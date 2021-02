Biden: USA vil ta imot 125.000 flyktninger

Løftet om åpnere grenser for mennesker på flukt var det mest konkrete i president Joe Bidens tale. Han vil snart komme med en presidentordre om å «bygge opp igjen» landets flyktningpolitikk.

Til sammenligning kom det 29.916 flyktninger til USA i 2019.

Sophonie Bizimana kom som flyktning fra Kongo og fikk opphold i USA. Men kona, på bildet på telefonen, ble nektet innreise fra sitt oppholdssted i Uganda. Trump sørget for et kraftig kutt i antall flyktninger som ble sluppet inn. Foto: Ted S. Warren / AP

Tidligere presidentordre har åpnet en vei til statsborgerskap for 11 millioner ulovlige innvandrere. Han har også lovet å sørge for at barn og foreldre som ble skilt på grensa under Trump skal bli gjenforent.

Innvandringspolitikken er et av de områdene hvor skillet mellom Biden og forgjengeren er aller tydeligst.

Det er også et politikkområde hvor det vil bli vanskelig for Biden å få gjennom store lovendringer i Kongressen.

Derfor benytter han seg inntil videre av presidentordre.

Klare krav til Russland og Myanmar

– Aleksej Navalnyj må løslates umiddelbart og uten betingelser, sa Biden.

Han gjorde det klart at dagene da USA «legger seg flat» for russiske utspill og angrep er over. Det skal han også ha sagt fra om i den første telefonsamtalen med president Putin 26. januar.

Aleksej Navalnyj lager et hjerte til kona i forbindelse med rettsmøtet i Moskva 2. februar. Foto: AP

Han varslet at det vil bli opprettet en ny stilling som nestleder med ansvar for datasikkerhet i Det nasjonale sikkerhetsrådet.

Biden krever også at militæret i Myanmar ikke bare setter en strek over et lovlig valg. Han krever løslatelse av dem som er fengslet i forbindelse med kuppet og fjerning av alle restriksjoner på telekommunikasjon.

Presidenten understreket at USA har «brakt verden sammen igjen» gjennom konsultasjoner rundt det som skjer i Myanmar.

Diplomatiet tilbake i sentrum

Biden vil tilbake til den «gamle» etterkrigsmodellen for amerikansk utenrikspolitikk, med diplomati og rådslagning blant allierte som sentrale virkemidler.

Han snakker varmt om å lede verden i en situasjon med økende «rivalisering» fra Kina.

Han henter gjerne fram de store ordene, som å «forsvare friheten», «universelle rettigheter» og «rettsstaten».

I kampen for disse verdiene «er Amerikas allierte den viktigste ressursen», sa Biden.

Han lovet også å skrote planene om å trekke ut en tredel av de amerikanske soldatene stasjonert i Tyskland.

USA har i dag vel 35.000 soldater stasjonert i Tyskland. Dette bildet er fra First Armored Division i Wiesbaden, 13. mai 2011. Foto: Michael Probst / AP

Det var Trump som ga ordre om at 12.000 amerikanske soldater skulle hjem.

For «rettferdig handel»

Biden har et mindre aggressivt språk enn sin forgjenger når han snakker om internasjonal handel.

Men det er ingen tvil om at han sikter til Kina når han sier at «ingen land kan slå USA» hvis reglene for handel er rettferdige.

Han nevner spesielt «beskyttelse av intellektuell eiendom» som en forutsetning. Utsagnet har en klar adresse til Kina.

Les mer: Dette blir Bidens vanskeligste utenrikssaker

Vil ha slutt på krigen i Jemen

President Biden gjentok at han allerede har tatt initiativ for å få en slutt på krigen i Jemen.

USA vil ikke lenger levere våpen til Saudi-Arabias deltakelse i krigen.

Lokale ledere protesterer mot at USA under president Trump klassifiserte Huthi-lederne i hovedstaden Sanaa som "terrorister" fordi de er støttet av Iran. Nå håper de på en endring med Biden som president. Bildet er fra 4. februar. Foto: Mohammed Huwais / AFP

Utenriksminister Blinken har utnevnt en amerikansk spesialutsending, og USA gir full støtte til FNs initiativ for å få til en våpenhvile og fredsforhandlinger.

Det siste er kanskje viktigere for FN enn for befolkningen i Jemen. President Trump viste null interesse for FN og andre flernasjonale organisasjoner.

Biden lovet også at det amerikanske statlige organet for utviklingshjelp, USAID, vil støtte om fredsinitiativet i Jemen.