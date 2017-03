Den var rød, den var sterk og smekker, tok seg uten videre protester opp bakkene mellom de åpne kullgruvene i Vest-Virginia.

Alle fire hjul jobbet. På lasteplanet satt fotografen og undertegnede, en amerikansk pickup truck har plass til det som trengs, folk, redskaper, geværer, bikkjer, slakt, sykler og båter. Den kan trekke andre biler opp av grøfta.

En Dodge pickup på vei opp til en åpen kullgruve i Coal River Valley, Vest-Virginia Foto: Lars Os

Pickupen er på mange måter et moderne uttrykk for utpost-livet, en utfordrer til det urbane, det innestengte livet i en storby.

Jeg har aldri likt småbiler og forstår tiltrekningskraften. En bil skal gjøre en jobb, være praktisk, ikke noen pyntegjenstand.

Mest populær i 36 år

Fords F-150 pickup har i 36 år vært USAs mest solgte bil. Ett merke og én modell, riktignok med skiftende utseende og spesifikasjoner.

Den er selvsagt ikke alene på pickupmarkedet. Fiat Chrysler og General Motors er også store, mens utlendingen Toyota aldri har fått samme gjennomslag her som i Asia og Afrika.

2018-modellen av Ford F-150, vist fram på en bilutstilling i Detroit 9. januar i år Foto: Carlos Osorio / AP

Det er få kvinner som har pickupen som sin hovedbil. Ifølge analyseselskapet Strategic Vision i San Diego er flertallet av pickupeierne hvite, middelaldrende, gifte menn.

De er generelt konservative når det gjelder både pengebruk og politikk.

Pickupen erstatter hesten

I den moderne, Oscar-nominerte westernfilmen «Hell or High Water» spiller pickuptruckene omtrent samme rolle som hestene gjorde i gamle dager.

Brødreparet Tanner rir i pickupen inn til bankene de skal rane for å redde den forfalne familiegården i Texas fra bankens klør etter at moren er død.

Sheriffen, i Jeff Bridges rufsete skikkelse, jakter på skurkene i en pickup truck.

Skuespilleren Jeff Bridges på den røde løperen under Oscar-utdelingen 26. februar. Han var nominert for beste mannlige birolle. Foto: ROBYN BECK / AFP

Jeg har alltid undret meg over hvor lenge de bilene kan fortsette å kjøre med kulehull overalt, men det er vel slik de er.

Hardbarkede og utholdende, akkurat som mennene som kjører dem, i alle fall på film.

Tesla lager pickup

Pickupen er så viktig på det amerikanske bilmarkedet at selv Tesla-eier Elon Musk jobber med å lage en helelektrisk variant.

Han har varslet at prototypen kan bli presentert allerede nå i år, men den typiske pickupkjøperen er nok ikke veldig opptatt av miljøet.

President Barack Obama snakker engasjert om klimaavtalen fra Paris, 5. oktober 2016. Foto: YURI GRIPAS / Reuters

Og dagens pickuper er definitivt ikke veldig miljøvennlige. Ford F-150 hadde ifølge en nettside som følger med på den slags et gjennomsnittlig bensinforbruk på 1,4 liter på mila i fjor.

Det er omtrent som min miljøversting av en SUV, så jeg sitter i glasshus. Men den slags sløsing med drivstoff og miljø skal det bli slutt på, mente Obama-administrasjonen.

Noe av det siste Obama gjorde som president var derfor å undertegne et dekret om at bilindustrien må sørge for at personbiler, inkludert pickuptrucker, må kunne kjøre i snitt 54,5 miles på en gallon i 2026.

Det svarer til 0,43 liter på mila.

Først ja, så nei fra bilindustrien

De 18 viktigste bilprodusentene har protestert, selv om de for fem år siden gikk med på den samme målsettingen.

Den gang trodde vi at flere ville kjøpe små biler, sa direktørene i de store selskapene i et brev de sendte til president Trump i februar. Men da oljeprisen stupte, økte salget av SUV-er, pickuper og varebiler momentant.

Den typen biler utgjør fortsatt halvparten av nybilsalget her, ikke en tredel som både bilprodusenter og myndighetene trodde i 2012.

Og jo større andel store biler, dess vanskeligere er det å nå det hårete målet om 0,43 liter på mila. Obama-administrasjonen mente altså at det kunne de klare, bare viljen var sterk nok.

Trump lover å fjerne reguleringer

President Trump har et annet syn. På dag fire i sin presidentperiode møtte han en håndfull representanter for bilindustrien. Allerede da lovet Trump å lette på miljøreguleringene, som han sa var «ute av kontroll».

Donald Trump med bildirektører i Ypsilanti 15. mars. F.v. Mary Bary, General Motors, EPA-direktør Scott Pruitt, Michigans guvernør Rick Snyder, Mark Fields, Ford, Sergio Marchionne, Fiat Chrysler. Foto: Evan Vucci / AP

Onsdag møtte han dem på nytt i bilbyen Detroit og kunngjorde samtidig at Obamas strenge krav til drivstoffeffektivitet skal vurderes på nytt.

Trolig vil han søke råd hos den nye sjefen for USAs miljøverndirektorat, EPA. Scott Pruitt uttalte nylig at han ikke tror karbonutslipp eller noen form for menneskelig aktivitet er viktige bidragsytere til global oppvarming.

Pruitts utsagn er for øvrig i strid med informasjon som ligger ute på EPAs egen hjemmeside.

California mot strømmen

Delstaten California er dessuten en utfordring. Historien er kort sagt denne:

Da loven om ren luft, Clean Air Act, ble skrevet i 1963, slet delstaten voldsomt med forurenset, helseskadelig luft. California fikk derfor en lovbestemt rett til å sette sine egne utslippsstandarder.

Den har de folkevalgte brukt. Med nær 40 millioner innbyggere er delstaten storkunde hos bilprodusentene, og dessuten har 13 andre delstater valgt å slutte seg til Californias ekstra strenge utslippsregler.

Californias guvernør, Jerry Brown, snakker til de folkevalgte i delstatens administrasjonssentrum, Sacramento. 24.1.17 Foto: Rich Pedroncelli / AP

Fordi produsentene ikke ønsker å produsere egne biler for disse statene, er det i virkeligheten California som setter standarden for hele USA.

Hvis Trump og hans miljøvernsjef skulle forsøke å ta fra California den lovbestemte retten , venter det rettssaker herfra og trolig til etter slutten på hans presidentperiode.

Californias guvernør Jerry Brown kaller Trumps oppheving av Obamas drivstoffdirektiv «en gave til forurenserne» og varsler at hans stat vil beholde kravet til 0,43 liter på mila innen 2025.

Mindre subsidiering av elbiler

Hva så med de elektriske bilene?

I dag får kjøpere av elektriske biler redusert den føderale statsskatten med opptil 7.500 dollar, eller 64.500 kroner.

I tillegg har flere delstater skattekutt på opptil 5.000 dollar og California et kontanttilskudd på over 21.000 kroner. Nå er mange stater i ferd med å snu.

I delstaten Georgia falt salget av elektriske biler fra 1.300 til 97 den første måneden etter at skattefordelen forsvant.

Elbiler ikke så populære

Bare én av hundre biler som selges her i USA er elektriske, og lave bensinpriser bidrar ikke akkurat til å øke etterspørselen.

Det er sjelden å se elektriske biler her på østkysten av USA. Ikke som i Norge, der nær 16 prosent av nye biler som ble solgt i fjor var elbiler. Men her, som hjemme, er elbilsalg avhengig av lavere avgifter, skattefordeler eller andre fordeler.

Chevrolet Bolt EV ble kåret til "årets bil" under den internasjonale bilmessen i Detroit i januar. En nesten maken elektrisk bil selges under navnet Opel Ampera-e i Europa. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Veier i stedet for elbiler

I delstaten Colorado er det fremmet et lovforslag som helt eksplisitt sier at skattekutt heller bør brukes til å fikse infrastrukturen enn til å subsidiere elbilsalg.

Lovforslaget blir aktivt støttet av flere store industriselskaper innen olje, gass og kull. Staten bør ikke blande seg i hva slags teknologi som skal foretrekkes, hevder disse lobbyistene.

De argumenterer også med at eiere av elbiler stort sett er velstående mennesker som ikke trenger økonomisk drahjelp.

GM og Tesla enige om subsidier

General Motors og Tesla, to store elbilprodusenter, er ikke enige.

Stimuleringstiltakene er nødvendige inntil videre for å få volumet opp. Hver av dem har i utgangspunktet fått tillatelse til å selge 200.000 subsidierte elbiler i USA, et tak de kan komme til å nå neste år.

Teslas administrerende direktør, Elon Musk, mener at insentivene kan fjernes dersom alle skattefordeler for industrien som produserer eller forbruker fossilt brensel også fjernes samtidig.

Elbiler betyr tap for oljeindustrien

En fersk britisk studie forutser at elbilene vil ha hele 35 prosent av markedet innen 2035.

Isolert sett vil større innslag av elektriske biler redusere verdens oljeforbruk med 2 millioner fat om dagen allerede i 2025.

Det mener altså Grantham Institute og Carbon Tracker Initiative. 2 millioner fat er omtrent like mye som den samlede oljeproduksjonen i Norge per dag.

Det er dessuten omtrent likt størrelsen på oljeoverskuddet som fantes i markedet og skapte et dramatisk prisfall i 2014, skriver Bloomberg .

Det skapte krise i USAs skiferoljeindustri. Og om elbilsalget går tregt her i bilnasjonen USA, øker det med rundt 60 prosent hvert år på verdensbasis. Det er omtrent samme veksttakt som T-Forden opplevde da den for alvor begynte å ta over for hesten rundt 1910. I Kina er det i ferd med å ta helt av.

Statsminister på vei ut av en elektrisk lastebil som skal brukes i nyttetransport. Antall ladestasjoner er relativt sett langt flere i Norge enn i USA. Fra 13.9.16. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ventelister i Norge

I lille Norge er det nå venteliste på rundt 15 måneder på en ladbar elbil som kan nå fram til de fleste hytter.

Det kalde Nordens svar på pickup trucken, transporteren eller minibussen, var for min del en kjærlighetshistorie som fikk en brå slutt i fjor. Gjennomrustet og med store mangler ble den tauet til vraking fra NRKs parkeringsplass.

Nå skal jeg prøve noe lite og raskt – og elektrisk. Det neste blir vel solceller på garasjetaket. Først da kan jeg snakke om tilnærmet energinøytralt bilhold.