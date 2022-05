Biden: Sverige og Finland oppfyller alle Natos kriterier

– De møter alle Natos kriterier, og litt til, sier USAs president Joe Biden.

Torsdag besøker Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö Det hvite hus.

Temaet for samtalene er medlemskap i Nato.

– I dag er jeg stolt over å ønske velkommen, og tilby USAs sterke støtte, til søknadene fra to meget dyktige partnere for å bli med i historiens sterkeste forsvarsallianse.

På en pressekonferanse slår de nordiske lederne fast at de vil snakke med alle Nato-landene for å løse eventuelle problemer. Også med Tyrkia.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö på hver sin side av president Joe Biden. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Kritisk til Sverige

Det har vært dramatikk i Nato den siste uka.

Onsdag leverte Sverige og Finland sine formelle søknader om medlemskap i alliansen.

De aller fleste Nato-medlemmene har ønsket landene velkommen, men Tyrkia satte foten ned.

Tyrkia mente svensk og finsk medlemskap truer deres nasjonale sikkerhet.

De er bekymret for at Finland og Sverige har støttet flere terrororganisasjoner. I en tale sa president Erdogan følgende om Sverige.

– Sverige er et sentrum for terror, et hjem for terror.

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, blokkerte behandlingen av Sverige og Finlands Nato-søknader. Foto: MURAT CETINMUHURDAR/PPO / Reuters Foto: MURAT CETINMUHURDAR/PPO / Reuters

Han insisterte på at han vil hindre Sverige og Finland i å bli med i Nato.

Tyrkia ville godkjenne medlemskap kun dersom visse krav ble innfridd.

Onsdag krevde de blant annet at Sverige måtte utlevere 30 personer som er anklaget for terror i Tyrkia.

De ville også endre enkelte restriksjoner på eksport av våpen til Tyrkia.

Torsdag sier Finlands president Sauli Niinistö at han vil snakke med Tyrkia om bekymringene deres. Det samme gjorde svenske Magdalena Andersson.

Niinistö slår fast at Finland vil jobbe for å ivareta Tyrkias nasjonale sikkerhet som Nato-medlem.

– Vi fordømmer alle former for terrorisme og er aktivt engasjert i å bekjempe det, sier den finske presidenten.

Finlands president Sauli Niinistö sa han ville jobbe for Tyrkias sikkerhet. Sveriges statsminister Magdalena Andersson vil også snakke med Tyrkia. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Usikre om tyrkiske signaler

USA har slitt med å tyde signalene fra Tyrkia om hvor reell opposisjonen mot finsk og svensk Nato-medlemskap faktisk er. Det melder nyhetsbyrået AP.

I et møte med USAs utenriksminister Antony Blinken på onsdag sa den tyrkiske utenriksministeren at Tyrkia støtter Natos «åpen dør»-politikk.

– Men med tanke på disse kandidatlandene har vi også legitime bekymringer om at de har støttet terrororganisasjoner, og det er også eksportrestriksjoner på forsvarsprodukter, sa utenriksminister Mevlüt Çavusoglu.

Nå forsøker amerikanske tjenestepersoner å finne ut av hvor alvorlig de skal ta Tyrkia, og hva det vil koste å få dem til å gi seg, melder AP.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Ned Sullivan sa imidlertid at amerikanerne er sikre på at Tyrkias bekymringer kan løses.

Stoltenberg overbevist

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tror Nato kan bli utvidet om kun noen uker.

– Jeg er overbevist om at vi vil klare å ta en rask beslutning om tiltredelse, sier Jens Stoltenberg.

Han holdt en pressekonferanse med Danmarks statsminister Mette Frederiksen torsdag ettermiddag.

De to mener Nato om kort tid vil ta opp Sverige og Finland som medlemmer. Det til tross for motstand fra Tyrkia.

Jens Stoltenberg og Mette Frederiksen møtte pressen torsdag. Foto: Martin Sylvest / AP

– Vi har løpende kontakt med Tyrkia, Sverige og Finland, og vårt mål er å løse dette så raskt som mulig, sier Jens Stoltenberg torsdag.

Mette Frederiksen understreket at det er nettopp en styrking av Nato svensk og finsk medlemskap innebærer.

– Alle Nato-land, også Tyrkia, har interesse av å styrke alliansen, sier danske Mette Frederiksen om Tyrkia-situasjonen.