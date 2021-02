Bilder av Greta Thunberg brennes i India

Det var under gårsdagens demonstrasjon i hovedstaden New Delhi at bilder av Thunberg og flere andre internasjonalt kjente personer ble tent på.

De siste månedene har flere hundre tusen indiske bønder protestert mot reformer som regjeringen har innført.

Thunberg har flere ganger tvitret sin støtte til bøndene i landet.

– Vi står sammen med bondeprotestene i solidaritet, heter det i hennes siste innlegg.

Hun har også lenket videre til «en digital verktøykasse», med forslag om hvordan personer som er i India kan vise sin protest mot de nye og kontroversielle landbrukslovene.

Og hun er ikke alene om å støtte bøndene. Også popstjernen Rihanna, som har over 100 millioner følgere på Twitter har engasjert seg, med flere støtteerklæringer.

– Hvorfor prater vi ikke om dette? skrev Rihanna.

Indiske kjendiser tar igjen

Rihanna og Thunbergs innlegg har utløst en «kjendiskrig» på Twitter.

– India kan ikke gå på akkord med sin selvbestemmelse. Ytre krefter må gjerne se på, men ikke delta, skriver cricket-stjernen Sachin Tendulkar som leder an i kritikken mener spørsmålet kun angår India.

Bollywood-stjernen Kangana Ranaut, som er kjent for å støtte statsminister Narendra Modi, kalle bøndene som demonstrerer for «terrorister», skriver nyhetsbyrået AFP.

Hun stempler også Rihanna som «en tosk». Også flere andre skuespillere slutter seg til krangelen med de utenlandske kjendisene.

De internasjonale kjendisene Greta Thunberg og Rihanna er ikke populære blant støttespillerne til den indiske regjeringen. Foto: Money Sharma / AFP

Det hindunasjonalistiske regjeringspartiet BJP ser de internasjonale reaksjonene som bevis på at det foreligger internasjonale planer om et angrep mot India.

Regjeringen truer også med straffetiltak mot Twitter.

Det amerikanske selskapet stengte først 250 twitterkonti og merket en rekke meldinger etter anmodning fra den indiske regjeringen. Men kontiene, som blant annet tilhørte et nyhetsmagasin og flere bondeorganisasjoner, ble åpnet igjen etter noen få timer.

Det var ikke populært i New Delhi, som hevder at Twitter må adlyde ordrer regjeringen gir.

Mener det trengs reformer

De nye landbrukslovene innebærer store endringer for indiske bønder.

Reformene, som regjeringen mener trengs for å modernisere jordbruket, innebærer blant annet at store selskap kan kjøpe varer direkte fra bøndene.

Bøndene på sin side mener dette fører til at prisgarantier og reguleringer, som sikrer dem stabile priser, forsvinner. De frykter at de nye lovene vil redusere deres forhandlingsmakt og gjøre dem sårbare overfor store private oppkjøpere.

Over 40 prosent av den indiske befolkningen jobber i jordbruket, som ofte er preget av lite effektivitet og fattigdom, ifølge The Guardian. Selvmordstallene blant bønder i India er blant verdens høyeste.

Til tross for flere forhandlingsrunder har ikke regjeringen og bøndenes organisasjoner klart å bli enige.

I forrige uke økte spenningen, da en stordemonstrasjon endte i vold og sammenstøt.

Det har fått regjeringen til å kalle inn militære styrker, som er utplassert på strategiske steder i hovedstaden. Dette for å hindre de rasende bøndene i å demonstrere. Fortsatt befinner det seg mange hundretusener av bønder i New Delhi, som nekter å reise hjem igjen.