Biden: – Jeg er beæret

– Amerika, jeg er beæret over at dere har valgt meg til å lede vårt flotte land. Arbeidet foran oss vil være vanskelig, men jeg lover deg dette: Jeg vil være en president for alle amerikanere – enten du stemte på meg eller ikke. Jeg vil ta vare på den tilliten dere har gitt meg, skriver Joe Biden på Twitter.

Biden har også endret teksten på Twitter-profilen til «påtroppende president».