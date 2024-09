Biden raser over drapet på amerikansk kvinne på Vestbredden

Den israelske hæren (IDF) sier at deres soldater mest sannsynlig drepte henne ved et uhell under en protestmarsj på Vestbredden. Soldatene siktet og skjøt mot personer de mente stod bak opptøyer, men drepte i stedet 26-åringen.

Det viser den foreløpige rapporten fra hendelsen, skriver Jerusalem Post.

I forkant av drapet hadde flere titalls palestinere kastet steiner mot soldater, og også satt bildekk i brann. Drapet skjedde i Beita nær byen Nablus på den okkuperte Vestbredden på fredag i forrige uke. 26-åringen var blant de som demonstrerte.

USAs president Joe Biden. Foto: DREW ANGERER / AFP

USAs president Joe Biden sier han er rasende og dypt trist over at Eygi ble drept av israelske soldater.

– Skytingen som førte til hennes død, er fullstendig uakseptabel, heter det i en uttalelse fra presidenten.

Mot ekstremisme

Forholdet mellom USA og Israel er vanskelig fordi amerikanerne mener den israelske regjeringen ikke lytter godt nok til dem i forbindelse med krigen i Gaza. Det kan være en av grunnen til Bidens skarpe reaksjon.

– Jeg vil fortsette å støtte politikk som holder alle ekstremister, både israelere og palestinere, ansvarlige for å fyre opp under vold som hindrer fred, sier Biden.

Den israelske hæren sier de har åpnet etterforskning. Liket av 26-åringen er og blitt sendt til obduksjon. IDF sier i en uttalelse at de er lei seg for å ha forvoldt hennes død.

Student og aktivist

Eygi har både amerikansk og tyrkisk statsborgerskap. Hun hadde nylig avsluttet sin utdannelse ved Universitetet i Washington. Sammen med andre aktivister har hun vært med på demonstrasjoner mot okkupasjonsmakten Israel de siste månedene.

26-åringens død er del av en dyster statistikk. Over 600 er drept av bosettere eller av israelske soldater siden oktober i fjor.

Aktivister som ble vitne til drapet sier at soldatenes liv ikke var i fare i Nablus forrige fredag fordi steinene ble kastet fra lang avstand.