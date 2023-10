Biden: Egypt har gått med på å slippe humanitær hjelp inn i Gaza

Det sier USAs president Joe Biden, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Sisi fortjener virkelig ros, han var behjelpelig, sa president Joe Biden til journalister sent onsdag om Egypts president Abdel Fattah al-Sisi.

Israels statsminister Benjamin Netanyahus kontor sa i går at de vil tillate at mat, vann og medisiner får slippe inn i det sørlige Gaza gjennom grenseovergangen mot Egypt, ifølge Reuters.

Det er foreløpig uklart når nødhjelpen skal komme inn, men president Biden sier at det kan skje fra i morgen, melder BBC.

Egyptiske myndigheter har opplyst at grenseovergangen ved Rafah har begrenset kapasitet, fordi den er blitt skadet i israelske luftangrep.

Mer nødhjelp

Torsdag kveld lokal tid skal Biden holde en TV-tale til nasjonen om konflikten i Midtøsten og Russlands krigføring i Ukraina.

Det hvite hus sier de håper at flere lastebiler på sikt vil få komme inn. Videre heter det at Biden og Sisi er enige om å samarbeide tett for en hurtig og robust internasjonal respons på FNs bønn om humanitær hjelp til Gaza.

Palestinere med kofferter står ved grenseovergangen Rafah mot Egypt. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Sent onsdag bekreftet også presidentkontoret i Egypt at de åpner for innførsel av nødhjelp i en «bærekraftig form».

En talsmann for presidenten sier at Egypt og USA koordinerer med hjelpeorganisasjonene under FNs tilsyn.

Grenseovergangen Rafah er den eneste grenseovergangen inn til Gaza som ikke kontrolleres av Israel.

2,3 millioner mennesker

Grensen har vært stengt for både nødhjelp og evakueringer etter Hamas' angrep 7. oktober. Siden har verken mat, vann, medisin eller drivstoff fått komme inn til de 2,3 millioner menneskene som bor der.

FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths anslo tidligere onsdag at det trengs rundt 100 lastebiler med nødhjelp om dagen for å møte de enorme humanitære behovene på Gazastripen.

Lastebiler med humanitær hjelp står på egyptisk side og venter på å få slippe inn i Gaza. Foto: Reuters

Nordmenn sitter fast

Mange utenlandske statsborgere sitter fast i Gaza, deriblant rundt 200 nordmenn, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) mandag.

Da het det at Norge sliter med å få disse ut. Utenriksdepartementet sendte tirsdag en gruppe til Egypt, som skal være klar til å bistå om norske borgere kommer seg ut av Gaza.