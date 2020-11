Hvem som blir USAs neste president avgjøres trolig fredag, men det avhenger av at minst én av de avgjørende vippestatene kårer en vinner.

To av delstatene tror det tidligst kan kåres en vinner i ettermiddag, norsk tid.

Fortsatt telles stemmer i Georgia, Nevada, Pennsylvania, Alaska og Arizona. Sistnevnte har nyhetsbyrået AP og NRK meldt at går til Joe Biden med 11 valgmenn.

Mange amerikanske medier er derimot avventende til alle stemmene her er talt opp, selv om det er mindre sannsynlig at Arizona kan gå til Trump.

Noen tusen stemmer igjen

Ved 10.30-tida, norsk tid har Joe Biden tatt igjen Donald Trumps ledelse i Georgia, og leder med 917 stemmer.

Ennå gjenstår å telle noen tusen stemmer.

Georgias administrasjonsminister Brad Raffensperger sier ifølge CNN at det ikke vil komme flere oppdateringer før fredag morgen lokal tid. Det betyr ettermiddag eller kveld fredag, norsk tid.

Nå er det natt i delstaten.

Trump-tilhengere demonstrere i Phoenix, Arizona. Foto: Ronda Churchill / AFP

Dersom det endelige resultatet blir helt jevnt, kan det bli snakk om en omtelling.

Den demokratiske senatoren Bob Casey fra Pennsylvania tror ikke det kan kåres en vinner i Pennsylvania før tidligst fredag lokal tid. Pennsylvania ligger seks timer etter norsk tid.

Der leder Trump nå med 18.000 stemmer.

I denne delstaten begynte de å telle opp stemmene fra valgdagen. Disse stemmene var i hovedsak republikanske, og ga først Trump et stort forsprang.

Etterhvert som tellinga gikk over til forhåndsstemmene, krympet gapet inn.

Årsaken er trolig at presidenten oppfordret sine tilhengere til å stemme på selve valgdagen, mens demokratene har oppfordret sine velgere til å forhåndsstemme.

Kommer fortsatt poststemmer inn

Fortsatt kommer det inn forhåndsstemmer. Så lenge stemmene er stemplet innen valgdagen, kan de telles med, selv om de ankommer med post etter selve valgdagen.

Det amerikanske postvesenet opplyser at de har funnet 1706 poststemmer på sorteringsterminalene i Pennsylvania etter å ha sjekket to ganger. De fleste ble funnet i Philadelphia, og rundt 300 ble funnet i Pittsburgh.

Stemmene må leveres til opptellingslokalene innen fredag. Det er også funnet 500 poststemmer i Nord-Carolina, melder Reuters.

Stemmer telles fortsatt i Pennsylvania. Foto: Mary Altaffer / AP

Presidenten vil stanse opptelling

President Donald Trump har flere ganger kommet med grove beskyldninger om «ulovlige» stemmer, og anklager demokratene for å forsøke å «stjele» valget.

Det er så langt ingenting som tyder på at dette er tilfellet. Lederen av valgkommisjonen i USA har gått hardt ut mot presidenten.

Ellen Weintraub sier presidentens «løgner undergraver demokratiet vårt og skader landet. Bare stopp».

– Nå er det nok, herr president. Nok. Å spy ut konspirasjonsteorier om valget vil ikke endre resultatet. Stemmene er avgitt. Stemmene vil bli opptalt. Folkets vilje vil skje, skrev hun på Twitter.

Trump har ment at man skal stanse opptellinga i Pennsylvania der Biden haler innpå, mens de skal fortsette i Arizona der Trump begynner å nærme seg Biden.

Les mer: Leder av valgkommisjonen avviser blankt påstander om valgfusk

Tidligere medarbeidere reagerer

Tidligere rådgiver i Det hvite hus, Omarosa Manigault Newman likte ikke det hun hørte fra president i natt.

– Det er helt uvirkelig. Jeg har kjent Donald Trump i 17 år, og for første gang har han overgått seg selv når deg gjelder all usannheten og de direkte løgnene han fortalte, sier Manigault Newman.

Også tidligere senator Rick Santorum, som nå er kommentator på CNN, reagerer.

– Ingen republikanske folkevalgte vil stille seg bak Trumps uttalelser, sier Santorum til CNN.

Også Fox and Friends, TV-programmet på kanalen Fox News, var skeptiske til Donald Trumps ubegrunnede påstander om valgfusk.

Men i Trumps indre sirkel er det ingen som sier noe. I alle fall ikke offentlig.

– Kan egge til vold

Anders Romarheim, USA-forsker ved Institutt for forsvarsstudier, tror Trump med sine uttalelser forsøker å skaffe seg en vei ut av dette valget der han aldri kommer til å innrømme at han har tapt.

– Dette er ikke et demokrati verdig, sier han til NRK.

Romarheim sier Trump er en mann som sier det som faller ham inn der og da. Han mener dette er noe av det velgerne har likt med ham.

– Men nå går Trump på scenen og sier ting som kan egge til vold. Dette kan få ganske store konsekvenser, fordi det finnes høyreorienterte krefter i samfunnet som er villige til å gjøre ganske mye for å slåss for dette valgresultatet, sier Romarheim.

Ifølge Romarheim har høyreekstremisme har vært et problem i USA i mange år, mens venstreekstremisme med terror er ganske marginalt.

– Men å påstå at det ikke finnes venstreorientert vold i gatene, er en skjønnmaling som er i strid med realitetene.

Frykter gatekamper

Ifølge forskeren er det vanskelig å vurdere om situasjonen kommer til å eskalere, men sier det er reelle muligheter for at det nå kan bli ordentlige gatekamper i USA.

– Valg er mye skjørere enn vi liker å tenke på.

Han sier det er farlig å tukle med valget som institusjon, og at det er viktig å følge spillereglene om at stemmene skal telles opp slik at det kåres en vinner og en taper.

– Så det blir riktig å si at det Trump gjør nå er et frontalangrep på det demokratiske USA?

– Ja, det tror jeg nesten vi må si, i hvert fall på valgordningene. Og valgordningene er svært sentrale for et demokrati.

Romarheim kaller dette «borgerlignende tilstander», men at han ikke tror det kommer til å bli borgerkrig i USA.