidenten i baksetet kjører forbi, blir den omringet av sinte demonstranter som roper taktfast: «Morder. Morder». Dette viser TV-bilder fra nyhetsbyrået Reuters.

Jeanine Añes og to av hennes ministre er arrestert. Og den tidligere presidenten er siktet for terrorisme og oppvigleri.

Jeanine Añes vinker til tilhengerne mens hun føres bort av politiet. Foto: AIZAR RALDES / AFP

Ifølge siktelsen deltok hun i et statskupp mot sin forgjenger, sosialisten Evo Morales. Hun risikerer opptil 20 års fengsel.

Selv sier Jeanine Añes at hun er uskyldig. Hun mener at arrestasjonen og anklagene mot henne er en politisk prosess. Og hun kaller det en hevnaksjon etter at sosialistene i fjor høst kom tilbake til makten.

Juks eller kupp?

Jeanine Añes ble president i november 2019, etter at landets mangeårige leder, Evo Morales, ble beskyldt for valgfusk og tvunget til å forlate landet.

Det var et uhyre brutalt maktskifte, med voldsomme gateopptøyer over hele Bolivia. Mer enn 30 mennesker ble drept i opptøyene – de fleste etter at høyresiden overtok makten.

Det er disse hendelsene som er bakgrunnen for rettsprosessen som nå er i gang i Bolivia:

– Disse handlingene må det gis et svar på, sier Juanito Angula, som sitter i Bolivias nasjonalforsamling for det regjerende Sosialistpartiet.

Dramatiske scener i Bolivia høsten 2019. Nå er rettsoppgjøret i gang. Foto: AIZAR RALDES / AFP

– De vet godt hva de har gjort. Flere fra den daværende regjeringen har flyktet fra landet, sier den folkevalgte i et intervju med Reuters.

Høyresiden rasende

Men på Bolivias høyreside er folk rasende over arrestasjonen av ekspresidenten og to av hennes ministre. I høyrebastionen Santa Cruz deltok sist uke rundt 40.000 mennesker i en protestaksjon.

Høyrepopulisten Luis Camacho i Santa Cruz raser mot arrestasjonen av ex-presidenten. Foto: STRINGER / Reuters

Hovedtaler under demonstrasjonen var Luis Camacho, som nylig ble valgt til regionens guvernør. Han kom med følgende hilsen til de arresterte:

– Til disse fangene, til disse politisk forfulgte vil jeg si følgende: Vi vil ikke la dere i stikken. Det blir en hard kamp, men det er vår kamp, sa høyrepopulisten Camacho, som er blitt omtalt som Bolivias svar på Brasils Bolsonaro.

Den kjente kommentatoren Erika Brockmann mener rettsoppgjøret er et feilgrep fra myndighetene. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Men arrestasjonene er blitt møtt med kritikk også i utlandet – blant annet fra USA, EU og Organisasjonen av amerikanske stater.

– Økt splittelse

Den kjente bolivianske kommentatoren, Erika Brockmann, sier dette i et intervju med NRK via internett:

– Uavhengig av alt man kan si om regjeringen til Jeanine Añes, så kan man ikke anklage henne for terrorisme og statskupp. Dette stemmer dårlig med det vi bolivianere har opplevd, sier hun.

Brockmann mener det er en feil av det regjerende Sosialistpartiet å sette i gang en slik prosess nå:

– Den sittende regjeringen har et solid flertall i folket og parlamentet. Det er unødvendig å sette i gang en slik prosess. Det eneste man oppnår er å skape mer splittelse i et land som er dypt splittet fra før, sier kommentatoren.