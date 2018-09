Bill Cosby dømt til fengsel i tre til ti år

Bill Cosby ble i april dømt for å ha dopet ned og forgrepet seg på Andrea Constand i 2004. Juryen fant Cosby skyldig på alle punkt i saken som ble omtalt som den første rettslige kjennelsen i #meetoo-kampanjen.

Straffeutmålingen kom først tirsdag, og Cosby ble dømt til 3–10 år i fengsel i en domstol i Norristown utenfor Philadelphia i delstaten Pennsylvania. Det betyr at han tidligst kan søke om benådning om etter tre år.

Kommer til å anke

Dommer Steven O'Neill (bildet) beordret Bill Cosby direkte i fengsel, der han må sone en straff på mellom tre og ti år. Foto: Pool / Reuters

Forsvarerne til den tidligere TV-stjernen har gjort det klart at de kommer til å anke saken.

Aktoratet ba om mellom fem og ti års fengsel for 81-åringen. Påtalemyndigheten sier at Cosby ikke har vist anger og at det er fare for nye overgrep. En av dommerne i saken sa før dommen ble avsagt at det ikke var noen tvil om at Bill Cosby var en «seksuelt voldelig overgriper».

Forsvarerne til Cosby har vist til at 81-åringen er gammel, skjør og blind i juridisk forstand og at han isteden bør dømmes til husarrest.

Komikeren og TV-kjendisen dømt til fengsel for seksuelt overgrep mot kvinne i 2004.

Som komiker og skuespiller er Cosby mest kjent fra rollen som doktor Cliff Huxtable i TV-serien «The Cosby Show». På norsk het serien «Cosby med familie», og den gikk over åtte sesonger fra 1984 til 1992.

Også rundt 60 andre kvinner har stått fram og anklaget Cosby for seksuelle overgrep.

Flere likhetstrekk

Beskyldningene har flere likhetstrekk. Kvinnene sier at de har blitt tilbudt hjelp med å få i gang karrierene sine, at de ble invitert til middag og ble dopet ned med piller eller drinker og deretter utsatt for seksuelle overgrep.

De fleste sakene er foreldet. Han var derfor kun tiltalt for overgrepet mot Constand, da han møtte i retten i april. Fem kvinner vitnet mot ham i rettssaken.

Nå er den ekte Cosby på vei mot fengsel

Cosby som har vært i husarrest siden han ble kjent skyldig, nekter for å ha gjort noe galt. Forsvarerne mener han er utsatt for en heksejakt.

Dommen gjør at Bill Cosby nå kommer til å bli registrert som sex-overgriper hos politiet for resten av sitt liv. Naboer og skoler vil bli orientert om hans adresse og hans strafferegister når han blir en dag blir satt fri.

– På tide med rettferdighet

– Det er på tide med rettferdighet, hr. Cosby. For deg er sirkelen nå sluttet. Tiden er inne, sa dommer Steven O'Neill da han leste opp dommen.

Aktor Kevin Steele sier at det nå er den virkelige Bill Cosby som har vist seg fra, og at han altfor lenge har dekket seg bak den populære dr. Cliff Huxtable frå den populære TV-serien.