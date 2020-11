Onsdag vant Joe Biden Michigan og Wisconsin. Nå gjenstår resultater fra vippestatene Nevada, Pennsylvania, Nord-Carolina og Georgia.

Den demokratiske presidentkandidaten sier han har nok stemmer til å vinne, men vil ikke erklære seg som president.

– Etter en lang natts telling er det klart at vi har tatt nok delstater til å få 270 valgmenn. Jeg er ikke her for å si at vi har vunnet, men jeg mener vi kommer til å vinne, sier Biden under en pressekonferanse onsdag.

Biden tenger bare en stat til for å vinne valget, men det kan ta tid før resultatet er klart.

En valgmedarbeider klør seg i hodet etter en lang dag med stemmetelling. Det er fortsatt usikkert når alle resultater er klare. Foto: Carlos Osorio / AP

Svært jevnt i Georgia

President Donald Trump leder nå knapt i Georgia, men Biden tar innpå.

Også i Nevada, Pennsylvania og Nord-Carolina er det jevn. Det ser ut til at Biden går av med seieren i Nevada, mens Trump har ledelsen i de to andre statene.

Veien til gjenvalg kan bli svært vanskelig for Trump hvis ikke han vinner i Pennsylvania.

Georgia Antall valgmenn 16 Resultat basert på 99% opptalte valgdistrikt

Nevada Antall valgmenn 6 Resultat basert på 75% opptalte valgdistrikt

Pennsylvania Antall valgmenn 20 Resultat basert på 89% opptalte valgdistrikt

Vil stanse stemmetelling

Samtidig som de siste stemmene telles opp har Trump-kampanjen jobbet for å stanset tellingen i Pennsylvania og Michigan.

Kampanjen beskylder valgarrangørene i Pennsylvania for å ha hindret observatører i å komme nærmere enn 7,6 meter til stemmetellerne. De hevder at de ikke kan se hva som står på stemmesedlene.

– Vi vil ha stans i tellingen inntil det er innført en meningsfull åpenhet. Republikanerne vil sikre at all telling skjer åpent og i henhold til loven, sier kampanjens nestleder Justin Clark.

Silvio Curtis holder et skilt der hun krever en demokratisk avgjøring av valget, under demonstrasjon mot Trumps krav om å stoppe tellingen. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Trump krever omtelling

AP erklærte at Biden hadde vunnet Wisconsin etter at valgadministrasjonen i delstaten stadfestet at alle stemmesedlene var opptalt.

Donald Trump krevde da at stemmene telles på nytt. AP viser til at omtellinger i Wisconsin tidligere bare har endret resultatet med noen hundre stemmer.

Presidentens valgkampanje krevde omtelling allerede før Biden offisielt gikk av med seieren.

– Det har vært rapportert om uregelmessigheter i flere fylker i Wisconsin, som sår tvil om gyldigheten av resultatene, sa Trumps valgkampsjef Bill Stepien i en uttalelse til Reuters.

I henhold til valgreglene kan en kandidat be om omtelling dersom det er mindre enn et prosentpoeng som skiller kandidatene.