Bil kjørte inn i juleparade i Wisconsin

Hendelsen fant sted søndag i byen Waukesha.

Minst én person død, og over 20 personer er skadd, melder CBS58.

Et vitne sier til avisa Milwaukee Journal Sentinel at en rød SUV kjørte i høy hastighet, før han hørte et høyt smell og skrik fra folk som ble truffet.

På videoer i sosiale medier, blant annet fra en direktesending fra paraden, kan man se bilen som kjører rett gjennom sperringer på stedet og mot folk.

En rød SUV kjører i høy fart i samme gate som juleparaden. Foto: Skjermdump fra City of Waukeshas

Mange barn deltok i juleparaden

– Flere personer lå på bakken etter hendelsen, forteller Kaylee Staral til CNN, som var vitne til hendelsen.

Hun forteller at det var mange familier med små barn som både deltok og så på juleparaden.

– Alt skjedde veldig fort, og det var veldig mange som skrek, forteller hun.

Juleparaden ble i en periode direktestreamet og etter noen minutter kan man se en rød SUV kommer kjørende i høy fart i samme retning som paradetoget har. Like etter høres skrik og senere kommer politi og ambulanse til stedet.

I en Twittermelding skriver byens guvernør, Tony Evers, at de ber for alle barna, familiene og innbyggerne i samfunnet som er berørt av denne meningsløse handlingen.

– Jeg er takknemlig for alle som kom raskt kom til stedet og kunne hjelpe, tvitrer han.

Waukesha-politiet oppfordrer folk via Facebook til å holde seg borte fra området. De har også opprettet et eget møtested der familier kan gjenforenes etter hendelsen.

Store politistyrker er på plass i paradegaten i byen Waukesha i USA. Foto: Ap

Politiet har varslet en pressekonferanse om hendelsen.