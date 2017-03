Bilen av merket Honda Accord ble stjålet fra Cathedral City, 16 mil sør-øst for Los Angeles.

I bilen satt to brødre på ett og to år og ventet mens barnevakten var ute for å gjøre noen ærend.

Politiet sier til nyhetsbyrået AP at de ikke har noe informasjon om den mistenkte biltyven. Tyveriet etterforskes som en barnebortføring.

Bilen ble sist sett på vei mot en stor hovedvei som går gjennom Palm Springs, Cathedral City og Thousand Palms, skriver Los Angeles Times.

