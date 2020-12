Biden vil ha med seg Granholm og Buttigieg til Det hvite hus

Det opplyser kilder til avisen Washington Post og nyhetsbyrået AP.

Jennifer Granholm (61) er for tiden professor II ved det juridiske fakultetet ved Berkeley-universitetet i California. Hun er en sterk tilhenger av nullutslippsløsninger, og hevder at USA kan seile akterut i forhold til andre land dersom det ikke utvikler alternative energiløsninger.

Valget viser at Biden vil ha et departement som spiller en aktiv rolle i å håndtere klimakrisen, skriver Washington Post. De påpeker at Granholm trolig trenger en erfaren statssekretær til å håndtere USAs atomvåpenprogram.

Arun Majumdar, forskeren og ingeniøren som leder Barack Obamas forskningsinstitutt i energidepartementet, blir vurdert til stillingen som Granholms stedfortreder.

Majumdar har jobbet tett med Bidens overgangsteam og var en av kandidatene til toppjobben i departementet.

Transportminister

Den påtroppende presidenten har også spurt Pete Buttigieg (38) om å gå inn i stillingen som transportminister. Det bekrefter Buttigieg på sin Twitter-konto.

– Jeg er beæret over at påtroppende president har spurt meg om å tjene landet som transportminister, skriver Buttigieg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Buttigieg kan da bli den første åpent homofile som noen gang har sittet i en amerikansk regjering.

Transportdepartementet har blant annet ansvaret for USAs motorveier, fly og tog.

Foto: AP

Deltok i nominasjonskampen

38-åringen har på kort tid gått fra å være en relativt ukjent lokalpolitiker i Indiana, til å bli en kjent nasjonal politiker i USA. Han deltok i nominasjonskampen om å bli presidentkandidat.

Buttigieg trakk seg fra nominasjonskampen i mars og sa da at han ville gjøre alt han kunne for å få en demokratisk president i Det hvite hus.

– Jeg vil ikke lenger forøke å bli demokratenes kandidat i presidentvalget, men jeg vil gjøre alt som står i min makt for å sikre at vi har en ny demokratisk president i Det hvite hus i januar, sa Buttigieg i mars.

Joe Biden har tidligere sammenlignet Buttigieg med sin avdøde sønn, Beau.

– Det er det største komplimenten jeg kan gi et menneske. Og som Beau har han en ryggrad av jern, sa Biden på et valgkampstevne sammen med 38-åringen tidligere i år.

Foto: Elizabeth Frantz / Reuters

Snakker norsk

Da NRK møtte Pete Buttigieg i februar svarte han på norsk.

Han kan snakke flere språk, og deriblant norsk som han blant annet lærte seg for å lese Bjørnstjerne Bjørnson, Sigrid Undset og Knut Hamsun.

Og den kommende energiministeren, Jennifer Granholm, skal ifølge Wikipedia ha norske aner. Hun skal ha en bestemor fra Norge, og en bestefar fra Sverige.

MEDVIND: Pete Buttigieg er i medvind i Demokratenes nominasjonsvalg i USA. Du trenger javascript for å se video. MEDVIND: Pete Buttigieg er i medvind i Demokratenes nominasjonsvalg i USA.