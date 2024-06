Biden strammer inn for asylsøkere ved grensen mot Mexico

Migranter som krysser grensen mellom USA og Mexico ulovlig, kan nå bli nektet å søke asyl og raskt bli deportert tilbake til Mexico. Det kan skje i løpet av noen få timer.

Tiltakene ble presentert av Biden selv tirsdag kveld norsk tid.

– Jeg har kommet hit for å gjøre det republikanerne i Kongressen har nektet å gjøre, ta de nødvendige skrittene for å sikre grensen vår, sa han i en kort uttalelse på en pressebrifing i Det hvite hus.

Tiltaket skal gjøre det mye vanskeligere for ulovlige migranter å få opphold i USA. Det vil riktignok gjøres unntak for barn som krysser grensen uten voksne, alvorlig syke og ofre for menneskehandel.

En gruppe migranter som søker asyl i USA, henter bagasjen sin ut av en buss i San Diego tirsdag. Foto: Gregory Bull / AP

FN uttrykker bekymring

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) kommer med sterk kritikk av Biden.

UNHCR skriver i en uttalelse at tiltakene innebærer en innskrenking av retten til å søke asyl i USA.

– De nye tiltakene vil frata mange som trenger internasjonal beskyttelse, muligheten til å søke asyl, og disse kan nå bli stående uten en reell mulighet for å søke trygghet, skriver FN-organet i uttalelsen.

Videre oppfordres USA til å «etterleve sine internasjonale forpliktelser», og Biden-administrasjonen oppfordres til å «revurdere restriksjonene som undergraver den grunnleggende retten til å søke asyl».

Folk står i kø langs et grensegjerde ved Yuma i Arizona mens de venter på å få søke asyl i USA. FNs høykommissær for flyktninger retter skarp kritikk mot Joe Bidens nye restriksjoner på Mexico-grensa. Foto: Gregory Bull / AP / NTB Folk står i kø langs et grensegjerde ved Yuma i Arizona mens de venter på å få søke asyl i USA. FNs høykommissær for flyktninger retter skarp kritikk mot Joe Bidens nye restriksjoner på Mexico-grensa. Foto: Gregory Bull / AP

Stikk til Trump

Innstrammingen blir sett som et forsøk fra Biden på å markere seg i presidentvalgkampen. Migrasjon er en nøkkelsak for Donald Trump, som etter alle solemerker blir Bidens motkandidat ved valget i november.

Den sittende presidenten benyttet anledningen til å sende et stikk i retning Trump og republikanerne. Han viser til det han kaller et ekstremt kynisk politisk trekk da de i forkastet en framforhandlet avtale om støtte til Ukraina og økt grensesikkerhet.

– La oss fikse problemet og stoppe å krangle om det, sa han.

Hans motkandidat Donald Trump svarer med å skjelle ut Biden.

– Millioner av mennesker har rent inn i landet og nå, etter nesten fire år med patetisk lederskap, later skurken Joe Biden som om han endelig gjør noe med grensen, sier Trump i en video publisert på sin egen sosiale medier-plattform Truth Social.

Trump mener tiltakene bare er for syns skyld før den TV-sendte debatten mellom de to senere i juni.

Skyhøy migrant-strøm

For tiden er det registrert mer enn 2500 ulovlige grensekrysninger per dag. Presidentordren signert av Biden trer i kraft når tallet passerer 2500, derfor er det ventet at ordren gjelder allerede fra tirsdag.

Asylsøkerne vil igjen få anledning til å søke om opphold i USA to uker etter at tallene synker til under 1500 ulovlige grensepasseringer.

Det skal fortsatt være mulig å be om en avtale for å levere inn en asylsøknad, melder CNN.

Trumps republikanske parti har anklaget demokraten Biden for å ha mistet kontrollen over landets grense i sør. Mexico er et transittland for mange migranter som rømmer fra vold, fattigdom og politisk kaos i flere latinamerikanske land lenger sør.

Under Biden-administrasjonens styre har antallet migranter som passerer grensen, nådd nye høyder. Toppen kom i desember da 10.000 krysset grensen hver dag.