Bil kjørte inn i folkemengde i Tel Aviv – flere personer skadet

Politiet i Tel Aviv uttalte at gjerningspersonen var bosatt på Vestbredden og handlet alene. Angriperen skal ha kommet inn i Israel med medisinsk tillatelse.

Bilangrepet dreier seg om en bil som har kjørt inn i en folkemengde. Flere sivile er skadde, melder AFP.

Syv personer er skadet. Tre av disse skal være i alvorlig tilstand. Helsepersonell er på stedet og tar seg av de skadde.

Bil kjørte inn i folkemengde i Tel Aviv Du trenger javascript for å se video.

Overfallsmannen kjørte lastebilen sin inn i folk på et fortau i Pinchas Rosen-gaten i kystbyen, og gikk deretter ut og knivstakk andre, opplyser politiet. Det skriver Times of Israel.

Han ble skutt og drept på stedet av de første som rykket ut til hendelsen, sier talspersonen til den israelske hærens radiostasjon.

Israelske ambulansepersonell evakuerer en skadet mann. Foto: AP

Hamas hyller angrepet

Jerusalem Post skriver at Hamas hyller angrepet.

– Det heroiske angrepet i Tel Aviv er første respons på okkupasjonens lovbrudd mot vårt folk i Jenin, sier en talsperson i Hamas, ifølge avisen.

Talsperson for israelsk politi kaller en påkjørsel av en bil for et terrorangrep, og sier at gjerningspersonen også kan ha knivstukket, ifølge Reuters.

Natt til 3. juli angrep israelske styrker byen Jenin og flyktningleiren på den okkuperte Vestbredden. Til nå er ti palestinere bekreftet døde, hvor tre av dem er barn.