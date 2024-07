Søndag valde Biden å trekke seg etter veker med politisk uro og spekulasjonar rundt helsesituasjonen hans.

Etter den katastrofale debatten mellom Donald Trump og Joe Biden, bad sentrale demokratar han om å gå.

Det har nesten aldri skjedd at ein sittande president trekker seg som presidentkandidat så nært presidentvalet.

Biden seier sjølv han vil Kamala Harris som demokratane sin presidentkandidat, men det er ikkje sikkert heile Det demokratiske partiet er einig i det.

Dette bildet la Biden ut på X då han annonserte støtta si til Harris. Foto: THE WHITE HOUSE

– Det er nok mange som tenker at ho ikkje har gjort ein så god jobb. Det er nok nokre som meiner at ho ikkje har vokse inn i rolla i Det kvite hus, seier USA-ekspert Sofie Høgestøl etter nyheita om Biden.

Det demokratiske partiet må ha klart ein presidentkandidat tidleg i august. Dei har altså ikkje god tid for å få på plass ein ny kandidat.

Men dersom ikkje Biden får vilja si, er det fleire kandidatar som kan ta over valkampen. Nancy Pelosi er ein av fleire demokratar som har tatt til ordet for ein open nominasjonsprosess.

Ein av dei som lenge var aktuelle var Michigan-guvernør Gretchen Whitmer (52). Ho seier allereie søndag kveld at ho ikkje vil stille til val no som Biden er ute av presidentkampen.

Her er nokre av kandidatane som kan ta over for Biden:

1. Kamala Harris

2. Gavin Newsom

3. J.B. Pritzker

4. Michelle Obama

5. Ymse

Sjølv om Biden peiker på noverande visepresident Kamala Harris (59), vil ikkje ho automatisk erstatte han.

Men ho sjølv er klar.

– Eg vil gjere alt i mi makt for å samle partiet og nasjonen. Og for å slå Donald Trump.

Bill og Hillary Clinton var tidleg ute med å støtte Harris etter at Biden annonserte han skal ville trekke seg.

– Vi vil gjere kva som helst for å støtte henne, skriv dei i ei uttale.

Det same har fleire av dei store donorane til det demokratiske partiet. Senator Elisabeth Warran stiller seg også bak Harris.

Kamala Harris er den mest sannsynlege kandidaten, meiner fleire ekspertar NRK har snakket med. Foto: John Raoux / AP

Sjølv om at det ikkje er heilt klart, er det mykje som tyder på at det blir Harris som tek over for Biden.

– Det er praktisk og jurdisk lettare for Kamala Harris å ta over fordi ho får tilgang til pengane frå valkampanjen, seier Sofie Høgestøl til NRK.

– Om dei opnar opp for at alle kan stilla no, så tett på valet, risikerer demokratane å rive partiet i stykke, legg ho til.

I tillegg er Kamala Harris kjend for folk flest i USA frå før. Ein annan kandidat blir nøydd til å bruka dei neste fire månadane på å gjera seg sjølv kjend.

– Harris må bli sett på som klar favoritt. Ein visepresident er eit reservehjul, seier Hilmar Mjelde, professor i statsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet.

At det er så kort tid att til valet, speler ei viktig rolle.

– Det er jo eigentleg altfor seint å bytte presidentkandidat no, det er ikkje tid til å ha ein full nominasjonsvalprosess, seier NRKs utanrikskorrespondent Tove Bjørgaas.

Samtidig har Kamala Harris blitt kritisert for å ikkje gjere ein god nok jobb i toppolitikken. Det kan føre til at ein vil satsa på nokon heilt nye.

Ein ny og litt ukjent kandidat kan dermed bruke dei neste månadane på å gjera seg sjølv kjend, utan å få skulda for eit eventuelt val-nederlag.

Guvernør i California Gavin Newsom (56) er ein annan kandidat som blir trekt fram som ein mogleg erstattar for Biden.

Newsom er tidlegare ordførar i San Francisco, og var ein av dei første som uttrykte støtte til Biden etter debatten mot Donald Trump i Atlanta i juni.

California-guvernør Gavin Newsom er tidlegare ordførar i San Francisco og er populær blant demokratane. Foto: Steven Senne / AP

Han har også vore open om at han vil stille som presidentkandidat i det neste presidentvalet i 2028.

Newsom har derimot sagt at han ikkje vil vere Harris sin «running mate», dersom ho erstattar Biden som presidentkandidat for demokratane.

Guvernøren i Illinois, J.B. Pritzker (59) blir også trekt fram som ein mogleg erstattar for Biden, i ei oversikt frå The New York Times.

Pritzker har stått fram som ei sterk motstemme til tidlegare president Donald Trump. Den krasse kritikken mot Trump har gjort han populær blant Demokratane.

Mangemilliardæren J.B. Pritzker er guvernør i Illinois. Foto: Chris Young / AP

Pritzker skal også ha nær 40 milliardar kroner på bok, og er dermed den rikaste folkevalde i USA.

I spekulasjonane om aktuelle Biden-erstattarar, har tidlegare førstedame Michelle Obama også blitt nemnd.

Sjølv om ho har gjort det godt på nokre meiningsmålingar, trur ikkje USA-ekspert Høgestøl at Michelle Obama er ein sannsynleg presidentkandidat.

– Ho har gjort det veldig tydeleg at ho ikkje vil drive med politikk, seier Høgestøl.

Barack Obama uttrykte støtte til Biden etter kunngjeringa si, og takk han som president, ven og tidlegare partnar. Biden var visepresident då Obama var president.

Obama-paret seier derimot ingenting om kven som er ein mogleg arvtakar.

Barack og Michelle Obama saman med Jill og Joe Biden. Foto: MANDEL NGAN / AFP

USAs transportminister, Pete Buttigieg, som stilte til val i 2020, blir også trekt fram som ein mogleg kandidat.

Det same blir Colorado-guvernør Jared Polis og Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro, samt dei to senatorane Amy Klobuchar og Cory Booker.

Shapiro (51) er den yngste på bookmakerane sine lister over moglege kandidatar, i oversikta hos New York Times.

Han har merka seg med Israel-støtte og kritikk av studentane i USAs demonstrasjonar til støtte for Palestina.

Men det er altså Harris som ser ut til å vere kandidaten som vil ta over som demokratane sin presidentkandidat berre veker før kandidaten må stå klar.

– Det er ingen reelle kandidatar enn Kamala Harris akkurat no, seier Sigrid Rege Gårdsvoll i Amerikanskpolitikk.no