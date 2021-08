Natt til tirsdag tok det siste amerikanske flyet av fra flyplassen i Kabul.

Det markerte slutten for en militær operasjon som varte i nesten 20 år.

President Joe Biden sa i en tale tirsdag at det ikke var noe alternativ for USA å bli værende i Afghanistan. Foto: Evan Vucci / AP

Nå har Taliban tatt over kontrollen.

Tirsdag kveld, norsk tid, talte president Joe Biden til det amerikanske folk. Han var klinkende klar på at den 17-dager lange evakueringen har vært en «ekstraordinær suksess».

– Hadde ikke noe annet valg

Biden understreket også at han ikke hadde noe annet valg enn å trekke USA ut av Afghanistan etter at hans forgjenger Donald Trump avtalte tilbaketrekningen med Taliban.

Biden viste til at Trump avtalte med Taliban at USA skulle ut innen 1. mai, og at Trump ikke hadde fått noen løfter fra Taliban om samarbeid med den afghanske regjeringen, kun at de ikke skulle angripe USAs styrker.

Tvert imot godkjente Trump at 5.000 fanger, inkludert Taliban-ledere, skulle løslates, og de er nå er blant dem som leder landet, sa han.

Valget var mellom å trekke seg ut og å trappe opp krigen igjen med titusener av soldater, sa Biden. Om krigen hadde fortsatt i et tredje tiår, ville alle løfter fra Taliban om ikke å angripe vært verdiløse, sier Biden.

– USA hadde valget mellom enten å trekke seg ut av Afghanistan, eller å trappe opp konflikten, sa Biden.

– Dette var valget: Jeg hadde ingen planer om å forlenge denne uendelige krigen, og jeg hadde ingen planer om å utsette en uendelig utgang.

Et satellittbilde av flyplassen tatt 31. august, viser etterlatte fly og kjøretøy. Foto: Planet Labs Inc. / AP

– Uansvarlig å evakuere

De siste 17 dagene har USA og deres allierte evakuert ut 5.500 amerikanere og over 100.000 andre fra flyplassen i Kabul.

Men ikke alle deler synet til Biden.

Nargis Nehan var Afghanistans minister for olje og mineraler fram til 2019. Hun befinner seg nå i Norge etter å ha flyktet fra hjemlandet da Taliban tok makta.

– USA har vært i Afghanistan i 20 år. Det ville ikke ha utgjort en forskjell for dem å bli værende ett år til, iallfall ikke økonomisk og politisk, sier Nehan til AFP.

De siste amerikanske styrkene forlot Afghanistan mandag – etter 20 år med tilstedeværelse i landet. Styrkene etterlot seg mye utstyr de ikke rakk å frakte ut av landet. Du trenger javascript for å se video. De siste amerikanske styrkene forlot Afghanistan mandag – etter 20 år med tilstedeværelse i landet. Styrkene etterlot seg mye utstyr de ikke rakk å frakte ut av landet.

Frykter mer ekstremisme

Nehan kaller tilbaketrekkingen fra Afghanistan for uansvarlig og dårlig styrt.

– President Joe Biden kunne ha sagt at innen september 2022 vil ikke USA ha noen soldater i Afghanistan, men at tiden fram til da kunne bli brukt på å sikre en politisk avtale mellom regjeringen og Taliban og på å evakuere folk, sier Nehan.

Hun frykter at skuffelsen afghanere opplever, kan gi grobunn for ekstremisme.

– Frykten min er at vi får se mer ekstremisme som flommer ut av Afghanistan, sier hun.

En Taliban-kriger tar et bilde av et ødelagt helikopter ved flyplassen i Kabul. Tirsdag tok Taliban over kontrollen av flyplassen. Taliban sine elitesoldater tar oppstilling på flyplassen i Kabul. Elitesoldatene tilhører gruppa Badri 313. Satellittbildet av flyplassen i Kabul, tatt 31. august, viser etterlatte fly og kjøretøy. Amerikanerne har etterlatt seg og ødelagt 73 fly. – De flyene vil aldri fly igjen. De kommer aldri til å være i stand til å bli fløyet av noen, sa general Frank McKenzie, sjef for USAs sentralkommando.

Lover fortsatt hevn

I talen lovte Biden fortsatt hevn etter at 13 amerikanske soldater i forrige uke ble drept i en selvmordsaksjon utenfor flyplassen i Kabul.

I dagene etter har USA utført to droneangrep mot terrorgruppa IS-K, som sier de sto bak.

I talen advarte Biden terroristene nok en gang.

– Vi er ikke ferdige med dere ennå.

Selv om evakueringen er avslutta, er det mellom 100 og 200 amerikanere som ønsker å forlate Afghanistan.

Biden lovet at jobben med å få disse ut, fortsetter med full styrke.

Sentralkommandoens sjef, general Frank McKenzie, sa mandag at disse ville fått plass på fly, men at ingen av dem klarte å komme seg til flyplassen.

Taliban sine elitesoldater tar oppstilling på flyplassen i Kabul, etter at USA trakk ut sine siste soldater natt til tirsdag. Elitesoldatene tilhører gruppa Badri 313. Foto: Wakil Kohsar / AFP

Ingen vei utenom samtaler med Taliban

Like etter at det siste amerikanske flyet tok av fra flyplassen, var Taliban-soldatene på plass.

Vestlige ledere har gjentatte ganger sagt at de vil følge nøye med på hvordan Taliban oppfører seg. Det vil få følger for landets forhold til omverden. Dette ble også gjentatt av FNs sikkerhetsråd mandag.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas sier likevel at det ikke er mulig å komme utenom samtaler med Taliban.

– Personlig tror jeg det på ingen måte er mulig å komme utenom å ha samtaler med Taliban, sier Maas.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide har sagt at Taliban nå sier alle de riktige tingene, men at det gjenstår å se om løftene blir holdt. Det vil avgjøre hvordan Norge skal forholde seg til Afghanistans nye makthavere, sier Søreide.