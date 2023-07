Biden: – Vi anerkjente aldri den sovjetiske okkupasjonen

Eit to dagar langt Nato-toppmøte er ved vegs ende. Dei offisielle møta er over, og høgst på agendaen stod krigen i Ukraina. Onsdag kveld tala USAs president Joe Biden framfor eit stort publikum i Litauens hovudstad, Vilnius.

Litauarar vaiar med amerikanske og litauiske flagg. Foto: YVES HERMAN / Reuters

– Vi feirar 100 år med diplomati mellom USA og dei baltiske landa. Vi anerkjente aldri den sovjetiske okkupasjonen, sa han, til eit jublande publikum.

Den amerikanske presidenten kritiserte Russland, og seier at landet når som helst kan ende krigen, men at dei vel å ikkje gjere det:

– I løpet av nesten eit og eit halvt år har russiske styrkar gjort seg skuldig i utenkelege brotsverk, seier han.

– Då Putin, med sitt feige begjær etter land og makt, utløyste sin brutale krig mot Ukraina, satsa han på at Nato ville bryte saman. Han trudde at vårt felles samhald ville gå i stykke når vi blei sette på prøve. Han trudde at demokratiske leiarar var svake. Men han tok feil.

Ein engasjert amerikansk president talar til eit jublande publikum etter Nato-toppmøta i Litauen i dag. Foto: Reuters

Eit sterkt Nato

Ein tydeleg optimistisk Biden ber så sine allierte om aldri å gi opp, og om å samarbeide for å nå felles mål, og for å skape den verden vi ønsker å ha.

Han karakteriserte forholdet mellom USA og Europa for eit ankar for global stabilitet:

– Nato er sterkare, meir energisk, meir foreina enn nokon gong.

Sjølv om temaa på toppmøtet har vore tunge, kunne utanriksminister Anniken Huitfeldt rapportere om god stemning blant dei allierte. Foto: Nato

Biden såg tilbake til starten av invasjonen, og roste Nato, som støtta Ukraina frå starten av:

– Vi forsøkte diplomati med Russland. Og når russiske bomber begynte å falle, nølte vi ikkje med å handle.

Vidare summerte ein fornøgd Biden opp høgdepunkta frå møta:

– I løpet av dei siste dagane, som president av USA, har eg hatt gleda av å delta i eit historisk Nato-toppmøte i Litauen. Der vi ønskte Nato sitt nyaste medlem, Finland, velkomen, og vi blei einige om å få Sverige inn i alliansen så raskt som mogleg.

Biden uttrykte stor optimisme under talen sine. Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

Biden avsluttar talen med å seie at han aldri før i sin karriere har hatt så står optimistiske framtidsutsikter.

Kalla klima den største trusselen

Sjølv om Ukraina har vore hovudfokuset dei siste dagane, har Nato-landa også hatt klimamøter i Vilnius.

Biden trekte fram klima som den største trusselen mot menneskeslekta:

– Det er berre ved å stå saman at vi kan beskytte vår framtid, og framtida til barn og barnebarna våre.

Ros til Erdogan

Også Tyrkias president Erdogan fekk amerikansk ros for å halde sitt ord då dei innlemmea Sverige i forsvarsalliansen.

I over eit år har Erdogan blokkert den svenske søknaden. Men ein dag før dei offisielle Nato-toppmøta starta, blei Sverige og Tyrkia einige om ein avtale.

Eit av høgdepunkta var at Erdogan oppheva blokkeringa av svensk Nato-medlemskap. Foto: Nato

Ukraina i Nato

Ukrainsk Nato-medlemskap er blant det som er vore knytt stor spenning til i forkant av møta.

Biden har sagt at krigen i Ukraina må ta slutt før eit Nato-medlemskap kan vurderast.

Joe Biden lover at USA står ved Ukraina si side, og skal halde fram med å sende militært utstyr så lenge landet er i krig. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Zelenskyj sitt mål framfor møtet var å finne ut når Ukraina bli med i Nato, men seier at han forstår at det ikkje er mogleg når landet er i krig.

Det er likevel kome forsikringar om at Ukraina er ein nær partnar av Nato, og at forsvarsalliansen vil halde fram med å støtte Ukraina i krigen, heilt til fred er nådd.

Høyr også: