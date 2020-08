Billie Eilish er førstegongsveljar, og den yngste artisten som var invitert til å underhalde under Demokratanes landsmøte. I ein tale under landsmøtet natt til torsdag oppfordra dei unge til å engasjere seg og bruke stemmeretten under presidentvalet i USA i november.

– Du treng ikkje fortelje meg at dette er eit rot. Donald Trump øydelegg landet vårt, og alt vi bryr oss om, sa ho.

– Vi treng leiarar som vil løyse problem som klimaendringar og covid – ikkje fornekte dei. Vi treng leiarar som vil kjempe mot systematisk rasisme og ulikskap.

Ho peika på Joe Biden som mannen som kunne ta tak i desse utfordringane.

Uroa for framtida

I appellen sin bad Eilish folk om å register seg og stemme til hausten. Hennar eige bidrag til dette har vore å ha eigne stands på konsertane ho har hatt i USA, der folk kan registrere seg som veljarar.

– Å vere stille er ikkje eit alternativ, og vi kan ikkje vente på at dette skal gå over. Vi må stemme som om det er liva våre og verda som står på spel, fordi det er det dei gjer. Den einaste måten vi kan sikre framtida vår, er å fikse dette sjølve. Registrer deg, og stem.

Deretter framførte ho songen «My Future» for første gong live, saman med broren og samarbeidspartnaren Finneas, og ein trommeslager.

Andre artistar som deltek med innslag på landsmøtet er blant andre Jennifer Hudson, John Legend og Stephen Stills.

Politisk engasjert

Det er langt frå første gang Billie Eilish har markert seg politisk. I eit intervju med Los Angeles Times i fjor, sa ho at ho fryktar at Donald Trump skal bli attvalt, men at han ikkje får hennar stemme.

I mai langa ho på nytt ut mot Trump, denne gongen på Instagram, etter at presidenten hadde tvitra om protestane som kom etter at George Floyd blei drepen under ein arrestasjon.

Onsdag var Eilish også ein av over hundre kjendisar innan musikk- og underhaldningsbransjen som skreiv under på eit ope brev som støttar politireformer i California, skriv Variety.

Dei oppfordrar guvernøren og den lovgjevande forsamlinga i staten til å godkjenne to lovforslag som handlar om ansvaret til politiet.