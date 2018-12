Bilde av nakne dansker på toppen av pyramide provoserer egyptere

Egyptiske myndigheter opplyser at de etterforsker om bildene er ekte. Oldtidsminneminister Khaled al-Anany opplyser at saken er overlevert egyptisk påtalemyndighet.

Det er den danske fotografen Andreas Hvid som har lagt ut bildene på nettsiden sin. Fotografen selv forteller om bildene i flere danske medier, og sier at turen opp til toppen av pyramiden var nøye planlagt.

På nettsiden sin forteller fotografen om flere tidligere klatreturer på høyhus i Asia og til Chernobyl i Ukraina.

– Jeg har i mange år drømt om å klatre opp i den stor pyramiden. Ideen om å ta et «nakenbilde» der oppe har jeg nok hatt en stund, sier han til Ekstra Bladet.

Bildene er bredt omtalt i arabiske medier, og har skapt debatt.

Reaksjoner

I Egypt er det ulovlig å klatre på pyramidene. Det er også straffbart å være naken eller å ha sex på dem, skriver Danmarks Radio.

VERDENSKJENT: Kheopspyramiden, også kjent som Den store pyramiden i Giza, er den eneste av verdens syv underverker som er bevart. Det er også verdens mest kjente pyramide. Foto: Khaled Desouki / AFP

Leder for det egyptiske departementet for oldtidsminner, Ayman Ashmawy, er en av dem som reagerer på bildene og filmen, og spekulerer samtidig i om de er ekte.

– Det er en umoralsk film, som er en fornærmelse mot alle symboler på menneskeheten, spesielt fordi den er imot vår moral og våre verdier, sier han til den egyptiske avisen Al-Masry Al-Youm, ifølge DR.

– Oppførselen indikerer at dette er land som forsøker å skade Egypt ved å ramme landets viktigste symboler, fortsetter Ashmawy.

– Ønsker ikke ny Muhammed-krise

Den danske fotografen blir spurt av Ekstra Bladet om han har tenkt på at dette kan få konsekvenser for danske reisende.

– Jeg ønsker overhodet ikke at dette skal bli en ny Muhammed-krise, og bildet karikerer ikke noen muslimske verdier. Faktisk syns jeg pyramidene er forbløffende lite verdsatt av egypterne, sier Hvid.

Danmarks Radio skriver at den danske ambassadøren i Kairo Tomas Anker Christiansen har forståelse for at egyptiske myndigheter tar saken alvorlig.

– Når reaksjonene på både sosiale og etablerte medier er stor, så er de nødt til det, sier han.