Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Summen tilsvarer rundt 76.000 norske kroner. Ifølge The Washington Post trer ordningen i kraft fra 12. april. Men folk kan søke om støtte til begravelser av slektninger som døde med covid-19 så langt tilbake som 20. januar i fjor.

Støtten skal ikke behovsprøves. Det eneste som kreves, er at mottakeren redegjør for eventuell støtte til begravelsen fra andre steder. Slik støtte skal trekkes fra.

Det føderale nødhjelpsdirektoratet (FEMA) har tidligere hjulpet familier som har mistet sine i store orkaner. Men det har aldri vært snakk om så store beløp.

Et krematorium i Maryland forbereder en enkel seremoni for et av ofrene i pandemien. Offeret er lagt i en enkel pappeske. Foto fra Millersville, Maryland, 23.12.20. Foto: Andrew Caballero-reynolds / AFP

Like før han gikk av, undertegnet president Trump en stimuleringspakke. Detaljene var ikke kjent, men den gang skal det ha vært snakk om maksimum 7000 dollar. Det var dessuten satt et tak på hvor mye som skulle brukes totalt på slik støtte, ifølge The Washington Post.

Det har Biden valgt å ikke gjøre.

Dyrt å dø i USA

Antall koronadødsfall i landet nærmer seg 600.000. Prislappen for en begravelse i USA er i snitt 9135 dollar, eller 77.000 kroner, ifølge National Funeral Directors Association. Kremering er rundt 600 dollar rimeligere.

Men mange amerikanere har ikke råd til store seremonier. Da ender de ofte med kremering, og mange overlater til begravelsesbyråene å kvitte seg med asken.

Det hender derfor at urnene blir stuet vekk hos begravelsesbyråene i årevis, i kasser og konteinere.

Da koronaen for alvor traff New York i fjor vår, ble døde lagt i frysebiler.

Et nytt offer lastes inn i en frysebil utenfor Brookly Hospital Center i New York, 31. mars 2020. Det var mange slike frysebiler i bruk i fjor vår. Foto: Stefan Jeremiah / Reuters

I løpet månedene fram til november var over 2000 mennesker gravlagt i enkle trekister på Hart Island like øst for bydelen Bronx. Mange av dem var lagt i massegraver.

Ifølge Time hadde mange av de avdødes familier ikke råd til noe annet. Andre var ikke informert om at slektningen deres var død. På sykehusene inne i byen var det kaos.

New York hadde seks ganger så mange døde som normalt i mars og april i fjor.

Nå vil altså Biden-regjeringen støtte pårørende slik at de kan ta en verdig avskjed med dem som dør av covid-19.

Enkle trekister stables i en massegrav på Hart Island utenfor New York, 9. april 2020. Foto: John Minchillo / AP

Hotline om ordningen

Kommende mandag åpner Det føderale nødhjelpsdirektoratet (FEMA) en gratis telefontjeneste med informasjon om støtteordningen. På hjemmesiden deres kan en lese hva støtten omfatter:

Transport til sykehus for å identifisere den døde

Kiste eller urne

Plass på kirkegård eller nisje i krematorium

Gravstein eller tilsvarende

Begravelsesseremoni, inkludert leie av kirke og bruk av prest eller tilsvarende

Kostnader for å få utstedt dødssertifikat

Alle statsborgere og «kvalifiserte utlendinger» kan søke om støtte.

USA har mange fattige

I juni i fjor hadde USA 65 millioner mennesker under 65 år som lever under fattigdomsgrensen.

Det vil si at en som enslig tjener mindre enn 108.000 kroner i året, eller som familie på fire har en samlet inntekt mindre enn 222.000 kroner.

I tillegg kommer rundt 5 millioner amerikanere over 65 år som lever under fattigdomsgrensen.

To menn forbereder en ny grav mens en rabbi i bakgrunnen leser en bønn for en som nettopp er lagt i jorda. Foto fra en jødisk kirkegård på Staten Island i New York, 8. april 2020. Foto: David Goldman / AP

Noen har klart å begrave sine med støtte fra den lokale menigheten. Noen har gått på nettet og samlet inn penger via GoFundMe eller Facebook.

Men noen har aldri hentet urnen med asken, eller kisten på Hart Island i New York.

De rikere vil få mer

– De mer velstående familiene vil trolig ende opp med å få mer enn de fattige familiene. Det gjelder i hvert fall for begravelsene fra januar 2020 til nå.

Det sier økonomen David Harrington fra Kenyon College til The Washington Post.

Leonardo Cabana tar farvel med sin far, som døde av covid-19 i Brooklyn, New York. Hans familie hadde råd til en blomsteroppsats og til å leie et lokale der de kunne ha minnestund. Foto: John Minchillo / AP

Grunnen er at de fattige familiene som regel velger de billigste løsningene.

Hvis valget står mellom en skikkelig begravelse eller mat, begravelse eller skolemateriell til barna, så vil de fleste prioritere ned begravelse.

Må bevise dødsårsak

For å få støtte, må det gå fram av dødsattesten at dødsårsaken var covid-19.

Det var ikke alle leger så nøye med til å begynne med. Én av grunnene var at det ofte ikke ble tatt tester for å dokumentere at den døde hadde vært smittet.

Testkapasiteten var elendig, og en måtte prioritere de levende. Eldre som døde på pleiehjem ble sjelden testet etter at døde.

Nå kan en korrekt dødsattest bety flere tusen dollar ekstra å rutte med.

Plakater med 900 ofre for pandemien ble utstilt i Detroit i august i fjor. Et stort flertall av befolkningen i byen er svart. Foto fra 31. august 2020. Foto: Carlos Osorio / AP

Leger vil bli satt under press for å endre dokumenter de for lengst har signert, vel vitende om at en ny dødsattest kan forbedre livene til mange levende dramatisk.