I sitt første intervju som president med CNN svarte USAs president Joe Biden på spørsmål om han tror at Russlands president Vladimir Putin vil bruke atomvåpen i Ukraina.

– Jeg tror ikke at vil gjøre det, svarte på Biden.

– Jeg mener det er uansvarlig av ham å snakke om dette. Ideen om at lederen for en av verdens største atommakter sier at han kanskje vil bruke taktiske atomvåpen i Ukraina, det kan få fatale konsekvenser la, han til.

Biden vil ikke svare på CNNs spørsmål hvor den «røde linje» går, hva USAs respons kommer til å være hvis Putin bruker kjernevåpen eller bomber atomkraftverket i Zaporizjzja.

Biden sier at han mener Putin er rasjonell, men at han har undervurdert motstanden det Ukrainske forsvaret har møtt invasjonsstyrkene med. Foto: Pavel Bednyakov / AP

– Putin er rasjonell

– Jeg tror han er en «rasjonell aktør» som har totalt feilbedømt Russlands evne til å okkupere Ukraina, sier Biden i programmet «Tonight with Jake Tapper» som ble sendt tirsdag kveld.

Den amerikanske presidentens uttalelser kommer etter at Russland angrep sivile mål flere steder i Ukraina denne uken i det som markerte en eskalering i den sju måneder lange krigen.

Putins tankesett har vært gjenstand for spekulasjoner etter det som omtales som en rekke militære tilbakeslag i løpet av de sju månedene.

Biden sier at han mener Putin er rasjonell, men at han har undervurdert motstanden det Ukrainske forsvaret har møtt invasjonsstyrkene med.

– Han trodde at han kom til å bli ønsket velkommen med åpne armer. At dette var Moder Russlands hjem i Kyiv, og at han kom til å bli tatt vel imot. Jeg tror han simpelthen feilberegnet fullstendig, sier Biden.

– Putin har opptrådt brutalt. Jeg mener han har begått krigsforbrytelser, så jeg ser ikke noen rasjonell grunn til å møte han nå, sier Biden. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Avviser ikke møte

I intervjuet blir Biden spurt om han vil møte Putin på G20-toppmøtet i Indonesia i november.

– Det vil være avhengig av hva spesifikt han vil snakke om. Men hvis han for eksempel skulle komme bort til meg på G20 og si at han ønsker å snakke om løslatelse av Brittney Griner, så ville jeg være åpen for det.

Men legger til at han ikke tror på et møte med Russlands president nå.

– Putin har opptrådt brutalt. Jeg mener han har begått krigsforbrytelser, så jeg ser ikke noen rasjonell grunn til å møte han nå, sier Biden.

Varsler konsekvenser

I intervjuet snakker Biden også om Saudi-Arabia, som er det mektigste landet i det 13 land store oljekartellet OPEC. Saudi-Arabia har stilt seg på Russlands side og fått med seg OPEC og Opecs ti allierte oljeproduserende land på å kutte i oljeproduksjonen.

– Jeg kommer ikke til å gå inn på det jeg vurderer og det jeg har i tankene. Men det kommer til å bli konsekvenser, sier han om Saudi-Arabia, som så langt har vært en nær alliert av USA.