Biden til Zelenskyj: Får F-16 kampfly

USAs president Joe Biden og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møttest søndag i Hiroshima i Japan på den siste dagen av G7-toppmøtet. Eit viktig tema var kva støtte Ukraina kan få frå G7-leiarane.

På møtet fekk Zelenskyj løfte om nye våpen, og forsikringar om at ukrainske pilotar skal få opplæring på F-16-kampfly.

USA skal også ha gitt klarsignal til at allierte kan levere F-16-fly til Ukraina, skriv BBC.

Zelenskyj har bede om å få kampflya i fleire månader, men USA har nølt med å gi løyve til at dei amerikanskproduserte flya kan leverast til Ukraina.

Det er ikkje klart korleis dette skal skje, når det vil skje og kor mange fly Ukraina vil få. Det er heller ikkje klart kva utstyr flya får og kva for våpen dei kan ha.

F-16-flya vil uansett betyr eit kraftig steg opp for flyvåpenet i Ukraina som hittil berre har hatt jagarfly produserte i sovjet-tida, av typen Mig-19 og SU-27.

Scholz: F-16-trening er ein bodskap til Russland

Allereie tidlegare i veka var det klart at ukrainske pilotar skulle få opptrening i å fly F-16.

– Opptreninga vil vere ein bodskap til Russland om at landet ikkje kan rekne med å vinne krigen, seier Tysklands statsminister Olaf Scholz.

Scholz seier treningsprogrammet skal vere eit langsiktig prosjekt.

Scholz og Zelenskyj møttest laurdag under toppmøtet. Foto: AP

– Må ikkje bli ein frosen konflikt

Scholz sa også at det er viktig at Ukrainas president får møte leiarar frå ikkje-vestlege land.

– Viss det blir lagt fram forslag til fredssamtalar, kan ikkje målet vere at vi får ein frosen konflikt. Russland må trekkje tilbake styrkane sine, sa Scholz.

Til den tyske fjernsynsstasjonen Welt seier Scholz at det er viktig å avklare korleis Ukrainas tryggleik skal varetakast etter krigen. Samstundes gjorde han det klart at eit ukrainsk Nato-medlemskap ikkje er noko som vil kome i nær framtid.

«Familiebilete»

G7-leiarane vedtok søndag samrøystes ein resolusjon som fordømmer Russlands invasjon i Ukraina.

Før avslutninga av møtet søndag skal Zelenskyj halde tale til leiarane for dei sju G7-landa.

Søndag ettermiddag er det venta at Biden og Zelenskyj skal halde ein felles pressekonferanse etter at dei to har møttest på tomannshand.