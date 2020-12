BioNTech: Vaksinen virker mot mutantviruset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er stor sannsynlighet for at vaksinen mot koronaviruset også virker mot det muterte viruset som er oppdaget i Storbritannia, men vi må ta flere tester, sier Ugur Sahin fra den tyske legemiddelprodusenten BioNTech i dag.

Sprer seg raskt

Mye tyder på at den nye varianten av koronaviruset er mye mer smittsomt. Det ekspertene nå forsøker å finne ut, er hvor smittsomt det er.

Det er en frykt for at denne varianten vil bli den dominerende i løpet av kort tid. Foreløpig er det kun noen få tilfeller av viruset oppdaget i Australia, Nederland, Belgia, Danmark og trolig i Tyskland. Foruten Storbritannia.

Det nye viruset er veldig forskjellig fra virusene som er sett til nå. Normalt sett så kan forskerne peke på at et virus er direkte avkom av et annet virus. De kan på mange måter beskrive familien til viruset i mange slektsledd bakover. Men ikke med denne varianten.

– Et virus som har gått gjennom så mange endringer før det ble oppdaget, er til nå enestående i denne pandemien, skriver en gruppe forskere for virological.org.

Kan endre vaksinen

Til tross for dette så er altså produsentene av den vaksinene som har blitt godkjent av flest land så langt, sikre på at deres vaksine vil hjelpe.

– Det fine med den nye teknologien er at vi også kan tilpasse vaksinen de nye muterte virusene i løpet av seks uker, sier Sahin, som var med å starte det tyske selskapet.

Ifølge Sahin så har de sett at den britiske varianten har ni mutasjoner. Noe som er et høyt tall, men han er trygg på vaksinen.

– Vaksinen inneholder mer enn 1000 antistoffer og bare ni av dem har endret seg. Det betyr at 99 prosent av proteinene er like.

Men han understreker at de vil vite mer om to uker når de har fått gjennomført flere tester.

Pfizer-Biontech-vaksinen ble i går kveld formelt godkjent for bruk i EU og Norge