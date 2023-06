Biden: – Stor seier

– Denne topartsavtalen er en stor seier for økonomien og amerikanere, tvitrer president Joe Biden.

Etter flere uker med forhandlinger og en økende økonomisk angst, er demokratene og republikanerne blitt enige: lovforslaget som vil heve USAs gjeldstak, har gått gjennom i Senatet.

Dermed betyr det at den føderale regjeringen kan fortsette å betale regningene sine på mandag.

Preisdent Joe Biden varslet at han vil signere loven så fort som mulig og holde en tale til nasjonen på fredag. I mellomtiden uttrykket han sin takknemlighet ovenfor de to partiene.

– I kveld stemte senatorer fra begge partier stemt for å beskytte den hardt opparbeidet økonomiske fremgangen vi har gjort og forhindret mislighold fra USA. Sammen demonstrerte de nok en gang at Amerika er en nasjon som betaler sine regninger og oppfyller sine forpliktelser.

En plakat ved et busstopp i Washington DC viser statsgjelden til amerikanerne. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Hva innebærer avtalen?

Det viktigste med denne nye avtalen er at USA kan fortsette å låne penger.

Amerikanerne er et av få land i verden som må vedta et gjeldstak. Dette er penger som går til å finansiere regjeringen og staten.

Det nåværende gjeldstaket på 31.400 milliarder dollar, omtrent 336.435 milliarder kroner, ble nådd i januar. Dermed måtte amerikanske politikere sette seg ned for å komme frem til en ny avtale.

New York Times skriver at den nye avtalen suspenderer gjeldsgrensen frem til januar 2025, slik at USA kan fortsette å låne ubegrensede summer for å betale ned gjelden sin.

Det sikrer også at en ny kamp om gjeldstaket ikke vil oppstå før neste presidentvalg. Andre politiske endringer om tillatelse til energiprosjekter og arbeidskrav om sosiale ytelser ble også inkludert.

Føderale utgifter skal kutte med 1.5 milliarder dollar over et tiår, ifølge Congressional Budget Office. Med denne nye loven avsluttes samtidig Bidens tilbakebetaling av studielån. En av presidentens kampsaker fra 2022.

– Kan puste lettet ut

Senatet stemte over lovforslaget torsdag kveld. 63 stemte for og 36 stemte mot lovforslaget.

Dagen før ble det vedtatt i Representantenes hus, med 314 stemmer for og 117 mot.

Da forslaget gikk gjennom i underhuset, ba president Biden om en rask behandling.

– USA kan puste lettet ut, for gjennom denne prosessen unngår vi mislighold. Helt fra starten har å unngå mislighold vært vår «nordstjerne», sier senatsleder Chuck Schumer fra Demokratene.

Kunne ha utløst krise

Lovforslaget har vært avhengig av godkjenning før 5. juni, som er fristen for når finansdepartementet ikke lenger har midler til å betale nasjonens gjeld.

Hvis det skulle ha skjedd, kunne det ha utløst økonomisk krise i USA, noe som videre kunne ha rammet andre lands økonomier.