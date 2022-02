Biden: Russland kan angripe innen en uke

USAs president Joe Biden sier han er overbevist om at Russlands president Vladimir Putin har bestemt seg for å invadere Ukraina.

– Vi tror de vil angripe Ukrainas hovedstad Kyiv, en by med 2,8 millioner uskyldige mennesker, sier Biden under en tale i Det hvite hus.

Han sier også at han mener at dersom Russland invaderer Ukraina, vil de være ansvarlige for en «katastrofal og unødvendig krig».

Hvis de velger dette, vil de «betale en høy pris», sier den amerikanske presidenten. Samtidig sier Joe Biden at Putin fortsatt kan velge diplomati.

Ukraina-konflikten Ukraina ser til NATO Ukraina søker om å få delta i Natos MAP-program, en handlingsplan for fremtidig medlemskap i Nato. Frankrike og Tyskland stemmer mot etter kritikk fra Russland. Et kompromiss blir inngått om at Ukraina en dag skal bli medlem av alliansen, uten å spesifisere hvordan dette skal skje.

Presidenten vil ikke samarbeide med EU Ukrainas president Viktor Janukovitsj sier nei til en frihandelsavtale med EU til fordel for tettere bånd med Russland.

Janukovitsj stilles for riksrett Store protester mot Janukovitsj fører til at han blir avsatt. Siden blir det lyst ut en arrestordre mot den tidligere presidenten. Janukovitsj flykter til Russland.

Krim blir annektert av Russland Russland tar kontroll over Krim-halvøya. Russland straffes med økonomiske sanksjoner, samtidig som de blir kastet ut av det internasjonale forumet «G8-landene» (nå kjent som «G7-landene»).

Krigen i Donbass Pro-russiske separatister tar kontroll over deler av regionen Donbass øst i Ukraina. Ukrainske regjeringsstyrker slår tilbake, men klarer ikke å ta tilbake alle områdene.

Våpenhvile Det blir inngått flere avtaler om våpenhvile – den siste i februar 2015.

Minsk-avtalene De såkalte Minsk-avtalene skulle etter planen danne grunnlaget for en fredlig løsning, men blir aldri realisert.

Ny president i Ukraina Skuespiller og komiker Volodymyr Zelenskyj vinner valget om å bli ny president i Ukraina. Han lover nye fredssamtaler med Russland og å ende konflikten i øst-Ukraina.

Russland øker millitær tilstedeværelse Satellittbilder viser russiske tropper på grensa til Ukraina. Myndighetene i Ukraina sier det er snakk om 100.000 russiske soldater.

USA og Russland i samtaler Russlands president Vladimir Putin krever at NATO skal garantere en avslutning på sin østlige ekspandering og nekte Ukraina medlemskap. Biden truer med økonomiske sanksjoner.

USA lover å støtte Ukraina President Joe Biden lover i samtale med Ukrainas president Zelenskyj at USA og de allierte vil reagere kraftig dersom Russland invaderer Ukraina.

USA advarer om at en russisk invasjon er nær Biden advarer om at en russisk invasjon av Ukraina er sannsynlig og kan være nær.

Diplomatiske samtaler i Europa Statsledere fra flere europeiske NATO-land møter Putin til diplomatiske samtaler om grensesituasjonen mellom Russland og Ukraina. Flere land anbefaler sine borgere å forlate Ukraina.

Norge sender soldater til Øst-Europa 15. februar bekrefter forsvarsminister Odd Roger Enoksen at Norge sender rundt 50 soldater til NATO-allierte Litauen i solidaritet med forsvarsalliansen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt advarer om mulig flyktning- og energikrise i Europa.

Ordkrig om tilbaketrekning Russland sier at militærøvelsen på Krimhalvøya avsluttes, og at styrkene trekkes tilbake. Natos generalsekretær Jens Stolteberg sier de så langt ikke har sett noen tegn til nedtrapping fra Russland, men at de heller ser ut til å fortsette opprustningen. Vis mer

Hevder Russland sto bak angrep

Han anklaget Russland for å stå bak et angrep på en barnehage i Donbass, og spre falsk informasjon om at Ukraina sto bak dette. I tillegg til spredning av desinformasjon om folkemord og angrep fra ukrainsk side.

– Vi har fortsatt å se mer desinformasjon dyttet ut i russisk offentlighet, inkludert at Ukraina vil gå til angrep i Donbass, sier Biden, og legger til at påstanden faller på sin egen urimelighet:

– Det går imot enhver logikk at Ukraina ville valgt dette øyeblikket, med mer enn 150.000 (russiske, journ.anm.) tropper på sine grenser, til å eskalere konflikten, sier Biden.

Biden begynte talen med å understreke at USA og deres allierte er samstemte og innstilte på samarbeid.

Situasjonen har lenge vært anspent mellom Russland og Ukraina, og har tilspisset seg de siste ukene.

Utenriksministrene skal møtes neste uke

Hektisk diplomatisk møtevirksomhet har preget både januar og februar. Ifølge Det hvite hus skal USAs utenriksminister møte sin russiske motpart, Sergej Lavrov, neste onsdag.

Bakgrunnen for konflikten handler blant annet om både NATO- og EU-medlemskap.

I 2014 annekterte Russland den ukrainske Krim-halvøya, og pro-russiske separatister tok kontroll over deler av Donbass-regionen øst i Ukraina.