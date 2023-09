– Det er noe «farlig» som skjer i Amerika nå, sa Biden under sin tale i Arizona torsdag. Det er en ekstremistisk bevegelse som ikke deler den grunnleggende troen vi har i vårt demokrati, sa Biden og viste til Donald Trumps politiske bevegelse «Make America Great Again».

Han mener dagens republikanske parti er drevet av republikanske ekstremister.

– Deres agenda vil fundamentalt endre institusjonene i det amerikanske demokratiet slik vi kjenner det, sa han.

– Demokratiet kan dø når folk er stille

Videre anklaget Biden Trump og støttespillerne for å være en trussel mot den frie pressen og rettsreglene, og sa at Trump planlegger å uthule statlige institusjoner om han blir gjenvalgt.

– Vi må alle huske på dette: Demokratiers død trenger ikke å komme med rifler. De kan dø når folk er stille, når de ikke tar kampen eller fordømmer trusler mot demokratiet, sa Biden.

Biden mener at Trump ikke er drevet av anstendighet, men av «hevn og hevnlyst».

– Trump sa at grunnloven gir ham rett til å gjøre alt han vil, sa Biden med henvisning til tidligere kommentarer fra Trump om hvordan han vurderte egen makt mens han var president.

– Jeg har ikke engang hørt en president si slik på tull, sa Biden.

Donald Trump fikk hard medfart i Joe Bidens tale natt til fredag. Foto: Reuters

Anklager Biden

Biden talte i Tempe, Arizona, under et arrangement som hedrer arven etter den avdøde amerikanske senatoren John McCain.

Talen, som er en av de skarpeste Biden har holdt mot Trump og republikanerne kom like etter at republikanerne i Representantenes hus innledet riksrettsprosessen mot ham.

De anklager Biden for å ha tjent penger på sønnen Hunters utenlandske forretningsvirksomhet mens han var visepresident.

Biden og Det hvite hus avviser påstandene.

Demokratene sier at republikanerne ikke har noen bevis for sine påstander, og de anklager dem for å iverksette riksrettsprosessen som hevn for riksrettsprosessene mot tidligere president Donald Trump, og for å hjelpe Trump foran neste års valg.