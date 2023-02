Etter at en kinesisk ballong ble skutt ned over USA 5. februar i år, har amerikanerne skutt ned ytterligere tre ukjente objekter den siste uka.

President Joe Biden kommenterte i kveld den siste tidens hendelser.

– Vi vet foreløpig ikke hva de tre objektene er, men ingenting tyder på at de var knyttet til kinesisk spionasje eller noen andre lands etterretning, sier Biden.

Den foreløpige teorien er at objektene tilhører private selskaper eller forskningsinstitusjoner.

– Men la meg uttrykke meg klart. Hvis noe objekt utgjør en trussel, vil jeg skyte det ned, sa Biden.

Mer fintfølende radarer

Etter den kinesiske ballongen ble skutt ned, endret amerikanerne innstillingene på radarsystemene sine for å kunne fange opp mindre objekter.

– Vi har derfor ikke noe grunnlag for at det har vært hyppigere forekomster av objekter. Vi oppdager flere fordi radaren er stilt inn til det, sier Biden.

Biden sier det vil bli tatt grep for å sørge for økt overvåking av ubemannede objekter i amerikansk luftrom.

– Jeg har bedt teamet mitt utarbeide retningslinjer for hvordan man skal håndtere ballonger og andre objekter i framtida, sier Biden.

– Har ingenting å beklage

USA er tydelige på at den kinesiske ballongen som ble skutt ned 5. februar, ble brukt til spionasje.

Amerikanske myndigheter er nå i gang med å analysere vrakrestene av ballongen, men ifølge Biden har ballongen ikke fanget opp informasjon fra sensitive områder.

Ballongferden har fått politiske konsekvenser for forholdet mellom USA og Kina. USAs utenriksminister Antony Blinken skulle egentlig reist til Kina i forrige uke, men avlyste i siste liten for å unngå at ballongen skulle dominere møtene.

– Jeg har ingenting å beklage og regner med at jeg snart vil snakke med Kinas president Xi.