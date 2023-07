Bilde skal vise Wagner-sjefen i St. Petersburg

Et nylig publisert bilde viser Wagner-lederen ved godt mot. Smilende holder Prigozjin det som skal være en afrikansk diplomat i hånden.

Bildet er delt på flere sosiale medier, deriblant Telegram og Twitter. The Financial Times' Moskva-korrespondent Max Seddon er blant de som har delt bildet videre.

Men det er vanskelig å slå noe fast med sikkerhet, sier Russland-ekspert Katarzyna Zysk ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Katarzyna Zysk ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). Foto: Forsvaret

– Russland er veldig gode på å skape forvirring, og her er det veldig mye motstridende informasjon, sier Zysk til NRK.

På sidelinjen av afrikansk-russisk toppmøte

Akkurat nå foregår et toppmøte med afrikanske ledere i St. Petersburg, der også president Vladimir Putin er til stede.

Putin og Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa på toppmøtet i St. Petersburg. Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV / AFP

Mange trodde Prigozjin ville oppholde seg i Belarus etter det avblåste kuppforsøket. Det skapte stor overraskelse i starten av juli, da landets president Aleksandr Lukasjenko hevdet at Prigozjin befant seg i St. Petersburg.

Wagnergruppen har utgjort en omfattende del av Russlands tilstedeværelse i Afrika siden omtrent 2017. Gruppen bidrar med militær støtte i Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikken og Sudan.

– Prigozjin har flere ganger sagt at Wagnergruppen nå vil konsentrere seg om Afrika. Sånn sett gir det mening at han skulle befinne seg i St. Petersburg nå, sier Zysk.

Det at han kan befinne seg trygt i Russland, tilsier at Prigozjin har et godt kort på hånden, forklarer Nupi-forskeren.

– Samtidig er det rart at han er såpass hemmelighetsfull og at vi har sett så lite til ham, påpeker Zysk.

Nupi-forsker og Afrika-ekspert Morten Bøås tror nettopp Prigozjins rolle som Wagner-gruppens ansikt utad er det som har reddet ham.

Seniorforsker ved Nupi, Morten Bøås. Foto: - / NUPI

– Wagner-gruppens tilstedeværelse i Afrika er ekstremt viktig for Russland. Det er snakk om mye innflytelse og penger. Derfor er det nok vanskelig for Putin å kvitte seg med Prigozjin.

Delt av kjent russisk aktør i Sentral-Afrika

Bildet ser ut til å først ha blitt publisert på Facebook i går kveld kl. 22.33 av lederen for «Det russiske hus» i Sentralafrikas hovedstad Bangui, Dimitrij Sytyj.

Dmitrij Sytyjs profilbilde på Facebook ble lastet opp én time før bildet av Prigozjin ble publisert.

«Herr ambassadøren har delt de første bildene fra Russland-Afrika toppmøtet med meg. Man kan se kjente fjes», skriver Sytyj.

Sytyj har tidligere blitt omtalt av internasjonale medier. I desember i fjor skal han ha blitt skadet av en brevbombe i Bangui, skriver The New York Times og Le Monde.

Seddon og Telegram-kanalen Astra hevder at den afrikanske mannen på bildet er protokollsjef for presidenten av Den sentralafrikanske republikken, men NRK har ikke kunnet bekrefte dette.

NRK har også sendt en henvendelse til Sytyj, men har foreløpig ikke fått svar på denne.

Flere elementer sår foreløpig tvil om bildets autentisitet:

Kontoen byttet profilbilde og coverbilde en time før publisering av Prigozjin-bildet. Brukernavnet angitt i kontoens nettadresse, «dimitri.harto», kan indikere at navnet også har blitt byttet.

Videre er det vanligere for russere å ha profiler på de russiske sosiale mediene Vkontakte og Odnoklassniki. Sytyj ser ikke ut til å ha noen kontoer på disse sosiale mediene.

I denne gangen på hotellet Trezzini Palace i St. Petersburg ser bildet av Prigozjin ut til å være tatt. Foto: Trezzini Palace / TripAdvisor

Luksushotell

NRK kan slå fast at bildet med all sannsynlighet tatt på luksushotellet Trezzini Palace i St. Petersburg.

Dekoren i bakgrunnen samsvarer med et bilde på hotellets Tripadvisor-side.

Dette hotellet befinner seg to kilometer unna konferansesenteret der det afrikansk-russiske toppmøtet finner sted.

Hotellet oppgir til NRK at de er fullbooket frem til mandag neste uke. Blant annet The Guardian skriver at hotellet skal være eid av Prigozjin.

Det er ikke mulig å tidsverifisere bildet, som kan ha blitt tatt ved en tidligere anledning. Motsatte bildesøk tyder imidlertid på at dette er første gang bildet har blitt publisert.

Trezzini Palace og Roscongress i gamlebyen ved Neva-eleven i St. Petersburg

Bilde nummer to

I tillegg til bildet fra luksushotellet, har et annet bilde av Prigozjin blitt delt på Telegram-kanalen «Orkestra Wagnera».

Prigozjin sammen med det som skal være en afrikansk redaktør. Foto: Orkestra Wagnera / Telegram

På kanalen hevdes det at Prigozjin møtte lederen for et mediehus kjent som «Afrique Media» i en korridor på sidelinjen av toppmøtet.

I dette bildet tatt under et intervju med milbloggeren Konstantin Dolgov avslørte Wagner-sjefen at gruppen operer i flere land enn det som er offentlig kjent. Dekoren på bildet samsvarer med den sett i et nylig publisert bilde av Prigozjin.

Tapetet og listen i rommet samsvarer imidlertid med et tidligere bilde av Prigozjin tatt på kontoret i Wagner-gruppens hovedkvarter, som ligger i nærheten av metrostasjonen Novotsjerkasskaja.

I dette bildet har Prigozjin på seg de samme klærne som i det andre, men det har heller ikke lykkes NRK å verifisere at mannen på bildet er redaktør for Afrique Média.

Stilskifte

I det forrige «siste» bildet muligens tatt av Jevgenij Prigozjin, ser han noe stakkarslig ut.

Sammenkrøpet på en feltseng inne i et telt sitter Prigozjin, kun iført en truse og en enkel T-skjorte. Bildet er verken sted- eller tidsverifisert, men ukrainske kilder tror det er tatt i Belarus.

Jevgenij Prigozjin i et telt ukrainske kilder hevder befinner seg i Belarus. Foto: Telegram