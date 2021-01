Hvert år kjøper amerikanske føderale departementer og institusjoner varer for rundt 600 milliarder dollar. Nå vil Biden tvinge dem til å bruke mesteparten av pengene i USA.

– Jeg kjøper ikke ett sekund at vitaliteten i amerikansk industri er noe som hører fortiden til. Amerikansk industri var arsenalet til demokratiet i Den andre verdenskrig. Den må bli en del av motoren i amerikansk velstand nå.

Det sa Biden en på en pressekonferanse mandag.

Her ligger det en klar ideologi i bunnen. Staten er et viktig instrument i den økonomiske gjenreisningen etter pandemien.

En ny Ford-bil blir satt sammen ved selskapets fabrikk i Chicago. I 2017 var 28 prosent av bilene som ble solgt i USA importert, ifølge cargroup.org. Foto: Amr Alfiky / AP

Dette er ikke USAs første «Kjøp amerikansk»-lov. Den første kom i 1933. Oppfølgere har kommet med ujevne mellomrom, også under Trump.

Men hensikten er nå å tette igjen smutthull og å gjøre unntakene mer synlige, slik at amerikanske foretak kan sikte seg inn mot å produsere amerikanske alternativer.

– Framtida vil bli produsert i Amerika

«The future will be Made in America» stod skrevet på den blå veggen bak president Biden under pressekonferansen.

Slagordet minner om Trumps «Make America great again». Men i praksis klarte ikke Trump å fjerne handelsunderskuddet overfor utlandet. De elleve første månedene i fjor var det samlede underskuddet på 6884 milliarder kroner.

Kjedegiganten Walmart har lovet å kjøpe amerikanske varer for 250 milliarder dollar i året innen 2023. Men selv med straffetoll på kinesiske varer kom 26 prosent av varene fra Kina i mai 2019, ifølge CNN. Foto: Jonathan Alcorn / Reuters

Butikkhyllene i USA er fulle av utenlandske forbruksvarer. Amerikansk industri har gjort seg avhengig av importerte innsatsvarer.

Hensikten med å kjøpe amerikansk er, ifølge presidentordren, å «hjelpe amerikanske foretak å konkurrere i strategisk viktige industrier og å hjelpe Amerikas arbeidere å blomstre».

Rosie Klinkeren var en del av krigsårenes propaganda mot skulking og streiker. Plakaten ble først hengt opp på amerikanske fabrikker i 1943. Siden ble hun et feministisk symbol. Foto: Handout / AFP

Varer og tjenester

Dette er hovedpunktene i Bidens plan:

Det utnevnes en egen Direktør for Produsert i Amerika-kontoret. Det blir underlagt et av de sentrale forvaltningsorganene i Det hvite hus, Office of Managment and Budget (OMB).

Alle føderale institusjoner skal kjøpe amerikanske varer og tjenester med mindre de har fått innvilget unntak, altså tillatelse til import.

Det gjelder også varetransport på skip.

Søknader om unntak skal begrunnes og sluttbehandles av direktøren. Både søknadene, begrunnelsene og beslutning om avslag eller innvilgelse skal offentliggjøres.

Produsert i Amerika-kontoret skal aktivt lete etter små og mellomstore foretak som kan levere varer/tjenester det søkes om unntak for.

I begrunnelsene må det redegjøres for at USA enten ikke har tilsvarende varer, at kvaliteten ikke er god nok, eller at det amerikanske alternativet er uforholdsmessig dyrt.

Ved vurdering av pris, skal det undersøkes om lavere pris kan skyldes dumping eller statlig subsidiering av den utenlandske varen/tjenesten.

Definisjonen på hva som er «amerikanskprodusert» justeres slik at kravet til amerikansk innhold økes.

Apple produserer noe i USA, men også mye i Kina og andre land. Her fra en fabrikk i Austin, Texas, 20. november 2019. Foto: Evan Vucci / AP

Skeptiske handelspartnere

«Kjøp amerikansk»-lovene har hatt en tendens til å bli uthulet med årene, til glede for land og utenlandske selskaper som eksporterer til USA.

– Vi blir alltid bekymret av «Kjøp amerikansk», sa Canadas finansminister Chrystia Freeland til reportere i Ottawa i går.

Ifølge avisa The Wall Street Journal er flere viktige handelspartnere i Asia og Europa bekymret.

Det kan hende Bidens administrasjon blir mer effektiv enn forgjengerens.

En presidentordre fra 2017 om å bruke amerikansk stål til olje- og gassrørledninger ble aldri satt ut i livet, ifølge WSJ.

Manglende åpenhet rundt unntak gjorde dessuten at amerikanske produsenter vanskelig kunne rette seg inn mot å erstatte import.

Ifølge Reuters mener Biden-administrasjonen at tiltakene er helt i tråd med de forpliktelsene USA har som medlem av Verdens handelsorganisasjon, WTO.